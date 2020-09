Schema generale e sintetico sulle scomposizioni più semplici.

Schema sintetico inerente alle scomposizioni più semplici

Somma per differenza

Quadrato di un binomio.

Quadrato di un trinomio.

Particolari prodotti notevoli.

Cubo di un binomio.

Somma/ differenza di cubi.

Trinomio speciale di tipo 1.

Trinomio speciale di tipo 2.

Se abbiamo un'espressione del tipo:(a+b)(a-b)= a^2 - b^2 [moltiplico a con a, a con -b e così via](a+b)^2= a^2+b^2+2ab [elevo prima a e b al quadrato e successivamentemoltiplico questi ultimi due con 2 senza elevarli alquadrato](a+b+c)^2= (a+b+c)(a+b+c)=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac [procedimento analogo aquello precedente]1) (a+b+c)(a+b-c)=(a+b)^2 -c^2= a^2+b^2-c^2+2ab2) (a-b+c)(a-b-c)=a^2+b^2-2ab-c^23) (a+b+c)(a-b-c)= a^2+b^2-c^2-2bc4) (a+b-c)(a-b+c)= a^2-b^2-c^2+2bc(a+b)^3= (a+b)^2(a+b)= a^3+3a^2 b+3ab^2+b^3 [è come se calcolassi prima ilquadrato di un binomio (che in questo caso è (a+b)^2) e poi lo moltiplico per la base del cubo (a+b)](a+b)(a^2 -ab +b^2)= a^3 +b^3(a-b)(a^2 +ab +b^2)=a^3-b^3a^2 +5a +6 --> +5 lo considero come una somma+6 lo considero come un prodotto>>due numeri con somma=+5 e prodotto=+6 --> 2 e 3 (non 6 e 1, perché 6 x 1=6 ok6 + 1=7 non ok)Allora il risultato finale è (a+2)(a+3)2a^2 +7a -4 --> +7 lo considero come una somma-4 x 2= -8 lo considero come un prodotto>>due numeri con somma=+7 e prodotto=-8 sono +8 e -1Allora: 2a^2 -1a +8a -4= a(2a-1) +4(2a-1) = (2a-1)(a+4)