Shakespeare, William - The tempest, traduzione

Capitolo 1

La nave che trasportava il re Alonso e suo fratello Sebastian a casa in Italia lasciarono il porto nordafricano di Tunisi in condizioni meteorologiche perfette. Il cielo era blu intenso e soffiava un vento leggero. Il nostromo guidò con cura la nave fuori dal porto mentre i passeggeri reali si sistemavano comodamente sottocoperta. Ben presto il vento stava riempiendo le vele e la nave si stava muovendo rapidamente attraverso il mare calmo. Gli uccelli volavano attorno all'albero principale, dove un marinaio era seduto a guardare l'acqua blu. Il resto dell'equipaggio stava pulendo il ponte e il Maestro della nave era in piedi al timone vicino al nostromo.“Con questo vento,” ha detto, “non ci vorrà molto per raggiungere l'Italia".

Re Alonso e Sebastian non erano gli unici passeggeri sulla nave quel giorno. Ferdinando, il figlio del re, Antonio, il duca di Milano, Gonzalo, uno dei consiglieri del re, Trinculo, il giullare del re, e Stephano, il maggiordomo del re, erano anche nella festa reale. Erano tutti stati al matrimonio della figlia di Alonso, Claribel, con il principe di Tunisi. Era stato un evento meraviglioso con un sacco di cose buone da mangiare e da bere e si erano divertiti moltissimo. Il re era felice perché era un buon matrimonio - il principe non era solo molto ricco, ma anche giovane e di bell'aspetto.



Si stavano rilassando sottocoperta quando improvvisamente la cabina diventò molto buia e la nave iniziò a oscillare violentemente da una parte all'altra. Trinculo e Stefano, che stavano in piedi, furono gettati prima in un modo e poi nell'altro attraverso la cabina.“Oh caro!” disse Alonso. “Penso che abbiamo incontrato una tempesta.”“Che strano!” rispose Sebastian. “Non è sembrato tempestoso quando salpammo.”“Pensi che durerà a lungo?” chiese Ferdinando.“Andiamo a chiedere al nostromo” suggerì Antonio. “Sarà in grado di dircelo.”Uno dopo l'altro, salirono tutti sulla stretta scala di legno fino al ponte.Il cielo non era più limpido ma pieno di nuvole nere e il vento leggero del mattino era diventato una tempesta. Gli uomini trovavano difficile restare in piedi e dovevano tenersi stretti l'un l'altro per impedirsi di cadere. Onde enormi si infrangevano sul lato della nave e inondarono il ponte. Lo spruzzo da loro impregnò gli uomini dalla testa ai piedi e loro poterono gustare il mare salato in bocca mentre l'acqua scorreva lungo i loro volti.“Nostromo!” gridò il Maestro. “Di agli uomini di togliere le vele! Il vento ci sta portando troppo vicino a quell'isola laggiù!”Il nostromo urlò ordini ai marinai, ma la sua voce si perse nel rumore delle onde che s'infrangevano e del vento ululante. Teneva la ruota della nave con entrambe le mani e cercava con tutte le sue forze di girarla, ma il vento era troppo forte.

Alonso e Gonzalo riuscirono a farsi strada fino al timone.

“Cosa sta succedendo qui, nostromo?” gridò il re.

“Torna alle tue cabine!” fu l'unica risposta che ricevette. “Tutti voi!”

“Devi fare qualcosa!” Il re era davvero spaventato. “Presto! Siamo troppo vicini a quelle rocce! Li colpiremo se non girerai la nave!”

“Torna sotto coperta! Sei solo nel modo qui!” il nostromo gridò con rabbia.

“Ricorda con chi stai parlando, nostromo!” Gonzalo gli disse severamente. “Questo è il re!”

“Non ci sono re in momenti come questi!” rispose il nostromo. “Se la nave va giù, tutti andranno giù con esso! Sto facendo del mio meglio. Ora, per favore, togliti di mezzo!”

Mentre parlava, ci fu un altro lampo e l'albero prese fuoco. Adesso non solo i passeggeri ma anche i marinai avevano paura. Si aggrapparono al lato della nave mentre si alzava e si abbassava con le onde. Quando finirà la tempesta? Sicuramente non potrebbe durare molto più a lungo? Ma il vento soffiava più forte e le onde si fecero più selvagge. Era la tempesta più violenta che i marinai avessero mai visto.

“È inutile!” loro piansero. “Stiamo per morire!”

Qualche secondo dopo si udì un forte rumore mentre la nave colpiva le rocce. L'acqua cominciò immediatamente a riversarsi nella nave attraverso il grande buco che ora si trovava nello scafo. I passeggeri urlarono e i marinai si gridarono addio mentre si preparavano a morire. La nave iniziò lentamente a cadere dalla sua parte e in pochi minuti la metà era già sott'acqua. Alonso si guardò intorno in cerca di suo figlio, ma non si vedeva da nessuna parte. Sebastian e Antonio hanno deciso che la cosa migliore era saltare in acqua e provare a nuotare sull'isola. Il povero vecchio Gonzalo non sapeva cosa fare.

Era terrorizzato. “Darei tutto ciò che devo per essere sulla terraferma ora!” gridò "Non voglio morire in mare!”

Dalla riva dell'isola un uomo anziano e una ragazza stavano a guardare mentre il vento soffiava sulla nave più vicina alle rocce. Sentirono il terribile rumore quando si schiantò contro di loro e poi le urla dei marinai mentre saltavano nell'acqua.

“Quei poveri uomini!” sussurrò la ragazza. “Non saranno mai in grado di nuotare fino all'isola, il mare è troppo agitato, o moriranno sulle rocce o affogheranno.”

Quando pensò alla morte orribile dei marinai, le lacrime iniziarono a correre giù per le sue guance.

“Se hai causato la tempesta con la tua magia, padre,” singhiozzò, “per favore fai qualcosa per salvare quegli uomini. Sono sicuro che sono tutte brave persone e non meritano di morire in questo modo.”

Il vecchio non disse nulla ma continuò a guardare le onde mentre si schiantavano contro le rocce.

“Se avessi i tuoi poteri,” aggiunse la ragazza un po’ arrabbiata, “avrei tolto tutta l'acqua dal mare per salvare quelle persone.”

Miranda aveva quasi quindici anni ed era una ragazza dolce, gentile e compassionevole. Era anche molto carina anche se non lo sapeva ancora. Avendo trascorso la maggior parte della sua vita sull'isola con solo suo padre Prospero e il loro servitore Calibano per compagnia, non conosceva altre donne con cui confrontarsi. Non aveva idea di come fosse il resto del mondo e non ci aveva mai pensato veramente. La sua vita era l'isola e suo padre, che lei amava molto. Tuttavia, non riusciva a capire perché avesse usato i suoi poteri magici per provocare tanta sofferenza quel giorno. Di solito li usava per evocare gli spiriti dell'aria, gli alberi e l'acqua per intrattenerla, non per ferire le persone.

L'isola era stata la casa di Prospero e Miranda per dodici anni. Era un posto bellissimo e c'era tutto ciò di cui avevano bisogno. Vivevano in una grande caverna nelle rocce, dove Prospero passava la maggior parte del tempo a studiare i suoi libri sulla magia. Era diventato il padrone del posto dopo aver fatto l'unico abitante lì, una creatura chiamata Calibano, il suo servo. Aveva imparato a evocare e controllare gli spiriti del luogo in modo che facessero ciò che voleva. Quel giorno aveva ordinato al suo spirito preferito, Ariel, di creare la tempesta che aveva fatto sì che la nave colpisse le rocce. Aveva un piano segreto e il naufragio ne faceva parte.



