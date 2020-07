Continuità delle funzioni

Una funzione è continua in x0 se:x0∊D;∃ finito lim┬(x→x_0 ) f(x).Ne deriva che vi sono tre tipologie di discontinuità:I specie/discontinuità di salto: il limite dx e sx sono diversi;II specie/discontinuità di asintoto: il limite dx e/o sx è uguale a ±∞;III specie/discontinuità eliminabile: il limite dx e sx sono uguali, ma la funzione non è definita in x0.Tali punti di discontinuità vanno cercati: sulla frontiera del dominio, dove la funzione cambia e dove cambia il valore assoluto. In questo punto è perciò necessario calcolare I limiti da sinistra e destra.Teoremi delle funzioni continue:Teorema di Weierstrass: se f(x) è continua e definita in [a,b], allora in [a,b] f(x) assume un valore di minimo e massimo;Teorema dei valori intermedi: se f(x) è continua e definita in [a,b], allora in [a,b] f(x) assume tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo;Teorema di esistenza degli zeri: se f(x) è continua e definita in [a,b] e f(a)f(b)<0, allora la funzione in [a,b] presenta almeno uno zero.Questo teorema viene utilizzato nel caso in cui venga chiesto se f(x) e g(x) si incontrano in un dato intervallo (oppure se f(x) assume un valore in un dato intervallo): considero la funzione h(x)=f(x)-g(x) e verifico il teorema di esistenza degli zeri nell’intervallo dato.