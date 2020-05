Van Beethoven, Ludwig - Domande e risposte

1) Quando e dove è nato Beethoven?Beethoven è nato nel dicembre del 1770 a Bonn2) Chi insegnò a Beethoven i primi rudimenti musicali?I primi rudimenti musicali gli furono insegnati dal padre3) A che età diede il suo primo concerto Beethoven?Beethoven diede il suo primo concerto 7 anni come pianista4) Dove si trasferì Beethoven nel 1792Si trasferì a Vienna.5) Per vivere, Beethoven fu costretto a prestare servizio presso qualche corte?No, la condizione di artista famosa apprezzato, gli consente una descritto autonomia. Infatti Beethoven Fu uno dei primi artisti che riuscì a vivere decorosamente liberamente dei profitti del proprio lavoro senza dover prestare servizio presso la corte.6) Da quale patologia cominciò ad essere afflitto Beethoven verso la fine del Settecento?Verso la fine del Settecento comincio ad accusare una diminuzione dell’udito.7) La sordità limitò il lavoro di composizione di Beethoven?Nonostante la progressiva sordità, ciò non limitò il lavoro di composizione del maestro.8) Quando furono scritte da Beethoven le sue composizioni più famose?Le due composizioni più famose furono scritte tra il 1800 e 1820.9) Quando e dove è morto Beethoven?Beethoven morì nel marzo del 1827 a Vienna.10) Per quanto riguarda lo stile come è considerato Beethoven?Per quanto riguarda lo stile Beethoven è considerato un precursore del Romanticismo.11) Che cos’è il “Romanticismo”?Il romanticismo Una corrente artistica che si afferma verso metà dell’800 che si caratterizza su l’esigenza dell’autore di esprimere i propri sentimenti.12) Come sono i temi musicali utilizzati da Beethoven?I temi utilizzati da Beethoven sono piuttosto brevi, contrasti tra piano e forte, molto evidenti e, soprattutto nelle sinfonie, l’utilizzo originale suggestivo del timbro di strumenti nell’ambito di un organo unico di dimensioni decisamente maggiori rispetto al passato.13) Come sono in Beethoven i contrasti tra “piano” e “forte”?I contrasti da piano e forte sono molto evidenti.14) Com’è, rispetto al passato, l’orchestra impiegata da Beethoven?Rispetto al passato l’orchestra impiegata da Beethoven è di dimensioni decisamente maggiori.15) Da quale esigenza nascono le composizioni di Beethoven?Le composizioni di Beethoven nascono dalle esigenze dell’autore di esprimere i propri sentimenti.16) Che cosa si avverte nella musica di Beethoven?Nella sua musica si è aperta una grande tumultuose energia, ma anche una delicata e struggente dolcezza.17) Quali sono le composizioni più importanti e famose di Beethoven?Le sue opere più famose sono le nove sinfonie, i concerti per strumento solista e orchestra, i trii e quartetti18) Dove trovano, nella musica di Beethoven, la loro più completa espressione musicale sentimenti come la gioia, l’amore per l’umanità, la fratellanza, la riconoscenza verso il Creatore e la natura?Sentimenti quali la gioia, l’amore per l’umanità, Fratellanza, riconoscenza verso il creatore la natura trova la loro più completa espressione musicale in una delle sue ultime più toccanti opere: la nona sinfonia, terminata nel 1994.19) Perché quest’anno, in particolare, ci occupiamo di Beethoven?Quest’anno in particolare ci occupiamo di Beethoven e per il duecentocinquantesimo anniversario della sua nascita.20) Che cosa si intende per “Sinfonia”? Una sinfonia è una composizione musicale per orchestra.21) Come è generalmente divisa la “Sinfonia”?La sinfonia è generalmente divisa in più tempi che prendono il nome di movimenti.22) Quanti sono, in genere, i movimenti di una “Sinfonia”?Siano sinfonie con tre movimenti e più di frequente 4 movimenti.23) Come sono chiamati, in genere, i movimenti di una “Sinfonia”?Il primo movimento viene chiamato allegro, il secondo movimento viene chiamato andante, il terzo movimento viene chiamato Minuetto, l’ultimo movimento viene chiamato anch’esso allegro24) Che cosa significa “allegro”?Allegro nel linguaggio musicale significa una velocità abbassata ottenuta.25) Che cosa significa “andante”?Andante significa che una velocità meno sostenuta, con andamento più tranquillo e rilassante.26) Che cosa significa “allegretto”Allegretto corrisponde al terzo movimento che generalmente quello di minor durata.27) Qual è una delle più evidenti caratteristiche della “Sinfonia”?Le caratteristiche più evidenti della sinfonia è che l’esecuzione è affidata l’intera orchestra e non ha uno strumento solista.28) Nella “Sinfonia” è previsto il canto?No, Nella sinfonia non è previsto il canto, né di voce solista, ne del coro.29) Ci sono eccezioni circa la presenza del canto nella “Sinfonia” e, in caso affermativo, dove per esempio?Talvolta questa regola della sinfonia in cui non è previsto il canto viene infranta dai compositori vivo e quali hanno talvolta inserito le voci degli strumenti che hanno effetto emozionanti come ad esempio l’Inno alla Gioia nella sua nona sinfonia.