Gli eroi dell'estate di Skuola.net!

Vincitori Concorso Appunti luglio 2020

Primo classificato:

Secondo classificato pari merito

Secondo classificato pari merito:

I Vincitori Classifica Community luglio 2020

Primo classificato:

Secondo classificato:

Terzo classificato:

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

E' tempo di vacanze e per tutti gli studenti italiani è arrivato il momento di riposarsi al meglio nelle spiagge dorate nei propri sdrai e divertendosi al meglio tra partite di beach volley e gare divertentissime in pedalò. Conpotrete continuare a consultareche vi salveranno la vita.Questi appunti garantiscono anche la sopravvivenza di milioni e milioni di utenti italiani e vengono mandati da tantissimi ragazzi che come loro seguono le lezioni scolastiche: sono degli eroi indimenticabili e fantastici che, con il loro operato, aiutano tantissimi studenti a migliorare i loro voti scolastici nel corso delle interrogazioni e dei compiti in classe. Grazie al loro valido sostegno riescono a risollevare la loro situazione scolastica.Grazie al loro contributo, ie le tue prestazioni alle interrogazioni scolastiche sono diventate decisamente brillanti, lasciando meravigliati i tuoi compagni di classe e i tuoi docenti!Gli appunti di questi grandi eroi ti hanno salvato la vita in più di un'occasione e lo continueranno a fare anche nel corso dell'estate. Sono loro che hanno mandato. Questi utenti sono generosi e con tanta forza di volontà mandano centinaia e centinaia di appunti che garantiscono ai nostri utenti di risollevare la loro situazione scolastica quando sono in difficoltà. Questo articolo è dedicato a loro! Queste persone hanno accumulato tanti punti nell'arco del mese di luglio 2020 e hanno quindi diritto ad essere premiati con questo articolo di celebrazione!Come si sa da tantissimi anni suesiste un contest a premi che permette a tantissimi utenti di inviare. Per ringraziarli per il grande lavoro svolto, la nostra decisione è stata quella di dargli dei premi: questi vanno ainell'arco di tutto il mese. Ecco i premi che si possono vincere: dalle ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) con delle cifre che vanno da 25 a 100 euro, a buoni regalo da spendere su Amazon, Zalando e H&M. Se questi premi attirano la tua attenzione, cosa stai aspettando? Vedi di partecipare anche tu al! Scopri con noi i vincitori di luglio 2020! antore91 con 1800 punti; paoletz00 con 1790 punti; Andrea301AG con 1790 punti.Ovviamente questo articolo non è dedicato solo a loro, ma anche a coloro che sono in grado di mantenere il nostro sito educativo e fortemente dinamico. Sono quegli utenti che, con i loro contributi sul forum e con i loro consigli, sono stati insigniti del titolo di. Si tratta dunque delle grandi Star di questa fantastica estate che hanno aiutato tutti gli studenti in difficoltà!Ecco chi sono ipiù attivi del mese di luglio: antore91 con 2030 punti; Andrea301AG con 1806 punti; paoletz00 con 1800 punti.Un'altra novità è l'Oscar che Skuola.net assegna a coloro che sono più attivi nel Forum . Anche a loro dedichiamo questo articolo, perché aiutano tutti gli studenti d'Italia ad evitare la bocciatura!Ecco chi ha conquistato questo fantastico premio a luglio:Impossibile poi, non dire grazie ai nostri preziosissimi collaboratori che quotidianamente dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli studenti in difficoltà:Si avvisano gli utenti del fatto che il Concorso Appunti nel mese di agosto 2020, come tutti gli anni, non si terrà in quanto siamo chiusi per le vacanze estive dall'8 agosto 2020 al 31 agosto 2020.I dati per la corresponsione dei premi dei vincitori del concorso appunti di luglio 2020 verranno richiesti al rientro dalle vacanze estive, pertanto i premi verranno dunque corrisposti nel corso della prima settimana di settembre 2020.