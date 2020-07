Concordanza, distribuzione binomiale, normale e zeta

Concordanza: k=(P_0-P_exp)/(1-P_exp ).Proporzione di concordanza positiva: Pk(+)=(d/(b+d+c+d))/2.Proporzione di concordanza negativa: Pk(-)=(a/(a+b+a+c))/2.Distribuzione binomiale: P=C(n,k) p^k q^(n-k), dove q=1-p.Inferenza statistica: l’inferenza statistica è il processo in cui partendo dalle informazioni contenute in un campione, consente di giungere a delle affermazioni relative alla popolazione da cui proviene quel campione.Le varie tipologie di campionamento e il modo in cui determinare la media campionaria è possibile trovarli nel pdf 7.Distribuzioni normali: simmetriche e caratterizzate da media e deviazione standard. Per ricondurre le infinite distribuzioni normali possibili, le si riconduce a un’unica distribuzione standard attraverso la trasformazione normale zeta.Distribuzioni normali: simmetriche e caratterizzate da media e deviazione standard. Per ricondurre le infinite distribuzioni normali possibili, le si riconduce a un’unica distribuzione standard attraverso la trasformazione normale zeta.Distribuzione zeta: z=(x-µ)/σ , dove x è il valore della variabile, µ è la media della popolazione e σ è la deviazione standard. In questo modo è possibile calcolare la probabilità, sfruttando la tabella proposta dal professore, che z sia ad esempio:>2 (2%);<-1, che equivale alla probabilità che z sia >1 perché la distribuzione è normale e quindi simmetrica (16%);compreso tra -1 e 2 (100%-P(z>2)-P(z<-1))).Per variabili discrete: z=(x-µ-0,5)/σ .