Parabole generiche

Assegnando nel piano un punto F e una retta d, si chiama parabola la curva piana che rappresenta il luogo geometrico di tutti i punti equidistanti da un punto detto fuoco(F) e una retta detta direttrice(d). La retta passante per F e perpendicolare a d si chiama asse della parabola, il suo punto di intersezione con la parabola è il vertice e si indica con V.La parabola ha equazione y=ax^2 questa parabola ha vertice nell’origine ed asse coincidente con l’asse y.Le coordinate del fuoco sono (0;1/4a) asse di simmetriaL’equazione della direttrice è Y=-1/4aOgni parabola con questa equazione è simmetrica f rispetto all’asse y.La concavità della parabola è determinata da a, se V è positiva la concavità sarà verso l’alto se è negativa la concavità sarà verso il basso nel caso in cui sia uguale a zero la parabola degenera in una retta in questo caso nell’asse x.Nel caso in cui la parabola abbia asse parallelo all’asse yl’equazione diventa y = ax^2+bx+c con a diverso da 0L’asse in questo caso ha un equazione del tipo x = -b/2°Il fuoco ha coordinate (-b/2a ;( 1- delta ) /4a)La direttrice ha equazione y = (1+ delta ) /4aIl vertice ha coordinate (-b72a ; (1- delta )/4a )Nel caso in cui la parabola abbia asse parallelo all’asse xL’equazione diventa x = ay^2+by+cAsse ha equazione y = -b/2aIl fuoco ((1- delta ) /4a); -b/2a )La direttrice x = -(1+ delta ) /4a )Il vertice (- delta /4a ;-b/2a )