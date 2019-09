Catullo, Gaio Valerio - Poesie d'amore

Catullo - Poesie d'amore per Lesbia

Quanto di reale e di biografico c’è alla base della storia d’amore tra Catullo e Lesbia ? Questo è molto discutibile: sicuramente c’è una base di verità, che è la relazione con Clodia, ma questi testi non si possono considerare delle confessioni autentiche. Non sono spontanee, non sono dei diari in cui da sfogo ai propri sentimenti, ma sono sicuramente un’opera letteraria. È sicuro che queste poesie siano state sottoposte ad una rielaborazione letteraria, testimoniata dalla continua revisione stilistica, lessicale e compositiva. C’è un lavoro di "labor limae" che la rende letteratura.È molto importante sottolineare anche il tipo di composizioni realizzate da Catullo. Si tratta di poesie brevi che parlano dell’interiorità e questa è una cosa che non si era mai vista prima di allora. Fino a quel momento erano stati scritti solo poemi epici, commentarii, commedie, tragedie e satire. Quella di Catullo è quindi una poesia di rottura rispetto ai generi precedenti. Sono poesie brevi, intime e personali, che esprimono i sentimenti del poeta.Catullo fa in effetti parte di una cerchia di poeti, provenienti quasi tutti dalla Italia Settentrionale (Gallia Cisalpina) che si chiamavano “neoteroi” (dal greco neos=nuovo + teros (comparativo)), cioè “davvero nuovi”. Questa parola greca è resa in latino con l’espressione “poetae novi”. Le novità che introducono sono:• Tematiche attinte dalla vita quotidiana: amore, viaggi, amicizia, vita a Roma, inviti a cena, piccole cose (per esempio Catullo descrive il dolore di Clodia per la morte del suo pettirosso)• Rifiuto dei generi precedenti. Si prediligono generi molto brevi (i carmina, cioè le poesie), un elemento importante è la brevitas. Al contrario dei poemi epici, che erano lunghissimi: Catullo per esempio, parlando dell’opera storica di Volumnio la definisce “cacata carta”.