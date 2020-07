De Rojas, Fernando - La Celestina, argumento

La Celestina

Argumento

De La Celestina nos han llegado dos versiones: la primera de 1499 titulada, compuesta por 16 actos; la segunda publicada en 1502 de 21 actos que apareció con el título de. No se podía denominar la obra “comedia” porque no tenía un desenlace feliz, y tampoco “tragedia”, pues presentaba personajes de naja condición social.Actualmente la obra se denomina, título que remonta a 1519 y hace referencia a la protagonista de la obra.Un autor desconocido concibió el argumento de la obra y escribió el primer acto que cayó en las manos de Fernando de Rojas. Como a él le gustó tanto, decidió escribir 15 actos más y tituló la obra “Comedia de Calisto y Melibea". Años más tarde, Fernando de Rojas añadió 5 actos a la obra que pasó de 16 a 21 actos, y cambió el título por el de “Tragicomedia de Calisto y Melibea”.La Celestina no es ni una novela ni una obra teatral, pues se trata de unaporque no podía representarse, estaba destinada a la lectura en voz alta. Presenta rasgos típicos del teatro (división en actos y apartes, indicaciones sobre el lugar en que se desarrolla la acción etc.) y de la novela.La finalidad de la obra es moralizadora: fue escrita para advertir a los enamorados de las consecuencias del loco amor y de los peligros que corren al confiar en las alcahuetas*. En la Celestina predomina una. Sin embargo una visión renacentista del goce de la vida y la búsqueda de la felicidad que se obtiene a través de la realización de los deseos.Calisto, un mozo de clase alta, conoció en un jardín a una joven hermosa llamada Melibea, y se enamoró de ella. Un día, vuelvió a encontrárla en la ciudad, cerca de la iglesia, y le expresa sus sentimientos pero ella lo rechaza. Calisto, triste y decepcionado, decidió seguir los consejos de sus criados, Pármeno y Sempronio, y recurrió a los servicios de la vieja Celestina como intermediaria.Por lo tanto la bruja intercedió con sus malas artes y, gracias a ella, Melibea correspondió al amor de Calisto. Sempronio y Pármeno reclamaron parte del premio ganado a la vieja, pero ésta se negó y finalmente la mataron y huyeron. Aunque más tarde fueron apresados y la justicia los mató.Calisto solía visitar a Melibea trepando a su jardín por una escalera de cuerda. Una noche, mientras el joven estaba en el huerto, se produjo una pelea en la calle. El joven deseó intervenir y, al bajar por la escalera, se cayó. Calisto murió, y Melibea, al saberlo, subió a una torre y se arrojó desde lo alto.La obra termina con el llanto de Pleberio, el padre de Melibea.*Alcahueta= Persona que procura, encubre o facilita amores ilícitos.