Garcia Lorca, Federico - La casa de Bernarda Alba

Los personajes de La casa de Bernarda Alba

Los temas

Los simbolos

-Bernarda: es un personaje todo negativo, representa la figura tirana y dispotica. Su actitud se ve en su lenguaje (ordenes) y su baston representa su poder;-Angustias: primera hija de Bernarda, su unico objetivo es casarse con Pepe Romano para salirse de su casa y su madre. Es una mujer sin alegria y sin deseos. Su nombre significa afijcion, opresion y dificultad;-Magdalina: su nombre significa descolanda;-Martiria: su nombre significa muerte o tormento causa de una religion, es un personaje muy complexo, odia su madre por que ella interviene en su boda. Es un personaje muy importante pro que ella sabe de la relacion de amor entre Adela Y Pepe Romano;-Adela: es la hija mas rebelde (noble de caracter) no esta despuesta a somertirse a su madre y quiere vivir su amor con Pepe Romano pero no puede y por eso se muere;-Poncia: sirviente de la casa, representa las abio populares;-Maria Josefa: madre de Bernarda Alba. Expresa lo que las nietas no dicen. Su locura es su libertad;-Pepe Romano: es omnipotente, catalizador de los deseos de las hermanas, encadena las situaciones.-Opresion de la mujer: Lorca se siente al lado de los marginados;-Moral conservadora: obsesion por la virginidad de la mujer;-El destino tragico: a los que quieren rebeldarse a las reglas (la muerte de Adela);-El clasismo: gerarquia entre Bernarda y Poncia;-Las aparenzias: Bernarda se preocupa lo que derian los otros y se critaliza en esta preocupacion;-Autoritarismo: Bernarda hubiera marculinada;-Deseo de libertad;-La sensualidad siempre oprimida;-La invidia y el odio entre hermanas;-Agua: es un simbolo muy importante por que por un lado representa la aced de las hermanas con referencia a deseos sexuales, y por otro lado representa el simbolo de muerte por que el pueblo no tiene agua en el pocio;-Blanco: el color blanco representa algo positivo de la vida y la sexualidad;-Negro: simbolo de la muerte, del luto, del fanatismo religioso y de la noche;-Verde: simbolo de la rebeldia de Adela;-Caballo de Pepe Romano: se hoye solo la llegada;-El baston de Bernarda: simbolo del poder titanico