I nostri vincitori dal cuore d'oro

Il concorso appunti

1° posto

2° posto

3° posto

I Vip di dicembre

1° posto

2° posto

3° posto

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

Tantissimi sono i nostriche giorno per giorno si impegnano attivamente con l’obiettivo di aiutare tanti studenti che si trovano in grande difficoltà nell’affrontareche hanno nel corso dell’anno scolastico. In che modo? Con il loro cuore intrepido inviano innumerevoliaiutando milioni di ragazzi italiani ad ottenere voti brillanti! Quindi proprio per ringraziarli per la loro attività quotidiana, Skuola.net ha deciso di dedicargli un articolo apposito. Quindi che aspetti, vedi subito chi ha vinto nel mese di dicembre 2019 grazie a questa news!Il Concorso appunti di Skuola.net esiste ormai da tantissimi anni ed è uno dei contest più noti. Coloro che vengono premiati in questa gara a premi sono tutti gli utenti che decidono, come già accennato, di. Ogni mese vengono attribuiti ricchissimi premi, come le ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) per un importo che ammonta da 25 a 100 euro e buoni, come ad esempio Amazon, Spotify, Sephora, H&M, ecc... Se questi importanti premi destano la tua attenzione, che aspetti? Prepara i tuoi appunti e gareggia anche tu come tanti altri studenti al Concorso Appunti di Skuola.net! Intanto vedi con noi chi ha vinto nel Concorso Appunti di dicembre! Reichstadt1946 con 1720 punti. antore91 con 1650 punti. irenegiacopello con 240 punti.Ovviamente questo articolo è dedicato anche a tutti i ragazzi e le ragazze che durante tutto il mese di dicembre hanno dedicato il loro prezioso tempo nel dare risposte e consigli ad altri studenti come loro attraverso il nostro Forum ! Per loro abbiamo deciso di conferire un importante riconoscimento, ovvero il cosiddetto titolo di, grazie a quello che tutti giorni fanno per milioni e milioni di studenti!Quindi che cosa stai aspettando? Puoi diventare anche tu uno di loro, aiutando tutti coloro che si trovano in difficoltà. Ovviamente per diventare VIP delladovrai accumulare punteggio nel corso del mese scrivendo numerosi commenti! Più commenti farai, più sarai in grado di scalare la classifica avendo l’opportunità di essere annoverato traEcco chi sono quelli di dicembre! antore91 con 1960 punti. Reichstadt1946 con 1879 punti. irenegiacopello con 263 punti.Un altro importante riconoscimento è senz’altro il celebreche Skuola.net assegna agli. Un grazie va anche a loro che hanno salvato l’anno scolastico di tantissimi studenti! Ecco chi ha conquistato questo storico premio nel mese di dicembre:Ci teniamo infine a ringraziare tantissimo i nostri collaboratori che quotidianamente danno una mano a tutti gli studenti presenti sul nostro sito: