Tabelle statistiche

Esistono diversi tipi di tabelle per rappresentare i dati di una indagine statistica:- tabelle semplici- tabelle composte- tabelle a doppia entrata.Una tabella semplice è costituita solo da due colonne invece una tabella composta ha un prospetto formato da più colonne. In questo tipo di tabelle i dati vanno letti per riga. Le tabelle semplici o composte mettono in evidenza un solo carattere del fenomeno considerato, mentre in una tabella a doppia entrata si mettono in evidenza due caratteri uno indicato sulle righe l'altro sulle colonne, quindi i dati si possono leggere anche procedendo sulle colonne. Vediamo due semplici esempi di ponderazione dei dati e realizzazione di una tabella semplice e d una a doppia entrata.In un'azienda sono occupate 60 persone vogliamo indagare sul reddito mensile netto di ciascuna di esse sapendo che questo reddito può essere di vari importi 650€, 775€, 930€, 1035€.Tramite una semplice intervista verrà chiesto ai dipendenti dell'azienda il reddito percepito mensilmente. Una volta effettuata l'intervista si andrà a conteggiare il numero di essi che percepiscono ciascuno dei 4 importi. La tabella di tipo semplice presenterà due colonne la prima colonna l'importo del reddito la seconda colonna il numero dei dipendenti.Vogliamo rappresentare in una tabella a doppia entrata il modo in cui 100 persone prese a caso si distribuiscono in gruppi in base a due caratteri: colore degli occhi, colore dei capelli.Lungo la prima riga abbiamo le seguenti informazioni: delle 100 persone considerate, 12 hanno capelli biondi o rossi e occhi grigi o celesti o chiari, 6 persone con lo stesso colore degli occhi hanno però capelli castani mentre 4 hanno capelli neri, in totale 22 sono le persone che hanno occhi grigi o celesti chiari. Considerando invece la prima colonna abbiamo che delle 100 persone considerate 25 hanno capelli biondi o rossi, 12 hanno occhi grigi o celesti o chiari, 8 hanno occhi castani e 5 neri.