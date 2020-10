I preziosi aiutanti di Skuola.net

Il concorso appunti

1° posto

2° posto pari merito

2° posto pari merito

2° posto pari merito

I Vip di settembre

1° posto

2° posto

3° posto

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

Sono numerosi sul nostro sito gli utenti che con tanto impegno inviano tanti appunti con l’obiettivo di dare una mano a coloro che sono in difficoltà. Grazie al loro contributo potrete tranquillamente cercare di superare al meglio delle vostre possibilitàche si tengono nel corso dell’anno scolastico. Come inviano questi appunti? Semplice, con grande costanza mandano tantissimicon l’intento di aiutare milioni di studenti sparsi in tutta ltalia.Per ringraziarli per questo lavoro prezioso,ha deciso di dedicargli questo articolo! Quindi non attendere molto tempo e scopri con noi chi ha vinto nel mese di settembre 2020 grazie a questa news!Ilè molto conosciuto, si tiene ormai da tanti e tanti anni ed è un contest a premi. Gli utenti che vengono premiati sono tutti coloro che decidono di inviare. Ogni mese i primi tre utenti classificati vincono preziosissimi premi, come ad esempio le ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) per un importo che ammonta da 25 a 100 euro e buoni, tra cui quelli più richiesti sono per esempio Amazon, Spotify, Sephora, H&M, ecc... Se questi preziosi premi ti interessano, che aspetti? Scrivi i tuoi appunti, preparali al meglio e partecipa anche tu come milioni di studenti italiani al Concorso Appunti di! Nel frattempo vedi con noi chi ha vinto nel Concorso Appunti di settembre! Elo1218 con 2140 punti. vale1411 con 700 punti. paoletz00 con 700 punti. Andrea301AG con 700 punti.Questo articolo viene dedicato a tutti gli studenti e le studentesse che in tutto il mese di settembre si sono prodigati nel dare risposte e consigli nei topic a tutti gli studenti d’Italia. Le loro preziose risposte vengono date mediante il nostro Forum ! Ci sembra corretto attribuire a loro quindi il titolo onorario di, grazie a quello che tutti giorni fanno per innumerevoli studenti!Quindi non aspettare altro tempo. Hai la possibilità di diventare anche tu uno di loro, dando sostegno a chi si trova in grande difficoltà. Per poter divenire VIP delladevi accumulare punti nell’arco del mese, scrivendo tantissimi commenti! Se farai tanti commenti, potrai ottenere un’ottima posizione in classifica potendo diventare uno deiEcco chi sono quelli di settembre! Elo1218 con 2164 punti. vale1411 con 718 punti. Andrea301AG con 716 punti.Un riconoscimento molto importante è inoltre quello che vogliamo fare agli utenti. Questo riconoscimento avviene mediante il noto. Un ringraziamento quindi va anche a questi utenti che hanno permesso a tantissimi studenti italiani di superare l’anno scolastico! Ecco chi ha vinto questo ambito e storico premio nel mese di settembre:Infine un ringraziamento particolare va a coloro che ogni mese aiutano gli studenti caparbiamente nel nostro sito, ovvero i nostri tutor: