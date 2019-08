Questo non è il mio mare - Elisabetta Lodoli

Questo mare non è il mio mare di Elisabetta Lodoli

Trama Questo mare non è il mio mare

I diritti a cui aspira Sewa

è un libro scritto dall’autrice Elisabetta Lodoli e che è stato pubblicato nell’anno 2007. Si tratta di un romanzo per ragazzi, ma è consigliato anche per gli adulti, in quanto si tratta di una lettura piacevole. Il romanzo indaga sul mondo interiore della sua protagonista, Sewa, la quale proviene dallo Sri Lanka.• Il libroracconta le vicende di Sewa, una ragazza diciassettenne che deve lasciare il suo Paese natale, lo Sri Lanka, per trasferirsi in Italia, a Roma con la sua famiglia. Viene descritta l’interiorità della ragazza che, come tutte le ragazze italiane della sua età, vuole riuscire ad affermare la sua voglia di libertà, ma per fare ciò è costretta a porsi contro i dettami della sua cultura d’origine.Un altro obiettivo della protagonista è quello di imparare la lingua italiana come tutti i suoi coetanei; si pone ciò come una vera e propria sfida, con l’obiettivo anche di essere promossa a scuola. Proprio a scuola la ragazza si innamora anche di un ragazzo che le fa conoscere Simo: Ric. Quest’ultimo però non tollera che la ragazza abbia poca libertà, pertanto quest’ultima continua a dire bugie, cercando di passare più tempo possibile con Ric di cui è perdutamente innamorata. Per questi motivi trascura anche la scuola, rischiando la bocciatura. Una persona con cui Sewa stringe amicizia è la signora Paola che si offre di aiutarla nello studio; da lei imparerà l’italiano, ma anche tante cose importanti che possano indirizzarla nella vita. Inoltre la signora Paola aiuta anche la sua famiglia a trovare una casa nuova.La famiglia fa conoscere a Sewa un ragazzo, Nirmal, imponendo loro un matrimonio combinato, verso cui i due ragazzi si oppongono strenuamente, offrendosi di trovare l’un l’altro un compagno di vita. Alla fine della storia Sewa lascia Ric, viene promossa a scuola e si deve trasferire in una casa nuova insieme alla sua famiglia. Spera che il padre le lasci maggiore libertà, le stesse che hanno le sue coetanee italiane. In realtà la sua famiglia si comporta meglio con lei, per cui può sperare di poter godere in futuro di maggior libertà. Per un certo verso la sua esistenza inizia a prendere una giusta piega.• I diritti a cui aspira Sewa sono i seguenti:- il poter uscire da sola e con gli amici, diritto che nella sua cultura non è permesso: le ragazze possono uscire solo con il permesso del padre e non possono vedere amici che siano di nazionalità diversa dalla sua;- il poter scegliere chi frequentare, cosa che nella cultura srilankese non è permessa;- avere il diritto di scegliere chi sposare, cosa non permessa nel sistema culturale srilankese, secondo cui deve essere la famiglia a scegliere il marito delle proprie figlie;- l’avere pari diritti con gli uomini, cosa non permessa nella cultura srilankese, dove una donna è inferiore all’uomo, non può uscire da sola se non accompagnata da un uomo, non potendo nemmeno salutare o parlare con persone dell’altro sesso quando è in luoghi pubblici;- il diritto alla libertà non esistente nell’ambito della sua cultura d’origine.