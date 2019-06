Seconda prova maturità 2019 Scientifico: tracce, materie, guida

Seconda prova maturità 2019 scientifico: tracce, problemi e quesiti

Seconda prova maturità 2019 scientifico: le materie

Seconda prova maturità 2019 scientifico: durata, date e orario

Scientifico seconda prova maturità 2019: cosa si può portare

Come prepararsi per la seconda prova maturità 2019 scientifico

Siate sicuri di aver capito la teoria : imparare tutto a memoria purtroppo non serve per rendere il senso di ciò che si è appreso. Dovrete sapere spiegare il perché dei passaggi e delle formule che applicherete.

Tracce seconda prova maturità 2019 scientifico: come svolgere la prova

Leggete con molta attenzione tutti gli esercizi proposti nella traccia: la giusta scelta degli esercizi da fare dipende proprio da questo. Essere frettolosi nell’esaminare la traccia vi farà perdere tempo poi, qualora vi rendeste conto di aver sbagliato a scegliere uno o più esercizi. Prendetevi quindi anche mezz’ora per leggere tutto attentamente.

Seconda prova maturità 2019 matematica scientifico: cosa studiare?

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Seconda prova maturità 2019 fisica scientifico: cosa studiare?

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE

Incertezza di misura

Rappresentazioni di grandezze fisiche

Grandezze cinematiche

Sistemi di riferimento e trasformazioni

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica

Lavoro ed energia

Conservazione dell’energia

Trasformazione dell’energia

Emissione, assorbimento e trasporto di energia

Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche

Fenomeni di interferenza

Dualismo onda-particella

Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale

Campo elettromagnetico

Induzione elettromagnetica

Per la seconda prova maturità 2019 scientifico sono state date tutte le informazioni dal Miur, con la pubblicazione dei quadri di riferimento. Tutti pronti? Si sa, la seconda prova maturità 2019 scientifico è quella che fa più paura. Con questa comoda guida avrete uno strumento per prepararvi e sapere tutte le cose più utili prima del gran giorno. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle novità della maturità 2019 per quanto riguarda le tracce seconda prova maturità allo scientifico.

Fino ad oggi, Matematica è stata sempre la materia della seconda prova della maturità al liceo scientifico. Dalla maturità 2019 ci sono novità sia nella struttura che nelle materie. Quello che è sicuro è che la seconda prova diventerà multidisciplinare e saranno usate griglie di valutazione maturità uniche per tutte le scuole. Non solo: cambieranno anche le tracce. Come sarà? La traccia è composta da 10 esercizi in totale. Di questi, 5 dovranno essere svolti. Lo svolgimento di questi 5 esercizi sarà la base su cui verrà valutata la seconda prova dalla commissione.

Le materie di seconda prova maturità 2019 per il liceo scientifico sono state scelte dal Miur: matematica e fisica insieme per una seconda prova mista.

Fino al 2018, il Miur poteva scegliere una sola materia per ogni indirizzo. Dalla maturità 2019 non c'è più questo vincolo: la riforma della maturità prevede infatti che la seconda prova possa riguardare una o più materie. Era lecito quindi che allo scientifico potessero uscire, per la seconda prova, entrambe le materie e una traccia "mista", con due problemi e 8 quesiti afferenti entrambe le discipline.

Le ore totali a disposizione per lo svolgimento della prova sono 6 e sarà possibile lasciare l'aula solo dopo che ne saranno passate minimo la metà.

Potrete avere con voi solamente la calcolatrice e una penna. E' necessario portare la propria calcolatrice in prima prova in modo da permettere alla commissione di verificare se il modello è ammesso agli esami.

Ricordate anche il documento d'identità, l'acqua e una merendina per eventuali cali di zuccheri.

Come procedere prima della prova? Il segreto per non incontrare troppe difficoltà quel giorno è studiare bene e capire per tempo quali sono le lacune. Così facendo si potrà colmarle prima dell'arrivo della seconda prova. Poco prima dell'inizio della maturità avrete il ripasso finale, quindi è bene che creiate un planning in cui inserire il ripassone di matematica e di fisica tra tutte le altre materie. Il consiglio è quello di organizzare il tempo massimizzandolo grazie a schemi e mappe concettuali. Può risultare utile anche provare delle simulazioni. Prendete quindi una delle tracce pubblicate dal Miur negli anni precedenti e dedicate le sei ore di tempo che avrete il giorno della seconda prova a svolgerla. Facendo questo tipo di esercizio avrete un'idea del tempo che avrete a disposizione quel giorno.

Quali sono gli argomenti sui quali si incentra la seconda prova matematica scientifico? Ecco una lista che vanno sicuramente sapute perché potrebbero essere il centro degli esercizi della seconda prova.

Ecco invece gli argomenti sui quali verte la seconda prova di fisica allo scientifico secondo il quadro di riferimento