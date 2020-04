Trapezio con diagonale perpendicolare al lato obliquo

Base maggiore,B: [math]\overline{AB} [/math]

Base minore, b: [math]\overline{CD} [/math]

Lato obliquo, l: [math]\overline{BC} [/math]

Diagonale, d: [math]\overline{AC} [/math]

Altezza, h : [math]\overline{CH} [/math]

Svolgimento

Per calcolare Area e perimetro dobbiamo prima trovare la misura sia del lato obliquo che dell'altezza.

Poiché la diagonale è perpendicolare ad esso, il triangolo ADB è rettangolo il D, quindi Il lato BD è cateto minore del triangolo. Applicando il teorema di Pitagora troviamo la sua misura:

[math]\overline{BD}=\sqrt{B^2-d^2}[/math]

[math]\overline{BD}=\sqrt{(130^2-126^2)cm^2}[/math]

[math]\overline{BD}=\sqrt{1024 cm^2}=32 cm[/math]

[math]2p=B+b+2l[/math]

[math]2p=130+105,4+2\times 32[/math]

[math]2p=299,4 cm[/math]

[math]\overline{AH}=c=\frac{B-b}{2}[/math]

[math]c=\frac{130-105,4}{2}[/math]

[math]c=12,3 cm[/math]

[math]h=\sqrt{l^2-c^2}[/math]

[math]h=\sqrt{32^2-12,3^2}[/math]

[math]h=\sqrt{827,71cm^2}[/math]

[math]h=29,5 cm[/math]

[math] A=\frac {(B+b)h}{2}[/math]

[math] A=\frac {(130+105,4)29,5}{2}[/math]

[math] A=3472,2 cm^2[/math]

