Problemi di geometria piana risolvibili mediante equazioni goniometriche

Svolgimento

Risolviamo insieme un classico problema di geometria piana utilizzando le equazioni goniometriche.Questo il testo del problema:"Su una semicirconferenza di diametro AB di lunghezza 6 cm, determina un punto P in modo tale che, detta Q la proiezione ortogonale di P su AB siano verificate le seguenti identità:1) AQ+QP=62) AQ+QP=7Come prima cosa, va fatto sempre un disegno, quindi tracciamo la nostra semicirconferenza aiutandoci con un compasso e posizioniamo su di essa un generico punto P.Poi proiettiamo il punto scelto su AB e individuiamo il punto Q. A questo punto abbiamo un triangolo ABP di cui PQ è altezza relativa ad AB.Scegliamo come incognita l’angoloed esprimiamo le misure dei segmenti AQ e PQ mediante le funzioni goniometriche dell’angolo: seno, coseno, tangente…Nel triangolo AQP, rettangolo in Q, usiamo le relazioni tra cateto adiacente ad un angolo ed ipotenusa e tra cateto opposto allo stesso angolo ed ipotenusa.Per il lato AQ, adiacente all’angolo x, scriviamo:Per il lato QP, opposto all’angolo x, scriviamo:Ora osserviamo che il triangolo ABP è a sua volta rettangolo in P, perché è inscritto in una semicirconferenza ed ha per ipotenusa il diametro AB.In questo triangolo AP è cateto adiacente ad x, dunque, scriviamo per esso:Essendo noto AB, possiamo scrivere ancoraOra possiamo inserire nelle espressioni di AQ e QP l’espressione di AP appena trovata:La prima relazione AQ+QP=6 diventa allora:che può ulteriormente semplificata in:Questa una volta risolta ci fornisce come soluzione, due valori:Nel pdf allegato c'è lo svolgimento completo anche della seconda relazione.