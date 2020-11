Maturità 2021, percorso multidisciplinare sul Muro di Berlino

Storia: il muro di Berlino

Letteratura italiana: Eugenio Montale

Letteratura francese: Jean-Paul Sartre

Storia dell’arte: street art e graffiti art

Fisica: il muro del suono

CREDIT: Superchilum, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia CommonsIl giorno del colloquio ogni studente sarà seduto con le dita incrociate perche dovrà affrontare: dal materiale proposto dalla commissione dipenderà infatti gran parte dello svolgimento dell’orale.Da questo materiale, infatti, preparato dalla commissione sulla base dei programmi svolti in tutto l’arco dell’anno, i candidati dovranno improvvisareche colleghi tutte (o quasi)Noi di Skuola.net, oggi che si celebra l'anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, vi proponiamo un esempio su come sviluppare un discorso ampio e omogeneo in grado diNell’agosto deliniziò la costruzione del muro con lo scopo di, anche se inizialmente si trattava solo di un confine delimitato dal filo spinato; in seguito fu soppiantato dall’Per decenni coloro che dall’Est volevano oltrepassare questo confine venivano uccisi dalla, fino alanno in cui, a causa di sommosse e disordini pubblici, vennero concessia della Germania.Nelinfinein seguito alla definivasancita il 3 ottobre dello stesso anno.Il muro è sicuramente un elemento simbolico della poesia di, in particolare nella prima raccolta di liriche ‘’ edita nelda Piero Gobetti.Tra le liriche contenute in questa raccolta, in ‘’ tra i tanti, si rintraccia anche quello del: nel secondo verso infatti compare un ‘’ che si staglia sul paesaggio ligure.In questo caso, sebbene sia rintracciabile l’influsso della siepe di Leopardi, tuttavia c’è una differenza alla base poiché in Montale la ‘barriera’, rappresentata appunto dal muro arroventato dal caldo del sole, si configura come un impedimento,All’estremità superiore del muro inoltre, a rendere ancora più efficace l’immagine della, concorrono anche i ‘’ che, citati proprio nell’ultimo verso a chiusura del componimento, stabiliscono definitivamente, e forse di tutti gli uomini.Uno dei più celebri racconti di Sartre, celebre scrittore e filosofo francese, è proprio ‘’ scritto nele ambientato nellacombattuta pochi anni prima,Il muro in questione a cui rimanda il titolo ha: da una parte si riferisce proprio ad uno scenario frequente nelle ambientazioni di guerra, ovvero al muro utilizzato dai plotoni per le, mentre dall’altra rimanda al concetto diDalla stessa sorte sembrerebbe non essere risparmiato nemmeno il protagonista della storia Plablo Ibbieta, fatto prigioniero e condannato a morte proprio davanti a quel Muro se non coopererà con i nemici, rivelando la posizione del compagno di guerra Ramon Gris.Citando il muro di Berlino non si possono certo ignorare tutti queiche per anni hanno colorato la 'muraglia' con l’idea di distruggerlo dipingendolo (però dato che quello ad est ne era del tutto privo, connotato da un unifrome grigiore) e che ancora oggi, tra quelli sopravvissuti alla caduta, è possibile ancora vedere.sicuramente quella famosissima che ritrae il ‘’ tra Erich Honecker e il segretario del PCUS Leonid Breẑnev.Si possono inoltre fare collegamenti in generale con lae con la, citando anche alcuni dei maggiori esponenti, anche contemporanei, come ad esempioe i suoi capolavori a tema politico, culturale ed etico accomunati sempre dalla vena satirica che li attraversa.Quandosi sposta contemporaneamente con una velocità leggermente inferiore a quella del suono che ha prodotto,si muove in tutte le direzioni. Quest’ultima inoltre cresce se anche la velocità dell’oggetto aumenta fino a raggiungere quella del suono. A quel punto viene generatail cui effetto è talmente potente da essere definito nel gergo comune comeIlsi aggira intorno ai circa. .