Your name - Makoto Shinkai

• Your name di Makoto Shinkai è un libro rientrante nel genere letterario del romanzo di fantascienza ed è stato pubblicato nel corso dell’anno 2016. Nel 2017 è stato girato anche un film d’animazione che ha tratto ispirazione dal libro e i due registi che l’hanno realizzato sono sempre lo stesso Makoto Shinkai e il produttore Genki Kawamura.

Trama del libro Your name

• Il protagonista del romanzo Your name è Mitshua che si sveglia di soprassalto con in mente un’unica voce che gli ripete sempre il nome Taki. Cerca dunque di riaddormentarsi, in quanto non sa minimamente chi sia Taki. Al suo risveglio accadono delle cose molto strane: non si trova, infatti, nel suo letto, ma in un altro letto e in un altro posto e il suo corpo non è il suo, bensì il suo spirito e la sua coscienza si trovano all’interno del corpo di un uomo e non nel suo. Si trova dunque intrappolata in un altro corpo, in un’altra stanza e nella città di Tokyo, non vivendo dunque nel suo paesino con la sua famiglia

Evoluzione degli eventi

• Nella sua vita Mitshua ha sempre avuto il desiderio di visitare la città giapponese di Tokyo, ma non avrebbe mai immaginato che l’avrebbe vista intrappolata all’interno del corpo di un uomo. Ciò che è successo e che la stessa Mitshua capisce è che a sua anima si trova nel corpo di Taki, mentre l’anima di Taki si trova nel suo corpo. Ciò che i due giovani vogliono è tornare nei rispettivi corpi, per cui intanto decidono di comunicare tra di loro per darsi delle istruzioni con lo scopo di affrontare la giornata che li aspetta l’uno nel corpo dell’altro.I due si scrivono dei messaggi sul cellulare, quasi non riescono ad esprimere a parole l’esperienza incredibile che stanno vivendo. Il giorno seguente si ritrovano nuovamente nel proprio corpo, quindi sembrerebbe che tutto stia tornando alla normalità, quando in realtà non è così. Taki capisce comunque di essere innamorato di Mitshua e la vuole in qualche modo rivedere. Dopo aver percorso tutto il Giappone giunge nel villaggio di lei che si chiama Itomori. Il giovane scopre in realtà che vi è un salto temporale incredibile tra la realtà sua e quella della ragazza che copre un arco temporale di tre anni. Il villaggio di Itomori inoltre è stata colpita da una cometa e dunque spazzata via; Taki sa tutto ciò e la ragazza di cui si è innamorato sembra condannata a questa situazione. Se lui sarà in grado di salvarle la vita sa anche che quella sarebbe stata l’ultima in cui l’avrebbe rivista, in quanto vivono in due ere storiche diverse e quindi avrebbero dimenticato tutto l’uno rispettivamente dell’altra.

Notizie e curiosità sul libro Your name

• Il libro sarebbe stato realizzato precisamente nell’anno 2016 e questo lavoro è stato realizzato da Makoto Shinkai in connessione alla realizzazione del lungometraggio cinematografico elaborato da lui stesso nell’anno 2017 insieme al produttore Genki Kawamura. Quello che viene presentato sia nel libro sia nella pellicola cinematografica è sempre un tipico tòpos degli anime giapponesi, ovvero due giovani che si ritrovano in due spazi temporali differenti, i quali devono affrontare un cambiamento temporale di ben tre anni durante il quale si innamorano rispettivamente l’uno dell’altra.Nel libro, ma anche nel film fa da sfondo anche la bellissima descrizione del Giappone e della città di Tokyo con il suo fascino avvolgente tipico delle grandi metropoli.In una Tokyo tentacolare e affascinante viene descritta una storia d’amore impossibile tra due giovani che vivono in epoche storiche differenti.