Gli aiutanti preziosi di Skuola.net

Il concorso appunti

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

I Vip di marzo

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

Sul nostro sito tutti i giorni esistono delle persone incredibili che con tutto il loro impegno e audacia, anche in tempi difficili come questo dovuto al Coronavirus, aiutano altri studenti in difficoltà come loro che non possono studiare in classe e che in questo periodo lavorano a distanza seguendo le lezioni dei loro professori online mediante piattaforme digitali e-learning.Grazie a queste fantastiche persone, questi ragazzi riescono ad avere degli ottimi risultati nei loroprendendo dei buoni voti. Come aiutano gli studenti questi incredibili ragazzi? Lo fanno mandandoe così facendo sono la fonte di salvezza per questi ragazzi che riescono in tal modo ad andare bene a scuola grazie ai contenuti didattici offerti da. Questo articolo è rivolto proprio a loro e serve per omaggiarli per il loro impegno profuso tutti i giorni della settimana. Nell'inviare questi appunti ci hanno messo dedizione e spirito di sacrificio, immedesimandosi negli studenti più in difficoltà di loro. Quindi non aspettare oltre e leggi l’articolo per dire grazie ai vincitori del mese di marzo 2020!Da anni infatti susi tiene il celebre contest chiamatoche premia coloro che si sono impegnati maggiormente nell’invio di. Si sfidano tra di loro utenti di tutta Italia. Successivamente i primi tre classificati, alla fine del mese, possono vincere premi ricchissimi, come per esempio le ricariche telefoniche dei vari operatori telefonici che sono: Tim, Vodafone, Wind e 3 per un importo che si aggira dai 25 fino ai 100 euro e vari buoni, come ad esempio Amazon, Zalando, Ticket One, Sephora, ecc... Se anche tu hai interesse a vincere un premio aiutando la nostra Community di studenti nei compiti in classe e non solo non tardare ancora e invia, i tuoi temi scolastici di italiano partecipando al nostro importante. Ecco chi sono i vincitori di marzo 2020: vale1411 con 2430 punti. antore91 con 1950 punti. Rosabianca 88 con 1460 punti.Ovviamente le nostre celebrazioni non sono ancora finite qua! Infatti bisogna ringraziare anche tutti coloro che tutti i giorni si impegnano con grande dedizione nel dare risposte agli altri utenti, nel fornire consigli preziosi su tematiche relative alla scuola e non solo. Noi dici teniamo a rendere omaggio a queste persone mediante questo fantastico articolo, proprio perché non ci vogliamo affatto dimenticare di loro! La loro grande costanza va premiata in quanto tutti i giorni loro si impegnano dando delle risposte esaustive ed esatte nei vari topic delle varie sezioni didattiche e non solo del nostro Forum ! Abbiamo dunque deciso di assegnare loro il noto titolo di. Lo scopo di questo titolo è quello di premiare la loro costanza e dedizione giornaliera con l’obiettivo di aiutare milioni di studenti come loro che sono in difficoltà! Fai quindi anche tu come loro: entra sul nostro forum e interagisci con gli utenti che aprono i topic e dagli una mano nelle loro domande relative ai compiti, loro hanno infatti bisogno sempre del tuo prezioso aiuto! Per potere ottenere il titolo di VIP dellaciò che devi fare è cercare di commentare il più possibile con risposte sensate nei topic delche è conosciutissimo. Più commenti e consigli darai, e più punteggio potrai accumulare diventando uno deiPreparati a vedere chi sono quelli di marzo! antore91 con 2661 punti. vale1411 con 2451 punti. Rosabianca 88 con 1471 punti.Ci teniamo anche a premiare con questo articolo anche coloro che sono gliche nel corso di tutto il mese costantemente aiutano gli utenti in difficoltà con i loro validissimi consigli e correzioni nei compiti. Rivolgiamo verso di loro un pensiero perché in questi giorni difficilissimi per il nostro Paese aiutano milioni e milioni di studenti italiani che studiano da casa mediante la didattica a distanza! Ecco i nomi di coloro che hanno ottenuto questo fantastico riconoscimento nel mese di marzo:Alcune righe le vogliamo alla fine dedicare ai nostriche tutti i giorni aiutano gli studenti del nostro sito dando loro delle fantastiche ed utili risposte! Questo articolo è dedicato anche a loro: