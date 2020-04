Lee, Arper - Figura Atticus Finch ne Il buio oltre la siepe

Atticus Finch

Atticus Finch è uno dei più caratteristici personaggi del libro “Il buio oltre la siepe”, dove è il padre della protagonista Scout; la sua figura è probabilmente quella che maggiormente attrae il lettore per il suo carisma e l’importante ruolo che svolge nella vicenda. L’uomo deve far fronte a numerose difficoltà, come la crescita dei due figli, Jeremy, detto Jem, e soprattutto della sorella minore di quattro anni, Jean Louise, chiamata affettuosamente Scout.A causa della scomparsa della moglie quando i ragazzi erano ancora in tenera età, la loro crescita è affidata inizialmente solo all’uomo e alla domestica di colore Calpurnia, in seguito, anche ad Alexandra, sorella dell’avvocato. Nonostante gli impegni lavorativi, che spesso lo costringono a rimanere per gran parte del suo tempo fuori casa, egli si impegna costantemente nell’educazione dei ragazzi, trasmettendoli importanti valori, quali l’importanza della legalità, della giustizia e dell’imparzialità, senza mai sottrarsi ai dai suoi impegni genitoriali anche quando termina il lavoro a tarda ora e torna a casa molto stanco. L’avvocato ha un carattere piuttosto pacato e non utilizza mai metodi troppo autoritari o violenti nell’istruzione dei figli, ma cerca sempre di motivare i propri richiami e rimproveri, mostrando a Jem e Scout i loro errori e aiutandoli a comprendere il corretto comportamento da mantenere.Il suo carattere pacifico e controllato emerge chiaramente da tutto il romanzo, sia per il suo comportamento in tribunale, sempre cordiale anche verso gli avversari, sia per il suo atteggiamento nei confronti delle armi, che ripudia nonostante sia un ottimo tiratore. Un altro aspetto che contraddistingue Atticus è la sua capacità di rispondere alle offese non con la violenza o con altri insulti, bensì con umiltà e dignità, come emerge chiaramente nel momento in cui viene offeso con l’appellativo di negrofilo, in quanto posto d’ufficio a difesa di un uomo di colore. Insegna ai figli a non reagire alle numerose provocazioni con aggressività, ma semplicemente sopportando a testa alta, senza curarsi dei pregiudizi altrui. Non perde la calma nemmeno quando il Bob Ewell, padre di Mayella Eweel, la ragazza che accusa Robinson di stupro, gli sputa in faccia, anzi lìritiene la cosa abbastanza prevedibile e solo come uno sfogo di rabbia e frustrazione quasi naturale. Ad Atticus viene affidato un duro compito: la difesa di Tom Robinson, un uomo di colore accusato di stupro da una ragazza bianca. Nonostante l’apparente indifendibilità dell’uomo, soprattutto nella società dell’epoca, egli non si rifiuta di garantirgli la propria protezione, seppur ne avesse la possibilità e si impegna nella ricerca della verità, al di là di tutti i pregiudizi. L’avvocato sa di andare incontro ad una sconfitta, ma non per questo si arrende e riesce a mostrare con abilità non solo come le accuse contro Tom siano ingiustificate, ma anche come il colpevole delle violenze nei confronti della ragazza sia il padre della stessa. Il vero punto di forza di Atticus infatti è la sua tolleranza e la capacità di andare oltre i pregiudizi della gente, in cerca della verità e della giustizia, valori che trasmette a tutti i suoi familiari; probabilmente proprio per questo spirito antirazzista il giudice Taylor assegna d’ufficio la difesa di Robinson all’uomo, consapevole dell’impegno che avrebbe impiegato. Atticus Finch attrae profondamente il lettore dunque per la sua forte idealizzazione e moralità, ma al contempo anche per la sua figura reale e verosimile, quella di un uomo come tutti gli altri, che deve far fronte a grandi difficoltà, ma che non per questo si demoralizza e continua a lottare per ciò che ritiene giusto, anche a discapito della propria reputazione e dell’idea che gli altri possano farsi nei suoi confronti.