Maturità seconda prova 2019: novità Miur e guida liceo Linguistico

La Maturità 2019 sta piano piano prendendo forma e sta facendo trapelare non poche sorprese. Una delle notizie più stravolgenti, resa pubblica nella giornata di lunedì 26 novembre 2018 proprio dal sito del Miur è quella che riguarda la seconda prova dell’esame di Stato 2019. Infatti, dopo aver eliminato la terza prova, aver rivisto e rinnovato la prima prova d’esame, lunedì è toccato alla seconda prova cambiare aspetto e contenuto. E infatti ecco che la prova volta a testare le conoscenze specifiche sulla materia di indirizzo di ogni istituto diventa dal 2019 una prova multidisciplinare. Questa notizia potrebbe sconvolgere molti studenti; al classico si potrebbe avverare un esame con greco e latino in un solo scritto, allo scientifico l’incubo diventa realtà con matematica e fisica da risolvere; ma anche i ragazzi del Liceo Linguistico avranno delle belle sorprese. Scoprite insieme a noi cosa vi riserverà il prossimo giugno.





Maturità 2019: cosa cambia al Linguistico

1. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo poetico.

2. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 parole.

Purtroppo i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di Maturità nel 2019 stanno vedendo l’esame svelarsi poco a poco, senza ancora aver chiaro come e cosa si presenterà loro davanti il prossimo giugno. Infatti a differenza dei loro colleghi degli anni passati, che hanno affrontato una Maturità già testata e ormai assimilata dai professori che li dovevano preparare a quest’ultimo grande esame scolastico,, insieme ai docenti,, con qualche luce diramata di tanto in tanto contenente le indicazione che il Ministero dell’Istruzione sta frammentando dall'inizio dell’anno.Il primo tassello si era palesato, con la circolare che sanciva. Alla classica prima prova degli anni passati è stato aggiunto un testo per l’analisi del testo, portando così le tracce tra cui i maturandi potranno scegliere a due, è stato eliminato il tema storico e la classica formula del saggio breve è stata rimpiazzata dal testo argomentativo. Questa prima prova, come è sempre stato,e si svolgerà ilInvece la rivelazione di come saràsi è fatta attendere. Infatti più di un mese e mezzo dopo l’annuncio di come sarà la prima prova del nuovo esame di Stato , è finalmente arrivata un’altra comunicazione ufficiale direttamente dal. Quali saranno i cambiamenti?Nella giornata ditra i maturandi si sono diramati: il Miur ha annunciato in modo ufficiale che la seconda prova, ovvero potrà contenere al suo internoper ciascun istituto.La seconda prova era la prova che andava a testare le conoscenze del maturando riguardo la materia di indirizzo scelta ogni gennaio dal Ministero dell’Istruzione tramite un comunicato ufficiale. Dal prossimo giugno invece non sarà più così; o meglio,, sempre tra quelle che caratterizzano l’indirizzo dell’istituto scelto dallo studente.Al liceo Linguistico quindi il prossimogli studenti potrebbero trovare una prova che testerà le loro conoscenzeQuindi, con la terza prova cancellata, ovvero il così detto quizzone, l’unica prova scritta che racchiudeva al suo interno domande riguardanti più materie, sarà la seconda prova a mantenere questo elemento di multidisciplinarietà all'interno delle prove scrittein poi,. Infatti è sempre bene sottolineare che, nonostante le linee guide per la seconda prova siano state rilasciate e includano effettivamentein questo secondo scritto,, che non prima didovrà rendere note. Ma se dovessero uscire due materie, cosa cambierebbe al Liceo Linguistico?La seconda prova del Liceo Linguistico prevede per il suo svolgimentoe si divideLe materie che potrebbero essere oggetto di seconda prova al Liceo Linguistico sono la, e nel caso in cui per la seconda prova il Miur decida di adottare la tipologia multidisciplinare e quindi la prova verta su due lingue straniere, i maturandi si troveranno davanti, così comeQuindi; non ci resta che aspettare gennaio 2019 per saperne di più, tramite l'annuncio ufficiale del Miur sulle materie argomento della seconda prova 2019.