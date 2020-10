Ribelli in fuga - Tommaso Percivale

Ribelli in fuga

Autore: Tommaso Percivale• Titolo: Ribelli in Fuga• Città e anno di pubblicazione: Trieste 2013• Editore: Einaudi Ragazzi• Genere: Romanzo• Protagonisti: Gianni, Ines, Etta, Andrea, Ciccio, Filippo, Moreno• Antagonisti: Fascisti• Personaggi principali: Don Averno, Ettore.• Ambientazione Libro: Appennino Toscano: Pruneto• Tecnica narrativa: Narratore esterno• Trama:Nel 1928, il regime fascista scioglie tutte le attività scout,e propone l’attività balilla.A Pruneto nell’Appennino toscano tutti gli scout rimangono senza parole. (tre squadriglie in tutto)Quando ricevettero la notizia per i giovani Scout sembrò che tutto si fosse fermato. La promessa dei balilla era:giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se necessario col mio sangue la causa della rivoluzione fascistaIl contrario di quella Scout. Solo alcuni Scout videro nei balilla niente di buono, i ragazzi di 14 anni decisero in segreto di rimanere Scout perché loro avevano fatto la promessa scout e quella dovevano mantenere ad ogni costo,ONORE; L’EALTA E LIBERTÀ….• Messaggio autore: Abbi il coraggio di dire no. Abbi il coraggio di affrontare la verità. Fai la cosa giusta perché è giusta. Queste sono le chiavi magiche per vivere la tua vita con onestà.Commento personale: libro che mi ha fatto capire come dovesse essere dura per i ragazzi del tempo stare alle regole del duce, senza la libertà di decidere e di fare, senza la libertà di dire quello che pensi.Libro molto bello non volevo finisse mai perché la vicenda è scorrevole e avvincente. Lo consiglio dai 10 anni in su.• La frase più bella: niente è più difficile e quindi più prezioso, della possibilità di decidere