Fontane, Theodor - Effi Briest, Analyse

Effi Briest: Analyse

Effi ist am Anfang naiv, hat keine Lebenserfahrung und träumt von eine romantische Ehe. Aber sie muss verstehen, das die Realität anders ist: für Innstetten ist die Gesellschaftsstellung viel wichtiger als Effis Glück. Das Leben ist langweilig in Kessin, und das, zusammen mit die fehlende Liebe, führen Effi zur Affäre mit Crampas.Es ist eine leidenschaftslose Affäre, weil Effi gegen die Gesellschaft kämpfen muss. Am Ende steht Effi allein, sozial isoliert.Innstetten ist der typische Vertreter der preußischen adeligen Gesellschaft. Seine Werte sind Autorität, Pflicht und Dienst, für ihn zahlen nur die Karriere und Gesellschaftsstellung. Er ist ein Opportunist, er ausnutzt die anderen, um seine Ziele zu erreichen. Er muss die Gesellschaftsregeln folgen, er handelt nähmlich Effis Affäre danach, er weiß was, das Gesellschaftvon ihn erwartet.Crampas ist heiratet, er hat zwei Kinder, aber er ist als Frauenheld bekannt. Er ausnutzt Effis Verlangen nach Liebe und Wärme, ohne über die Folgen des Ehebruchs nachzudenken. Er ist aber konsequent, weil er sich dem Duell stellt, auch wenn er weiß, dass er sterben wird.In dieses Roman spielt die Gesellschaft ein sehr wicthige Rolle. Alle Figuren werden von den moralischen Vorstellungen beeinflusst. Effis Ehe ist eine typische, konventionelle Ehe, keine Liebesheirat: Innstettens Ziel ist in der Gesellschaft aufzusteigen, um gut angesehen zu werden. Dazu braucht er eine hübsche Frau an seiner Seite. Nachdem er Effis Betrug entdeckt hat, fühlt er sich bezwongen, aber er muss seine Stellung zu bewahren, und fordert Crampas zum Duell. Dann, thematisiert Fontane den Konflikt zwischen dem Einzelnen, der nicht zufällig durch eine Frau vertreten ist,und der Gesellschaft mit ihren Regeln und Konventionen. Nachdem Effi aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden ist, kann sie nähmlich sich selbst finden.Fontane ist sehr kritisch zur damaligen preußichen Gesellschaft, in der jede Form von Menschlichkeit fehlte. Sinnlose Werte und Normen bestimmten das Verhalten der Menschen und machten sie zu Opfern des Systems. Niemand hat eine positive Zukunft: Effi leidet an den Folgen der gesellschaftlichen Normen, aber auch Innstetten und Effis Eltern, die schuldig für den Tod ihrer Tochter fühlen. Fontane will die Menschen mit diesem Roman zum kritischen Nachdenken bringen.Dieses Roman ist ein Frauenroman: die Hauptfigur ist eine junge Frau, die im Laufe des Geschehens einen Reifungsprozess durchmacht und sich ihrer Opferrolle bewusst wird, so am Ende rebelliert sie. Aber es ist auch ein Gesellschaftsroman, weil es ein realistiches Bild der Gesellschaft zeichnet.