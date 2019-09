Casa de Bernarda Alba - Historia

Casa de Bernarda Alba

La Casa de Bernarda Alba esta ambientada en Andalucia donde Bernarda Alba, las madres de las cinco chicas, ha quedado viuda. Con este lucto y con las reglas que impone la sociedad, ella intenta controlar todo, es muy autoritaria y posesiva. Para ella una vida que la mujer tiene que hacer es solo una vida tradicional, casa y iglesia, no puede ver ninguna otra cosa. Bernarda piensa dominar calquier cosa con su caracter y sobretodo con las hijas. Ella se mostrara como una mujer sin dulzura. El lugar donde viven las chicas, la casa de Bernarda se va a trasformar en un ambiente donde domina el disprecio, la rebeldia de las chicas, el terror que esta madre intenta imponer.La obra se divide en tres actos y cada acto se puede definir como un acto realistico porque hay una descripcion minuciosa de todo lo que pasaba realmente en aquel periodo (collegamento con Realismo di Galdos e Clarin, poi in Francia con il realismo di Falubert).ACTO PRIMERO: Tras el funeral de su segundo marido, Bernarda Alba impone un severo periodo de luto sobre sus cinco hijas : angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. La unica que tiene un poco de libertad es Angustias, la hija mayor que se casara con Pepe el Romano.ACTO SEGUNDO: Las mujeres estan cosiendo y hablan de las visitas nocturnas de Pepe el Romano a la ventana de Angustias. Tanto Martirio como Adela estan enamoradas del prometido de la hermana, por eso discuten. La Poncia, criada de Bernarda, intenta advertir a su duena de la atmosfera de tension que hay en la casa pero ella no quiere admitir la verdad y prefier creer que todo va bien.ACTO TERCERO: El enfrentamiento entre Bernarda y Adela alcanza su cumbre: Adela confiesa su amor por Pepe. El acto termina con el suicidio de Adela y con Bernarda que, en vez de preocuparse por la muerte de su hija, se preocupa de nascondir el delito.