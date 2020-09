Musica indiana

Altri aspetti della musica indiana

Quella che viene chiamata musica indiana è in realtà la musica classica del nord del subcontinente indiano, che abbraccia la vasta diversità culturale e religiosa di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal e Bhutan. La musica indiana Karnatic (sud) è più antica e rappresenta la tradizione indù prima che le invasioni afghane e Mughal del nord creassero uno dei grandi stili musicali ibridi del mondo.“Raga” è il principio organizzativo fondamentale e melodico di entrambi i sistemi musicali Hindustani (nord indiano) e Karnatic. Nel sud, prende il nome di ragam. Ci sono circa duecento raga principali, ciascuno definito dalla sua combinazione unica di scala e note dominanti, dalle regole specifiche da rispettare.I raga tentano di evocare l'interazione delle emozioni dell'uomo e del suo ambiente. Si riferiscono a un modello di scala complesso e note disposte in rapporti numerici associati a cose come stati d'animo, colori, stagioni e persino ore del giorno. Raga è il termine classico; raag è colloquiale. Esso è il pilastro della musica classica Hindustani dell'India settentrionale e della musica Karnatak della musica indiana meridionale, dove è conosciuta come raga. È definito da scale ascendenti e discendenti di 7,6 e 5 note che funzionano come il jazz, creando una struttura dalla quale i musicisti improvvisano. La struttura del ritmo è chiamata taal, che è guidata da un battito principale chiamato "somma", che fornisce un punto focale per l'incontro dei numerosi controritmi.Raga può contenere un cantante o uno strumento solista come un sitar. Ci sono circa 200 raga principali, definiti da combinazioni uniche di modelli di scala, note dominanti, schemi ascendenti e discendenti e frasi melodiche specifiche. Alcuni sono legati a diverse stagioni o momenti della giornata. Altri sono considerati maschili o femminili. Gli arrangiamenti Raga hanno generalmente uno stato d'animo caratteristico che si ripete in molte composizioni. I musicisti, tuttavia, hanno una notevole libertà di improvvisare e le performance sono spesso giudicate dalla capacità dell'improvvisazione.Nello specifico, la musica indiana conosciuta meglio in Occidente è la musica dance che gira alla moda dei musical di Bollywood. Ma la musica indiana ha una lunga storia ed è strettamente legata alla spiritualità indiana. Gli strumenti, le melodie e i ritmi sono per lo più sconosciuti agli occidentali e per loro è più difficile comprenderli e di conseguenza apprezzarli.I concerti di musica classica indiana sono stati tradizionalmente costruiti attorno a un singolo cantante o strumentista. La stessa musica classica indiana si basa su singole linee melodiche, spesso con grande attenzione alle singole note. Al contrario, la musica occidentale è basata armonicamente. Le esibizioni di musica indiana spesso durano ore e si sviluppano lentamente, con fasi di esplorazione e improvvisazione, e ascendenti e discendenti, prima di raggiungere l'apice e poi di rilassarsi.La produzione musicale è considerata principalmente un'attività maschile. Le donne sono tradizionalmente autorizzate a cantare solo in tre occasioni: mentre lavorano nei campi, mentre partecipano a feste nuziali di sole donne e mentre frequentano i santuari durante le feste femminili annuali.Una performance è un'esperienza rilassante e meditativa, spesso con interazioni personali e personali tra musicisti e ascoltatori. Il pubblico mostra il proprio apprezzamento alzando la mano e mormorando " wawa ". Battere le mani è considerato una forma moderna di apprezzamento.Inoltre gli indiani fanno una distinzione tra un "pubblico d'amore" e un "pubblico di biglietti". Alcuni concerti in India sono più simili a riunioni di famiglia e hanno un pubblico di sole 20-30 persone. Il piccolo palco dove si esibiscono i musicisti indiani si chiama takht . I musicisti indiani amano esibirsi su un takht coperto da un raro tappeto Kerman che aiuta a creare un'atmosfera rilassata e orientale per spettacoli e registrazioni.