I nostri aiutanti e salvatori

Sono innumerevoli gli utenti che ogni mese con devozione e costanza si impegnano ad aiutare il nostro sitoinviando tantissimie tanto altro ancora. Grazie al loro aiuto e alla loro grande costanza i nostri preziosissimi utenti danno un grande contributo a tutti gli studenti italiani che si trovano in difficoltà nell’affrontare interrogazioni orali e compiti in classe che spesso sono molto complessi nell’arco di tutto l’anno scolastico.In che mandano costantemente appunti? Semplice, con la loro grande bontà d’animo e il loro senso di solidarietà con grandissimo impegno inviano quotidianamente. In questo periodo complesso per le giovani generazioni, tantissimi studenti di tutta Italia devono studiare mediante la didattica a distanza e quindi fanno uso della tecnologia, consultando molto gli appunti presenti sul nostro sito. Mediante questo articolo quindi vogliamo ringraziarli per tutto quello che fanno su! Non aspettare dunque tanto tempo e vedi il nostro articolo per vedere chi ha vinto durante il mese di gennaio 2021!Tanti di voi saranno dunque a conoscenza del famoso, infatti i nostro noto contest si tiene regolarmente una volta al mese e permette a tantissimi ragazzi di vincere bellissimi premi! Ad essere premiati sono coloro che arrivano tra i primi tre classificati del concorso appunti: loro mandano. A partire dai primi giorni di ogni mese viene generata una classifica che permette ai primi tre classificati di vincere splendidi premi, come per esempio le ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) per un importo che va dai 25 euro ai 100 euro e vari buoni, come per esempio Amazon, Zara, H & M, ecc... allora non aspettare altro tempo e prova a vincere! Con l’invio dei i tuoi appunti, puoi provare a vincere anche tu tanti premi, decidendo di partecipare al Concorso Appunti dicome fanno tantissimi altri studenti! Scopri con noi chi ha vinto nel mese di gennaio 2021! Reichstadt1946 con 570 punti. Begna con 540 punti. danyper con 520 punti.Logicamente non vogliamo premiare soltanto i vincitori del Concorso Appunti, dedichiamo il Concorso Appunti anche ai nostri grandissimi utenti che durante tutto il mese di gennaio 2021 con forza di volontà e bontà d’animo si sono impegnati nel dare risposte e fantastici consigli sui topic del nostro Forum ! Vogliamo ringraziare anche loro conferendogli il titolo onorario di, in particolar modo perché hanno fatto di tutto per dare una mano tutto il mese a chi si trova in difficoltà! Quindi non attendere tantissimo tempo e aiuta anche tutti gli studenti che trovano difficoltà all’affrontare al meglio l’anno scolastico. Puoi diventare VIP dellariuscendo ad accumulare moltissimi punti durante tutto il mese, scrivendo numerosi commenti! Più commenti scriverai, più potrai avere l’opportunità di diventare uno deiEcco chi sono quelli di gennaio! Reichstadt1946 con 1132 punti. ShattereDreams con 1039 punti. danyper con 888 punti.In conclusione, è nostro dovere ringraziare anche gli utenti più attivi del nostroperché danno tantissime risposte preziose nei thread delle varie sezioni e materie. Attraverso questo articolo quindi si meritano questo importante riconoscimento, ossia gli attribuiamo i celebri. Il nostro ringraziamento viene dato quindi anche a loro, in quanto danno una mano a numerosi studenti e studentessedi tutta Italia! Ecco a chi attribuiamo questo celebre premio nel mese di gennaio:Infine nel nostro articolo vogliamo aiutare tutti i tutor e collaboratori che ci aiutano costantemente tutti i giorni, dando preziosi consigli e rispondendo alle domande dei tanti utenti del nostro sito: