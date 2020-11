Houellebecq, Michel - Sérotonine

Sérotonine

"Sérotonine" est un roman de l'auteur français Michel Houellebecq. Le livre a été publié en 2009.Le protagoniste est Florent. A quarante-six ans, Florent se sent au bout de la ligne: il a échoué à la fois sentimental et professionnellement, et est en proie à une dépression qui contraste avec la prise d'un médicament aux contre-indications manifestes.Il quitte son amant japonais et son appartement et se réfugie en Normandie chez un ami agriculteur.En Normandie, Florent assiste à l'apothéose de son propre échec. Si d'une part le flot de pensées du protagnost se concentre sur les relations antérieures et sur la recherche d'un amour perdu, d'autre part, le flot de pensées l'amène à retrouver Aymeric, un vieil ami du fermier de la lignée noble ancienne, laissé par sa femme, également séparé des filles sur lesquelles il revendique un droit de garde jamais explicite et qui fait face à une période de crise économique due à l'effondrement des quotas laitiers. C'est au cours de cette visite que surgira l'un des épisodes les plus brutaux et percutants du volume, un épisode qui rappellera les affrontements des gilets jaunes et qui ne manquera pas de replacer la huitième œuvre de Houellebecq dans la réalité la plus actuelle et plus précisément dans les distorsions et distorsions d'un présent placé en prévision d'un futur proche - et lointain - beaucoup plus proactif.Plus tard, le protagoniste revient à Paris, au bureau du Dr Azote.