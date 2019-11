I paladini della Giustizia di Skuola.net

Vincitori Concorso Appunti ottobre 2019

Primi classificati pari merito:

Secondo classificato:

I Vincitori Classifica Community ottobre 2019

Primo classificato:

Secondo classificato:

Terzo classificato:

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

La scuola è entrata nel vivo e ora come non mai tutti gli studenti hanno bisogno di una mano per lo studio. Fortunatamente ci siamo noi di Skuola.net che, con i nostri preziosissimi appunti, vi diamo una mano nell’affrontare le interrogazioni e i compiti in classe al meglio! Senz’altro però a salvarti sono stati gliche giorno dopo giorno si impegnano mandando nel nostro sito tantissimi appunti fantastici che ti salvano la vita e soprattutto ti permettono di ottenere degli ottimi voti.Con grande impegno e costanza sono loro atutti i giorni per far si che tu possa avere delle performance brillanti a scuola. Questo articolo quindi è volto a riconoscere l’impegno di questi paladini della giustizia, che accumulando più punti possibile nel nostro sito sono riusciti giorno dopo giorno a vincereCome tutti sanno, Skuola.net da tantissimi anni tiene questo concorso mensile chiamato, che permette a tantissimi utenti del nostro sito di inviare tantissimigrazie al quale possono vincere favolosi premi. Infatti per ringraziarli per il lavoro che svolgono giorno dopo giorno in tutto il mese, premiamo i tre utenti che riportano i. Tanti i premi che si possono vincere: tantissimi buoni regalo come Amazon, H&M, Zalando, Sephora, le ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) che offrono importi che vanno da 25 a 100 euro. E allora cosa stai aspettando? Se sei interessato a vincere questi fantastici premi, partecipa anche tu al Concorso Appunti di Skuola.net!Ecco i vincitori di ottobre 2019: danyper con 1800 punti e Andrea301AG con 1800 punti; antore91 con 1760 punti;Ma non esistono solo questi grandissimi paladini della giustizia che riescono a salvarti la vita tutti i giorni grazie al loro operato, ma ci sono anche altri utenti che danno consigli e commentano costantemente le nostre notizie, i topic del nostro meraviglioso Forum. Per loro abbiamo deciso di conferire il titolo di, perché sono dei veri e propri salvatori del nostro sito e della nostra Community grazie al loro operato! Se anche tu vuoi aiutare altri utenti come te in difficoltà non aspettare altro tempo, mettiti in gioco!Ecco ipiù attivi del mese di ottobre: danyper con 2301 punti; antore91 con 2200 punti; Andrea301AG con 1817 punti.Un altro importante ringraziamento che Skuola.net vuole dare è senz’altro quello verso gli utenti più attivi del nostro Forum che tutti i giorni aiutano i tanti utenti in difficoltà permettendo loro di evitare la bocciatura! Skuola.net vuole quindi premiarli, dando loro questo importante riconoscimento.Ecco chi ha conquistato questo splendido premio a ottobre:Come sempre un ringraziamento speciale va anche ai nostri fantastici collaboratori che tutti i giorni danno una mano ai tanti utenti in difficoltà, rispondendo alle loro domande e fugando ogni loro dubbio: