Arrivederci Ragazzi - Louis Malle

Narrativa: analisi di un libro

Titolo: Arrivederci Ragazzi

Autore: Louis Malle

Casa Editrice: Archimede Edizioni

Personaggi principali: Julien Quentin e Jean Bonnet

Personaggi secondari: Francois il fratello di Julien, Padre Jean il direttore del collegio, Moreau l’assistente

Genere: storico

Luogo: Francia

Anno di pubblicazione: 1993

Numero di pagine: 173



Riassunto

Commento

I protagonisti di questo libro sono due adolescenti, Julien e Jean, ospiti di un collegio di frati, in un paesino della Francia occupata dai nazisti. Siamo nel gennaio 1944, l’anno più freddo e più duro della seconda guerra mondiale. Julien e Jean sono due coetanei che provengono da ambienti completamente diversi, frequentano la stessa classe ma tra loro all’inizio c’è una grande difficoltà a comunicare. Con il trascorrere dei giorni i due ragazzi scoprono e superano la diffidenza che li separa. Julien, attraverso le tappe della sua delicata e sincera amicizia con Jean, scoprirà, a poco a poco, il dramma della persecuzione razziale, gli orrori della guerra e l’ambiguità del mondo degli adulti.Leggendo questo libro ho potuto capire quanto può essere importante il valore di una vera amicizia come quella che nasce, gradualmente nel tempo, tra i due protagonisti. L’autore del libro mette in particolare risalto la figura di Julien, adolescente cresciuto in una ricca famiglia borghese, il cui desiderio più grande è quello di scoprire quale segreto nasconde il suo compagno di stanza che, fin dall’inizio, appare misterioso e affascinante al tempo stesso. Lo sfondo della guerra e le persecuzioni razziali sono sicuramente due ostacoli determinanti che non impediranno comunque di far nascere un’importante e reciproca amicizia tra i due adolescenti. Questo è l’aspetto che mi ha interessato maggiormente leggendo questo capolavoro. Ho intenzione quanto prima di vedere anche il film!