Capitolo 2

“Asciugati le lacrime, mia cara,” disse a Miranda. “Nessuno dei marinai è morto.”“Che terribile disastro” disse ancora singhiozzando. “Perché l'hai fatto, padre?”“Per favore, credimi, Miranda. Tutti gli uomini sulla nave sono al sicuro. Ora, smettila di piangere e ti dirò perché ho creato la tempesta.”Miranda tirò fuori il fazzoletto e si asciugò gli occhi. Poiché si fidava di suo padre, sapeva che doveva avere una buona ragione per portare la nave sull'isola.Prospero prese le mani di sua figlia nella sua e disse con voce seria, “Miranda, l'ho fatto per te. Tu sei la ragione per cui ho causato la tempesta. Cresci velocemente e presto sarai una giovane donna. Non ti sei mai chiesta da dove vieni e come sei arrivata qui?”“No, padre,” disse la ragazza. “Pensavo che fosse casa mia”.“Beh, è ​​stato negli ultimi dodici anni, mia cara, ma sai che non sei nata qui. Vieni e siediti con me su quella roccia laggiù. Penso che sia ora che ti abbia detto chi sei e come sei arrivata qui.” Prospero si è tolto il mantello magico che indossava quando faceva magie e lo stese a terra con il suo bastone magico. Poi si sistemarono sulla roccia.“Riesci a ricordare qualcosa della tua vita prima che tu venissi qui?” Prospero iniziò. "Eri molto giovane, quindi non credo che tu possa.”“Io posso. Ricordo un po’, padre!” la ragazza rispose lentamente.“Sembra un sogno o forse lo sto immaginando... ma non ho alcuni servi che si prendono cura di me?”“Sì, l'hai fatto. Ti ricordi come sei venuto qui?”“No, padre. Non riesco a ricordare nient'altro.”“Bene, Miranda,” Prospero continuò.Abitavamo a Milano, una grande città in Italia. Ne ero il governante. Ero il duca di Milano e tu eri una principessa. Purtroppo tua madre è morta quando sei nata, quindi non l'hai mai conosciuta. Devo ammettere che non ero un buon governante perché preferivo studiare i miei libri sulla magia per badare al mio ducato. Mio fratello minore Antonio, tuo zio, che amavo tanto quanto amo te, era diverso. Gli piaceva la politica e così, quando gli chiesi di aiutarmi, accettò immediatamente. Ma è stato un grosso errore dargli potere. Lo so ora. Era un uomo ambizioso e non era felice di aiutarmi. Voleva avere tutto il potere! Voleva governare il ducato da solo! A quel tempo era un grande amico del fratello del re di Napoli, Sebastian, e insieme progettavano di rubarmi il ducato. Dissero al re che non ero un buon governante, che Antonio era molto migliore e alla fine lo persuase a inviare un esercito per attaccare la città per mandarmi via. I soldati del re arrivarono nel mezzo della notte - Antonio stesso aprì loro le porte della città - e vennero direttamente nelle mie stanze nel palazzo."“Oh! Povero padre!” gridò Miranda. “E poi che è successo?”“I soldati ci hanno portato sulla costa e ci hanno messo in una barca molto vecchia. Poi ci mandarono in mare per morire.”“Ma siamo sopravvissuti,” disse Miranda. “Come? Perché non moriamo di fame e sete?”“Dobbiamo le nostre vite a un vecchio gentile alla corte del re chiamato Gonzalo. Era un servitore fidato del re e sapeva del piano. Ha riempito la barca di cibo, acqua, vestiti e molte altre cose utili. Ci ha messo anche dei libri magici e gli sarò sempre grato per questo.”“Che brav'uomo, padre! Mi piacerebbe incontrarlo un giorno e ringraziarlo,” disse Miranda. “Ma non mi hai ancora detto perché hai creato la tempesta.”“Usando i miei poteri magici ho scoperto che il re e mio fratello Antonio, insieme a Gonzalo e ad altre persone della corte del re, stavano navigando oltre la nostra isola. Pensavo che fosse ora di sistemare le cose, così ho deciso di farci visita. Ma sei molto stanca, mio ​​cara. Perché non chiudi gli occhi e dormi un po’?”“Sì, penso che lo farò,” disse Miranda. (Non sapeva che era la magia di suo padre che l'aveva fatta sentire stanca.)Si sdraiò sul mantello magico e cadde immediatamente in un sonno profondo.Prospero lasciò sua figlia dormire sonni tranquilli e tornò alla loro caverna.Si sedette al tavolo di fronte ai suoi libri e chiamò a bassa voce,“Ariel? Dove sei?”Nessuno rispose.“Vieni qui, Ariel! Voglio parlarti.”Una piccola luce all'improvviso sfrecciò nella caverna. Volò verso Prospero e svolazzò nell'aria di fronte a lui. Era Ariel, il suo corpo splendeva di una pallida luce argentea nell'oscurità della caverna. “Eccomi, maestro!” Egli ha detto.“Ariel,” disse Prospero. “Hai fatto quello che devi fare?”“L’ho fatto, maestro,” rispose lo spirito. “Ho volato intorno alla nave facendo tuoni e fulmini, vento e molta pioggia.”“Ben fatto, mio ​​coraggioso Ariel! E i passeggeri?”“Erano terrorizzati e saltarono nell'acqua per salvarsi.”“Sono tutti al sicuro?”“Sì, mio ​​Signore. Sono tutti in piccoli gruppi in diverse parti dell'isola ora. Solo il figlio del re è solo. È quello che hai ordinato, vero?”“Sì, Ariel. E la nave e l'equipaggio? Cosa hai fatto con loro?”“Rimisi a posto la nave e la nascosi in una piccola baia. Tutti i marinai dormono tranquillamente sottocoperta.”“Hai fatto bene, mio ​​piccolo spirito,” Prospero rispose con un sorriso. “Ci sono solo alcune altre cose che voglio che tu faccia per me e quindi il mio piano sarà completo.”“Più lavoro!” Ariel non era contento. “Quando hai intenzione di darmi la mia libertà? Hai promesso, ricordi?”“Sì, sì,” disse il vecchio con impazienza. “Avrai la tua libertà, ho detto le sei stasera e volevo dire le sei. Non prima. Non dimenticarti, mi devi molto, non ti ho liberato dall'albero dove la strega cattiva Sycorax ti ha imprigionato perché ti sei rifiutato di lavorare per lei? È tuo dovere servirmi ora.”“Sì, maestro, grazie. Ti sono molto grato. Dimmi cosa vuoi che faccia.”“Vai via e renditi invisibile a tutti tranne me. Quando hai finito, torna indietro e ti darò ulteriori istruzioni.”Ariel schizzò via e Prospero tornò lentamente verso il punto in cui Miranda stava dormendo. La scosse dolcemente dicendo:“Sveglia, mia cara. Abbiamo cose da fare.”Si sedette e sbadigliò.“Non capisco perché mi sia improvvisamente sentita così assonnata,” disse. “Forse è stata la tua storia.”“Bene, scordati ora. Dobbiamo andare a vedere Caliban.”Oh, no! Dobbiamo davvero? È così orribile! E così brutto!”“È il nostro servitore e abbiamo bisogno di lui, mia cara. Dai!”Calibano viveva in una grotta non lontano da Prospero. Quando arrivarono lì, non c'era traccia di lui.“Caliban! Dove sei?” Prospero urlò.Nessuna risposta.“Caliban! Non essere così pigro! Vieni fuori a prendere un po' o 'di legna per il fuoco”“Un'enorme creatura che somigliava più a un animale selvatico che ad un umano apparve all'ingresso della grotta. La sua pelle era scura e i suoi capelli neri erano lunghi e sporchi.Caliban era il figlio di Sycorax, che era arrivato sull'isola dopo essere stato mandata o via dalla sua casa in Africa, quando era morta, Caliban era rimasto solo, il padrone dell'isola, fino all'arrivo di Prospero e Miranda.All'inizio, Prospero era stato molto gentile con la creatura e in cambio Il ritorno di Calibano gli aveva mostrato tutti i segreti dell'isola - dove c'era l'acqua migliore, dove poteva trovare sale e dove poteva trovare cibo. Miranda gli aveva persino insegnato a parlare la loro lingua. Ma un giorno lui l'aveva aggredita e Prospero era così furioso che aveva trasformato la creatura in suo servo. Da quel momento in poi, quando Caliban non fece quello che gli diceva, lo punì.“Hai già abbastanza legno,” Calibano rispose. “Perché mi fai lavorare così duramente? Ero il padrone di quest'isola prima che tu me la rubassi!”“Sai perché ti ho nominato mio servitore,” rispose Prospero con rabbia. “Ora vai a prendere del legno o userò la mia magia e manderò gli spiriti a tormentarti!”Calibano corse immediatamente in direzione della grotta di Prospero. Teme molto della magia del suo maestro.Proprio in quel momento il principe Ferdinand, che era sopravvissuto al naufragio nuotando fino all'isola, uscì dalla foresta. Ariel, invisibile a tutti tranne che a Prospero, stava svolazzando in aria davanti a lui e cantando sottovoce.

Tuo padre giace cinque interi tondi (unità di misura della profondità) sotto il mare.

Le sue ossa sono diventate qualcosa di ricco e strano.

Ora si è trasformato in corallo e i suoi occhi si sono trasformati in perle.

Il mare lo ha completamente cambiato ed è diventato qualcosa di ricco e strano.

Ferdinand poteva sentire la canzone ma non sapeva da dove provenisse.

“È una canzone su mio padre” gridò “Ma chi la canta? Non posso vedere nessuno, ci deve essere magia qui su quest'isola.”

Miranda lo fissò stupito. Era così diverso da suo padre e da Calibano, gli unici altri uomini che conosceva.

“Che bella creatura!” esclamò. “È uno spirito, padre?”

“No, Miranda. Mangia e dorme e pensa come noi,” rispose Prospero. “Il giovane che vedi era sulla nave. Non è bello come al solito perché è molto triste. Ha perso suo padre e i suoi compagni e sta cercando di trovarli. Ma, guarda! Viene qui.”

Miranda, che pensava che tutti gli uomini avessero facce serie e barbe grigie come suo padre, era felicissima di questo. E lui non poteva credere ai suoi occhi quando vide la bella ragazza di fronte a lui.

“Sei tu che stavi cantando proprio ora?” chiese. “Fai parte della magia di questo posto? Una dea forse? Sei così bella!”

Miranda lo guardò timidamente, arrossì e disse. “No, signore. Non una dea, solo una ragazza.”

Prospero guardava i due giovani da vicino mentre parlavano. Vedeva che il suo piano stava funzionando più velocemente di quanto si aspettasse - stavano già iniziando ad innamorarsi. Era esattamente quello che voleva, e in parte perché aveva portato la nave sull'isola. Ferdinando sarebbe diventato re quando morì Alonso e se avesse sposato Miranda sarebbe diventata la sua regina. Le case reali di Milano e di Napoli erano sempre stati nemici, quindi un matrimonio tra loro era il modo migliore per cambiarlo, ma non voleva che Ferdinando pensasse di poter vincere Miranda così facilmente, così decise di dargli una prova.

“Ragazzo” disse. “Come faccio a sapere che non sei una spia che è venuta a portarmi via la mia isola?”.

“Padre!” gridò Miranda. “Non è una cosa molto gentile da dire!”

Non riusciva a capire perché non fosse così felice come lo era lei del visitatore.

“Te lo prometto, signore, non sono una spia” disse Ferdinando educatamente. “Le l'ho detto, la mia nave ha colpito alcune rocce in una tempesta e siamo stati tutti gettati in acqua. Sono riuscito a nuotare al sicuro, ma non so se mio padre, il re, e i suoi amici sono morti o vivi.”

“Sta dicendo la verità, padre. Sono sicura,” disse Miranda senza distogliere lo sguardo da Ferdinando.

“È troppo bello per dire bugie”

Ma prospero non stava ascoltando.

“seguimi” disse al giovane principe severamente. “sto per mettere le catene ai tuoi piedi in modo da non farti scappare!”

Questo fece arrabbiare Ferdinando. Tirando fuori la spada gridò “No, signore! Non verrò con te ed essere il tuo prigioniero!”

Prospero puntò il bastone magico contro di lui e provvidamente il ragazzo scoprì che i suoi piedi erano fissi a terra - non si poteva muovere!

“Per favore non ferirlo, padre!” gridò Miranda. Aveva paura perché sapeva che la magia di suo padre era molto potente. “Non vedi che è una brava persona, e anche coraggiosa?”

“Stai zitta, Miranda! Come puoi sapere com'è? Non hai esperienza degli uomini. Ce ne sono altri molto migliori nel mondo.”

“Non ne voglio uno migliore,” rispose tranquillamente la ragazza. “Questo uomo è abbastanza buono per me.”

Ma Prospero si stava già allontanando e non la sentì.

“Vieni” ordinò a Ferdinando, cui piedi ormai prospero aveva liberato. “Seguimi!”

Il giovane non aveva scelta perché fa ancora sotto la magia di Prospero.

“Non preoccuparti!” Mirando sussurrò a lui mentre stavano tornando indietro nella caverna di Prospero. “Di solito mio padre non è così. È davvero un brav'uomo.”

Capitolo 3

Capitolo 4

Mentre Ferdinando si innamorava di Miranda, suo padre Alonso e Gonzalo, Sebastian e Antonio erano seduti su una spiaggia in un'altra parte dell'isola. Il re era molto triste e Gonzalo stava cercando di tirarlo su di morale.“Potrebbe essere peggio, signore!” disse."Siamo vivi, non è vero? E questo sembra un bel posto. E’ molto verde e l'aria è buona.”“Oh, sì, è un posto meraviglioso, vero?” disse Antonio con sarcasmo a Sebastian. “Peccato non poter essere naufragati tutti i giorni!“E guarda i nostri vestiti!” continuò Gonzalo, che non aveva sentito il commento sarcastico di Antonio. “Sono freschi e puliti come quando eravamo a Tunisi. Forse anche più freschi! Non è fantastico? Non pensi che i miei pantaloni abbiano un aspetto migliore di quello del matrimonio della figlia, signore?”Il re non era davvero interessato ai pantaloni di Gonzalo.“Permettere a mia figlia di sposarsi a Tunisi,” disse tristemente, “fu la cosa peggiore che ho mai fatto. Non solo ho perso lei, ma anche il mio unico figlio. Perché non si è sposata in Italia?”“È colpa tua, Alonso,” disse Sebastian. “Hai scelto un marito africano per lei anziché uno europeo, quindi abbiamo dovuto fare questo viaggio. Ora Ferdinando è sdraiato sul fondo del mare.”“Mio signore Sebastian,” disse dolcemente Gonzalo, che parlava sempre con grande rispetto sia al re che a suo fratello. “Anche se le tue parole sono vere, forse non è il momento migliore per dirle”.Si voltò a guardare il re, la cui faccia era ora bagnata di lacrime, e cercò di cambiare argomento.“C'è qualcosa di magico in quest'isola,” continuò allegramente. “Sarebbe il posto ideale dove vivere, se fossi re qui, io renderei tutti uguali. La gente vivrebbe insieme felicemente e pacificamente e mangerebbe e berrebbe ciò che la natura ha dato loro. Non ci sarebbe bisogno di leggi perché non ci sarebbe alcun crimine e non ci sarebbe neanche bisogno di soldi, quindi nessuno avrebbe bisogno di lavorare.”“Lunga vita al re Gonzalo!” gridò Antonio, con il suo solito sarcasmo.Proprio in quel momento apparve Ariel. Ovviamente gli uomini non potevano vederla mentre volava intorno alle loro teste, ma potevano sentire un suono tintinnante come il suono delle campanelle. Prospero gli aveva dato un incantesimo del sonno e gli aveva detto di usarlo su Alonso e Gonzalo.Gonzalo fu il primo ad addormentarsi. Poi Alonso ha iniziato a sbadigliare.“Tutto ad un tratto i miei occhi si sentono molto pesanti”, ha detto.“Perché non li chiudi per un pò, signore?” disse suo fratello. “Il sonno ti aiuterà a dimenticare il tuo dolore. Guarda! Il buon Gonzalo è già addormentato.”“Sebastian e io ti custodiremo mentre stai riposando, mio ​​signore” aggiunse Antonio.“Ci assicureremo che non ti accada nulla”“Grazie. Mi sento così stanco...,” disse Alonso che si addormentò immediatamente sotto l’incantesimo di Prospero.“Mi chiedo perché all'improvviso si sono sentiti così assonnati”, disse Sebastian.“Probabilmente è il clima.”“Ma io non ho sonno”“Neanche io. Ma è strano che entrambi si siano addormentati allo stesso tempo.”Poi guardò Sebastian e disse: “Stai pensando a cosa sto pensando?”“Cosa intendi?” chiese Sebastian.“Questa è una buona opportunità per te.”“Non capisco, Antonio.”“Beh, siamo quasi sicuri che Ferdinand sia morto, no? Allora, chi è il prossimo nella linea per il trono di Napoli?”“Io.”“Esattamente!” rispose Antonio. “E se tu fossi il re di Napoli, insieme controlleremo tutta l'Italia!”“Ora capisco, amico mio, vuoi dire che dovremmo sbarazzarci di mio fratello come se ti fossi sbarazzato di tuo fratello Prospero,” disse Sebastian. “Buona idea! Facciamolo”I due uomini tirarono fuori le loro spade.“Io uccido Alonso e tu uccidi Gonzalo!” sussurrò Antonio. “Andiamo!”I due camminarono lentamente verso gli uomini addormentati ma prima che li raggiungessero, Ariel si lanciò verso Gonzalo e gli sussurrò all'orecchio. Il vecchio si svegliò immediatamente.“Chi è quello? Cosa sta succedendo?” gridò.Le sue grida svegliarono Alonso. Quando vide Sebastian e Antonio con le loro spade nelle loro mani ebbe paura.“Cosa sta succedendo?” chiese nervosamente.“Ehm... abbiamo sentito un forte rumore, signore,” disse Sebastian sembrando molto imbarazzato.“Sembrava un animale selvatico - un leone o un orso. Abbiamo tirato fuori le nostre spade per proteggervi.”“Hai sentito niente, Gonzalo?” chiese il re.“Bene, ho sentito un tintinnio, signore. Mi ha svegliato.”“Oh, è stato un rumore terribile, mio ​​signore!” disse Antonio. "Sembrava il ruggito di un leone. È venuto da laggiù.” E indicò gli alberi.“Leone!” disse Alonso. "Non possiamo restare qui. È troppo pericoloso. Dai! Andiamo a cercare il mio povero figlio.”E dicendolo se ne andò rapidamente lungo la spiaggia con gli altri che correvano dietro a lui.Ariel e li guardò andare via, poi volò via per dire a Prospero ciò che aveva visto.Non lontano, Trinculo, il giullare del re, era seduto su un'altra spiaggia. Dopo essere saltato giù dalla nave che affondava in mare, una grande ondata lo aveva portato a riva, ma non aveva idea di dove fosse sopravvissuto.Guardò il cielo con ansia.Era pieno di grandi nuvole nere.“Ci sarà un’altra tempesta” pensò. “Mi chiedo se ci sono case su quest'isola. Ho bisogno di trovare un posto per ripararmi rapidamente.”Stava camminando verso gli alberi quando quasi cadde su un'enorme creatura stesa a terra sotto un mantello.“Cos'è questo?” disse. “È un uomo o un pesce? Sembra un uomo ma puzza come un pesce. Che strano mostro! Se lo portassi in Inghilterra, la gente pagherebbe soldi per vederlo.”All'improvviso ci fu un forte scoppio di tuono e un lampo.“Oh caro! Ecco la tempesta!” disse Trinculo. “Mi bagnerò! Forse c'è una grotta secca qui intorno?”Si guardò intorno ma non riuscì a vederne uno.“Lo so!” disse. “Andrò sotto il mantello della creatura e mi rifugerò lì finché la tempesta non sarà passata.”Qualche istante dopo apparve Stephano, il maggiordomo del re. Anche lui era sopravvissuto alla tempesta. Teneva in mano una bottiglia di vino mezza vuoto. Era mezza vuoto perché aveva bevuto l'altra metà e ora era un pò ubriaco. Si fermò quando vide l'enorme sagoma sotto il mantello.“E’ stupefacente!” Egli ha detto. “Un gigante con quattro gambe!”(La testa di Trinculo era sotto il mantello ma i suoi piedi no.)Sentendo un rumore, Calibano aprì un occhio e lo guardò. Quando lui vide Stephano iniziò a tremare di paura.“Chi sei?” chiese “Sei un altro cattivo spirito inviato dal mio maestro a tormentarmi?”“Deve avere la febbre”, disse Stephano, “gli darò un pò di questo vino. Lo renderà migliore. Qui, mostro! Apri la bocca!”Mette la bottiglia sulle labbra di Calibano e gli versa del vino in bocca.“Io conosco quella voce!” Disse Trinculo ancora sotto il mantello. "Stephano! Sei tu?”Stephano balzò indietro con sorpresa.La creatura ha due bocche e quattro zampe!” lui pianse. “Questo non è un mostro, è uno spirito malvagio! Non starò qui.”“Stephano! Sono io! Trinculo!” disse il giullare che usciva da sotto il mantello.“Trinculo, come sei arrivato qui?”“Ho nuotato, certo, posso nuotare come un'anatra, e tu?”“Mi sono aggrappato a una scatola di legno che galleggiava a riva, quando ho aperto la scatola ho trovato questo vino!”“È una bevanda meravigliosa!” disse Caliban.“Non ho mai assaggiato niente di simile prima. Deve venire dal cielo e tu devi essere un dio.”“Questo povero mostro non è molto intelligente!” pensò Trinculo.“Dammene ancora un pò e sarò il tuo servo,” continuò Calibano. “Non servirò più Prospero. Servirò te. Sarai il mio nuovo padrone. Lasciami baciare i tuoi piedi, padrone”“Vieni, mostro,” disse Stephano. “Bacia i miei piedi!”“Ha bevuto troppo vino, Stephano,” sussurrò Trinculo. “Stai attento! Lui probabilmente ruba la tua bottiglia mentre dormi!”“Ti mostrerò i segreti dell'isola, maestro,” disse Calibano. “Ti mostrerò dove trovare cibo, acqua fresca e pesce. Non avrai fame o sete.”“Bene, non abbiamo una nave e il nostro re è morto, quindi dovremo fare quest'isola la nostra nuova casa,” disse Stephano a Trinculo.“Lo sa bene e vuole essere nostro servo, quindi seguiamolo. Mostraci la tua isola, mostro!”Prospero aveva dato a Ferdinando un duro lavoro da fare. Gli aveva detto di portare dei tronchi dalla foresta e di farne una pila ordinata fuori dalla sua caverna. Il principe non era abituato a fare questo tipo di lavoro ed era già molto stanco. I ceppi erano molto pesanti e ogni volta che ne prendeva uno gemeva forte.Miranda lo stava osservando mentre lavorava. La povera ragazza era in lacrime perché odiava vederlo soffrire.“Per favore, non lavorare così duramente!” lei disse. “Vieni qui e siediti accanto a me per un po. Mio padre è occupato dentro, quindi non lo saprà. Non è interessato a nient'altro quando studia i suoi libri. Siamo al sicuro per un paio d'ore.!”“Ma devo finire di portare tutti quei tronchi alla grotta prima che il sole tramonti.” “Non preoccuparti! Ti aiuterò. Siediti qui e riposa mentre ne porto alcuni!”“Mia signora! Non posso permetterti di farlo! Non posso sedermi e guardarti mentre fai il mio lavoro. Comunque sono felice di farlo. Sapere che sei con me mi fa sentire più forte e posso andare avanti.”“Non mi dispiace aiutare. Davvero, non lo so”, rispose Miranda.All'interno della grotta, Prospero era in piedi in silenzio nell'ombra ad ascoltarli. Si sentiva soddisfatto di se stesso. Tutto stava andando secondo il suo piano.“Sembri molto stanco, Miranda stava dicendo a Ferdinando. “Per favore riposa! Solo per cinque minuti.”“No, non sono stanco,” rispose Ferdinand posando un pesante ceppo. "Ma forse mi siederò per cinque minuti.”Miranda, che era seduta sulla pila di tronchi, gli ha preparato uno spazio accanto a lei.“A proposito, come ti chiami?”chiese“Miranda”, rispose con un sorriso che scomparve rapidamente come era arrivato. “Oh, no! Ho promesso a mio padre di non dirtelo!”“Miranda! Che bel nome! Sei la donna più perfetta che abbia mai incontrato, Miranda. Non ce n'è un altro al mondo come te. Sei perfetta in ogni modo.”Miranda arrossì.“Non posso giudicare se sia vero o no”, ha detto. “Non conosco altre donne tranne me stessa. E gli unici uomini che conosco sono te e mio padre. Non ho idea di come siano le persone negli altri paesi.”I suoi occhi incontrarono i suoi mentre aggiunse: “Ma non posso immaginare un uomo migliore o più bello di te.”Adesso era il turno di Ferdinand di arrossire.“In Italia sono un principe reale, Miranda,”le disse. “E ora sono probabilmente un re, anche se spero non perché significherebbe che il mio caro padre è morto. Non ho mai dovuto portare legna nella mia vita - non ne ho bisogno perché ci sono molti servi nel palazzo in cui vivo. Ma ora sono il tuo servitore e farò qualsiasi cosa per te, - compreso il trasporto di un migliaio di tronchi!”“Mi ami?”“Ti ho amato dal momento in cui ti ho visto per la prima volta!”Miranda non poteva nascondere la sua felicità.“E vuoi che io sia tua moglie?” ha chiesto eccitata.“Sì, sì! Lo voglio.”Le prese la mano tra le sue e la premette sul suo cuore.“Quando sarai mio marito,” disse. “Ma devo lasciarti ora. Ho cose da fare. Torno tra mezz'ora. Mi aspetterai?”“Per sempre amore mio!” Prospero sorrise a se stesso e tornò ai suoi libri.“Il mio piano sta funzionando molto bene,” pensò. “Ma c'è più magia da fare. Devo studiare.”Stephano e Trinculo stavano ancora esplorando l'isola con Caliban. Ogni tanto si fermavano a bere dalla bottiglia di vino e, di conseguenza, erano tutti un po’ ubriachi. Presto cominciarono a litigare. Tutto iniziò quando Trinculo chiamò Calibano un mezzo pesce e mezzo mostro.me!' me!'“Smettila di prendermi in giro!” gridò Calibano. “Mio Signore! Digli di smetterla di insultarmi”“Mio signore!” Ripeté Trinculo, copiando la voce di Calibano. “Trinculo mi sta insultando!”“Guarda!” urlò Caliban. “Lo sta facendo di nuovo! Puniscilo, mio ​​signore!”“Trinculo!” disse Stephano. “Abbi rispetto per il mio servo! Sono il maestro qui adesso, e se ti rifiuti di fare quello che dico, ti impiccherò dal prossimo albero!” “Sei un maestro gentile,” disse Caliban. “ma lascia che continui a raccontarti la mia storia, ho detto che quest'isola apparteneva a me, ma quel malvagio mago Prospero me l’ha rubata.”In quel momento Ariel è volata dentro. Gli uomini non potevano vederlo, naturalmente, perché era ancora invisibile.“Stai mentendo,” disse a Calibano, copiando la voce di Trinculo.“Che!” Calibano gridò con rabbia al buffone. “Mi stai dando del bugiardo?” “Trinculo! Stai zitto o ti faccio fuori un po’ di denti!” gridò Stephano.“Ma non ho detto niente!” rispose il buffone.“Beh, tieni la bocca chiusa”, disse Stephano. “Dai, mostro.”Prospero mi ha rubato quest'isola con la sua magia e mi ha fatto diventare suo servo,” gli disse Calibano. “Se non faccio quello che dice, manda degli spiriti a tormentarmi. Ma tu sei il mio padrone adesso, e se uccidi Prospero, sarai il capo dell'isola.”“Che bella idea, mostro” disse Stephano. “Come lo posso fare?”“Facilmente!” Calibano rispose. “Il momento migliore è nel pomeriggio in cui si riposa, posso portarti da lui.”“Stai mentendo. Non puoi,” disse di nuovo Ariel, suonando come Trinculo.

Questo era troppo per Caliban.

“Colpiscilo, signore”, ha urlato. “Porta via la bottiglia da lui! Può bere acqua di mare da ora in poi! Non ho intenzione di mostrargli dov’ è l'acqua fresca.”

Stephano salì sul giullare e lo buttò a terra.

“Ti ho detto di stare zitto. Trinculo!” ha detto. “Ora, mostro, finisci quello che stavi dicendo.”

“Andremo nella sua caverna mentre dorme,” Caliban proseguì.

“Sarà facile ucciderlo allora. Puoi colpirlo sulla testa con un ceppo. Ma ricorda di bruciare i suoi libri prima! Senza di loro non ha potere. Poi, quando sarà morto, puoi rendere sua figlia la tua regina.”

“Hai sentito, Trinculo? disse Stephano. “Sto per uccidere questo mago e diventare il re di quest'isola. Sua figlia sarà la mia regina e tu e il mostro diventerete i miei consiglieri. vi piace il mio piano?”

“Eccellente”rispose il buffone alzandosi in piedi e sfiorandogli la polvere sui suoi pantaloni.

“Mi dispiace di averti colpito, vecchio amico", disse Stephano a lui tranquillamente. "Ma stai attento su ciò che dici in futuro.”

“Prospero si sarà addormentato da mezz'ora” disse Caliban “sei serio sul fatto di ucciderlo?”

“Assolutamente” rispose Stephano “Avanti, andiamo a trovarlo!”

“Devo dire al mio padrone di questo », pensò Ariel, e volò via.

Capitolo 5

Capitolo 6

“Non penso di poter camminare oltre,” disse Gonzalo. “Le mie vecchie ossa fanno male. Devo riposarmi.”“Sì, anch'io sono stanco,” rispose Alonso. Poi aggiunse tristemente, “Non ha senso continuare la ricerca di mio figlio, non abbiamo visto alcun segno di lui da nessuna parte, deve essere morto”.I due vecchi si sedettero pesantemente sulla sabbia.Antonio guardò Sebastian e sussurrò “Non hai cambiato il tuo pensiero. Voglio dire, a ucciderli?”“No”, rispose Sebastian. “Quando sarà il momento, lo faremo!”“Ora sono sfiniti,” disse Antonio, “se siamo fortunati, si addormenteranno, poi avremo la nostra possibilità.”Mentre stavano parlando, Prospero era apparso dietro di loro. Loro non sapevano che era lì, perché si era reso invisibile. Usando il suo bastone magico, evocava una musica meravigliosa.“Che cos'è?” disse Alonso guardandosi intorno “Ascoltate, miei buoni amici!”“Che dolce musica!” disse Gonzalo, “Da dove viene?”“Dagli angeli in cielo che si prendono cura di noi!” rispose Alonso. “Ma guarda! Cosa sono quelli?”Una strana forma cominciò ad apparire sulla spiaggia. Stavano portando un tavolo per banchetti coperto da un panno bianco. Lo misero di fronte agli uomini, che stavano guardando la scena a bocca aperta.Poi sono arrivate altre forme con molti piatti di cibo.Gli uomini erano troppo sorpresi per avere paura.In pochi minuti il ​​banchetto era pronto e le forme scomparvero silenziosamente come erano arrivate.“Ora crederò che ci siano alberi nel deserto e che gli unicorni siano reali!” disse Sebastian.“Sapevo che c'era magia su quest'isola”, disse Gonzalo.“Beh, non so voi altri, ma ho fame. Mangiamo?” Disse Sebastian.“Si, vieni avanti!” disse Alonso.Ma mentre allungava la mano per prendere un po’ del cibo delizioso, ci fu uno scoppio di tuono e un lampo. Alzò lo sguardo e vide una strana creatura, metà uccello e metà donna, volare verso di loro. (Era, infatti, Ariel, che aveva cambiato la sua forma.) Volò giù con un forte urlo e improvvisamente tutto il cibo scomparve. Gli uomini tremavano di paura mentre atterrava sul tavolo di fronte a loro. Non sapevano cosa aspettarsi dopo. Antonio e Sebastiano mettono le mani sulle loro spade, pronti a difendersi.Poi, con loro totale stupore, la creatura iniziò a parlare "Voi tre peccatori!" disse ad alta voce. “Dovreste vergognarvi di voi stessi!”Antonio tirò fuori la spada ma Ariel si limitò a ridere.“Voi pazzi! Non potete farmi del male,”disse. “Sono uno spirito. Sono come il vento e l'acqua. Sono stata mandata qui per ricordarvi i vostri peccati. Hai rubato il ducato di Milano dal buon Prospero e poi hai mandato lui e sua figlia in mare aperto a morire. Gli spiriti della natura non hanno dimenticato questo e, non appena hanno potuto vedere le loro possibilità, ti hanno punito. Ti hanno portato qui in quest'isola dove nessun altro uomo vive per soffrire per il resto delle tue vite - e hanno preso tuo figlio, Alonso.”Poi ci fu un altro scoppio di tuono e Ariel scomparve.Il re era bianco come un fantasma.“Quello spirito!” ha detto. “Ha parlato di Prospero - Prospero, il vecchio duca di Milano, che pensavo fosse morto. Ha detto che eravamo peccatori ed è vero. Ed è per questo che ho perso mio figlio. Oh, Ferdinando, il mio unico figlio! Mi dispiace molto! Come posso vivere sapendo che sei morto e che sono responsabile?”Alonso è diventato pazzo di dolore.“Ti seguirò nella tua tomba in fondo al mare!” gridò e iniziò a camminare verso l'acqua.“Ho intenzione di trovare quegli spiriti e di combatterli” disse Sebastian con rabbia. “Non ho paura di loro!”“Neanch'io!” Disse Antonio. “Aspetta! Verrò con te.”Gonzalo osservò i due uomini che seguivano il re con le loro spade nelle loro mani.Era preoccupato per loro e anche spaventato da quello che potevano fare.“Per anni hanno cercato di dimenticare il loro crimine,” pensò. “Ora i fantasmi del passato sono tornati per la loro vendetta.”Ha deciso di seguirli.“Sono tutti molto irritati e arrabbiati”, si disse. “Devo trovarli prima che si feriscano da soli.”Prospero era soddisfatto di Ariel e della sua esibizione per Alonso e gli altri sulla spiaggia.“E’ stato eccellente, il mio piccolo spirito”, ha detto. “Ben fatto!”“La tua magia ha funzionato bene, maestro, il re Alonso è impazzito per il dolore e vuole morire. Suo fratello e il tuo sono uomini preoccupati.”“Buona! Adesso ho il mio potere,” disse Prospero. “Vai e trovali, Ariel. Portali in un posto sicuro e tienili li”. Farò un incantesimo su di loro. Saranno i miei prigionieri fino al momento giusto per liberarli.”“Sì, maestro,” rispose Ariel e sfrecciò via.“Adesso è tempo di vedere come va Ferdinando,”disse Prospero. “Penso che abbia sofferto abbastanza.”Quando arrivò alla grotta, Ferdinando continuava a trasportare tronchi. Indicando il bastone magico alle catene sui piedi di Ferdinando, disse: “Giovanotto! Mi dispiace doverti far lavorare così duramente. Ma ora puoi fermarti. Sei libero.”Con sorpresa di Ferdinando, le catene scomparvero in una nuvola di fumo colorato.“Ho sempre saputo che eri il principe di Napoli e non una spia,” gli disse Prospero. “Volevo solo mettere alla prova i tuoi sentimenti per mia figlia. Volevo vedere quanto fossero forti.”“E ho superato il test?” chiese Ferdinando con un'espressione preoccupata.“Sì, lo hai fatto,” rispose Prospero sorridendo.“Come premio, ti darò la cosa più preziosa che possiedo. Prendi mia figlia, lei è tua,”Ferdinand era l'uomo più felice del mondo al momento. Cadde in ginocchio e baciò la mano di Prospero.“Sei un uomo molto fortunato, Ferdinando!” Proseguì Prospero. “Nessuna parola può descrivere che tesoro è. Ma presto scoprirai te stesso.”“Sono sicuro che lo farò”, disse il principe.“Ora vai a sedere con lei per un po’ e parla con lei. Lei è dentro ad aspettarti. Hai solo un po’ di tempo per conoscersi meglio prima del matrimonio”Ferdinand non aveva bisogno di raccontare due volte.Con il suo cuore pieno di felicità, corse nella caverna per trovare la ragazza che amava.Prospero si guardò intorno.“Ariel! Dove sei?” lui ha chiamato.“Eccomi, maestro!” gridò Ariel che apparve all'improvviso nell'aria.“Prima di darti la tua libertà, mio ​​piccolo spirito, devi fare ancora un paio di cose per me,” disse Prospero. “Voglio organizzare una sorpresa per Ferdinando e Miranda per celebrare il loro fidanzamento per sposarsi. Ho promesso di mostrare loro cosa potevo fare con la mia magia, quindi vai e racconta agli spiriti di venire a esibirsi per loro”“Adesso, maestro?” chiese Ariel.“Sì, ora, Ariel. Sbrigati”“Saranno qui prima che tu possa dire ‘vieni’ e ‘vai’ e piangi ‘così, così’” il maestro rispose allo spirito. Poi aggiunse: “Maestro, mi ami tu?”“Sì, Ariel, ti amo tantissimo, non tornare finché non mi senti chiamare. Capito?”“Ho capito.”Prospero entrò nella caverna per prendere Ferdinando e Miranda. Stavano seduti molto vicini e bisbigliavano tra loro e non sentivano che lui si avvicinava. Si fermò a guardare loro per qualche secondo godendosi la vista di due giovani innamorati.erano E con ciò lo spirito sfrecciò via e non sentì.Poi tossi piano.Entrambi alzarono lo sguardo e si allontanarono rapidamente. Miranda arrossì e disse “Grazie per aver portato Ferdinando sull'isola, caro padre. Sono così felice!”“Sono contento, mia cara,” rispose Prospero. “Ferdinando sarà un buon marito. Lui ti ama e si prenderà cura di te.”Lui le baciò affettuosamente la testa e poi disse: “Ho un regalo per entrambi! Venite! Venite!”Eccitati all'idea di una sorpresa, Ferdinando e Miranda saltarono su immediatamente e corsero fuori. Un regalo! Cosa potrebbe essere?“Sedetevi qui”disse Prospero puntando la pila di tronchi. “E non dite una parola. Ariel! Siamo pronti!”Ferdinando e Miranda fecero come gli era stato detto e attesero. Immaginarono che Prospero avesse usato la sua magia per preparare qualcosa di molto speciale per loro.All'improvviso l'aria si riempì del suono di una musica dolce. Si guardarono intorno ma non potevano vedere nessun musicista. Poi è apparsa una bella ragazza. Indossava un abito lungo fatto di un materiale sottile e leggero. Cambiava colore mentre si muoveva: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e infine viola. La ragazza era Iris, la dea dell'arcobaleno, e aveva un messaggio da Giunone, la regina del cielo, a Cerere, la dea dell'agricoltura. La regina, disse, invitò Cerere a partecipare a una festa. Immediatamente è apparsa un'altra ragazza. Il suo vestito era arancione, giallo e marrone e portava una corona di foglie in testa. Era Cerere e voleva sapere perché Giunone l'aveva invitata. Iris le disse che la regina voleva che lei benedisse la coppia il cui fidanzamento stavano celebrando. Quando lo sentì, Ferdinando prese la mano di Miranda e premette il suo. Poi apparve Giunone, magnifica. Il suo vestito era del colore del cielo e decorato dappertutto con piccole perle. La sua corona d'oro brillava alla luce del sole. Dopo aver benedetto la coppia, ha augurato loro ricchezza. Poi è stato il turno di Cerere. Li benedisse e augurò loro prosperità.“Questo è un regalo meraviglioso, signore” sussurrò Ferdinand.Non aveva mai visto niente del genere prima.“Sono spiriti? Sono così belli e affascinanti!”“Sì, lo sono, Ferdinando” rispose Prospero. “Sono gli spiriti dell'isola. Con la mia magia posso far sì che agiscano i miei pensieri, i miei sogni e i miei desideri.”“È stupefacente! Mi piacerebbe vivere su quest'isola per sempre” disse Ferdinando. “Con te come mio padre e Miranda come mia moglie.”“Shhh! Silenzioso!” disse Prospero. “Lo spettacolo non è ancora finito. Guarda!”Il palcoscenico erboso era pieno di molti spiriti tutti vestiti con bellissimi costumi di colori diversi, stavano eseguendo una danza per la musica che era suonata da musicisti invisibili.Proprio mentre stava arrivando alla fine, Prospero saltò all'improvviso.“Su, basta!” gridò ai ballerini. “Ora andate! Tutti voi!”C'era uno strano, confuso rumore quando la musica cessò e tutti gli spiriti scomparvero.Miranda e Ferdinando lo guardarono con espressioni scioccate sui loro volti.Loro non capirono perché era così felice in un attimo e poi gli è sembrato così arrabbiato dopo.“Non l'ho mai visto così prima,” sussurrò Miranda a Ferdinando.“Il suo comportamento è sicuramente molto strano,” rispose lui.“Lo spettacolo è finito,” Prospero disse loro con la voce che usava di solito quando parlava a Caliban, “gli spiriti sono tornati nell’aria.”Vedendo i loro volti scioccati, aggiunse più dolcemente “Mi dispiace se vi ho spaventato, figli miei, ma mi sono appena ricordato di qualcosa. È molto importante e ho bisogno di fare alcuni preparativi. Andate dentro e riposatevi. Penso che camminerò per calmare i miei pensieri.”“Bene, padre.” Disse Miranda, ancora preoccupata.“Vi auguriamo la pace,” disse Ferdinando seguendo Miranda nella caverna.

Quando fu solo, Prospero chiamò Ariel.

“Spirito, dobbiamo prepararci ad incontrare Calibano ed i suoi nuovi amici. Vengono per uccidermi e saranno qui presto.”

“Lo so, maestro. Non l'avevo dimenticato, ma non volevo dire nulla prima perché pensavo che potesse farti arrabbiare.”

“Dove li hai lasciati?”

“Erano tutti ubriachi, signore,” rispose Ariel. “Ho suonato la mia musica e quando l'hanno sentita mi hanno seguito come agnelli che seguivano la loro madre. Li ho portati attraverso i campi e i cespugli spinosi in una pozza d'acqua vicino alla tua caverna. Loro sono là ora, fino al mento nell'acqua sporca.”

“Bene” ha detto Prospero. “Ho un piano per catturare quei cattivi. Vai e indossa quei bei vestiti che sono nella grande scatola della mia caverna e portameli. Non impiegare troppo tempo!”

Mentre aspettava che Ariel tornasse, Prospero evocò una lunga corda d'argento e legò le estremità a due alberi che non erano lontani dall'ingresso della sua caverna. Qualche secondo dopo, Ariel portò i vestiti, che appesero sulla corda. C'erano giacche di seta ricamata, belle camicie, gilet dai colori vivaci e scarpe con fibbie dorate.

Poi Prospero e Ariel si fecero invisibili e attesero.

In pochi minuti sentirono il suono delle voci e poco dopo apparvero Calibano, Stephano e Trinculo. I loro vestiti erano bagnati e coperti di fango. L'acqua gocciolava dai loro capelli e avevano un odore molto cattivo. Quando videro i bei vestiti appesi alla fune d'argento, si fermarono e li guardarono stupiti.

“Guarda, Re Stephano!” disse Trinculo. “Che bei vestiti! Sono perfetti per un re!”

“Non toccarli!” gridò Calibano, che aveva più familiarità con il povero mostro di Prospero! “Sono solo vestiti vecchi!”

“Povero mostro” rispose il giullare. “Non hai gusto per le cose belle, fai tu?”

“Trinculo!” disse Stephano cercando di sembrare un re.

“Prendi quella giacca rosa ricamata con fiori blu e dammela!”

magia degli altri due.

“Certamente, vostra Maestà,” disse Trinculo porgendo a Stephano la giacca. “Ecco qui. Lascia che ti aiuti a metterlo su, maestà.”

Il giullare ha aiutato il maggiordomo a togliersi i vestiti bagnati e indossare la giacca.

“È perfetto per un re” disse Trinculo, facendo un passo indietro per ammirare il suo amico.

“Perché stiamo sprecando il nostro tempo con questi vestiti?” disse Caliban con rabbia. “Andiamo a uccidere Prospero. Questo è quello che siamo venuti qui per fare. Se si sveglia prima che possiamo ucciderlo, manderà i suoi spiriti a tormentarci.”

“Stai tranquillo, mostro! Questi vestiti sono troppo belli per andarsene qui. Dai! Prendi qualcosa per te! Guarda! Che mi dici di queste scarpe?”

“No, non lo farò”disse Calibano. “Succederà sicuramente qualcosa e non voglio essere parte di esso.”

“Non essere ridicolo” disse Stephano. “Ma se non hai intenzione di prendere qualcosa, vieni qui e porta queste cose per me”.

Prospero li ha guardati mentre si toglievano gli abiti.

Poi, con un'ondata del suo bastone magico, evocò alcuni spiriti a forma di cani selvatici da caccia. Corsero fuori dagli alberi verso gli uomini e abbaiavano e mostravano i loro denti aguzzi. Stephano e Trinculo erano terrorizzati. Si sono dimenticati dei vestiti e sono corsi via più velocemente che potevano. Caliban li seguì con le braccia piene di giacche, camicie e pantaloni.

“Ben fatto, Silver!” gridò Ariel a uno dei cani.

“Bene!” disse Prospero. “Ho affrontato quei cattivi, ora devo occuparmi degli altri. Andiamo, Ariel. Ancora un paio di lavori e poi sarai libera.”

Capitolo 7

Capitolo 8

Prospero stava fuori dalla sua caverna e guardava il sole mentre iniziava a scendere. Sembrava molto serio. Sapeva che il suo piano era quasi completo. L'ultima cosa che doveva fare era incontrare gli uomini che avevano cercato di liberarsi di lui dodici anni prima.“Che ore sono, Ariel?” il mago chiese al suo spirito preferito, che era seduto pazientemente sulla pila di tronchi.“Sei in punto, mio ​​signore,” rispose. “L'ora in cui mi hai promesso la mia libertà.”“Lo so, il mio fedele spirito”, disse Prospero. “E io non infrangerò la mia promessa - lo avrai. Abbiamo quasi finito il nostro lavoro. Dimmi, dove sono ora il re e i suoi amici? Cosa stanno facendo?”“Non ti ricordi, maestro? disse Ariel. "Mi hai chiesto di assicurarmi che fossero al sicuro. Li ho portati in un posto nella foresta vicino a dove ho messo il tuo incantesimo su di loro. Non possono muoversi finché non li hai liberati!”“E come stanno?”“Sofferenti, maestro,” rispose Ariel. “Il re, suo fratello e tuo fratello sono tormentati dai loro ricordi. Fiumi di lacrime scorrono sul viso dell’uomo che hai chiamato ‘il buon vecchio signore, Gonzalo’ e si inzuppano la barba. Il tuo incantesimo ha funzionato bene.”“Lo pensi, mio ​​spirito?”“Sì, signore, sono davvero sofferenti, mi fa male vederli e sono sicuro che farebbe male anche a te se tu potessi vederli ora. Avresti pietà di loro. Lo farei se fossi umana.”“Cara Ariel, se tu, spirito d'aria, avessi pietà di loro”, disse Prospero, “allora io, un essere umano come loro, devo certamente farlo. Mi hanno trattato molto male e trovo difficile dimenticarlo. Volevo vendicarmi di loro ma non lo farò. Perdonare non è facile ma è la cosa giusta da fare. Inoltre, lo scopo principale del mio piano era di far loro rimpiangere i loro crimini e sembra che loro abbiano. Per me basta così. Portarli qui, Ariel, e rimuoverò l'incantesimo. Vedremo cosa accadrà allora.”“Li raccoglierò immediatamente, signore,” rispose Ariel e volò via.Quando Ariel se ne andò, Prospero si voltò e guardò verso il mare: sapeva che quello era il suo ultimo giorno come governatore dell'isola. Mentre aspettava che lo spirito tornasse con i suoi prigionieri, pensò a tutta la magia che aveva fatto da quando era arrivato lì dodici anni prima.“Ho fatto sì che la luce del sole si oscuri. Ho evocato forti venti e tempeste,” disse a se stesso a voce alta. “Ho diviso gli alberi a metà e li ho tirati fuori dal terreno con la mia magia. Ho aperto tombe e riportato in vita i morti. Tutto ciò che ho fatto, ma ora è il momento di smettere. Ho intenzione di rinunciare alla pratica della magia. Ho intenzione di rompere il mio bastone magico e gettarlo in mare, dove affonderà fino in fondo e rimarrà fino alla fine dei tempi. Anch'io affogherò i miei libri di magia. Poi, dopo aver scambiato il mio mantello magico con gli abiti di un uomo qualunque, libererò Ariel e Caliban. L'isola sarà di nuovo loro - non saranno più miei servi. Ma prima di farlo, devo fare della musica per rimuovere l'incantesimo che ho messo sui miei prigionieri.”Prospero sventolò il suo bastone, la musica solenne riempì l'aria. Poi ha iniziato a disegnare un cerchio nella sabbia con esso.Sollevò la testa quando sentì il morbido suono tintinnante della voce di Ariel.“Eccoli, maestro!”Ariel indicò i quattro uomini che camminavano lentamente dietro di lui. Da lontano Alonso, Sebastian, Antonio e Gonzalo sembravano quattro pazzi. I loro volti e i movimenti dei loro corpi mostravano quanto stavano soffrendo. Si avvicinarono e Prospero osservò ciascuno a sua volta più da vicino mentre entravano nel cerchio sulla sabbia. Li riconobbe immediatamente anche se erano più vecchi e più grigi di quanto ricordasse. Non erano in grado di riconoscerlo, tuttavia, perché erano ancora sotto il suo incantesimo.La musica solenne sembrava avere un effetto calmante su di loro. Divennero più tranquilli mentre cominciavano a rilassarsi un po '.Prospero guardò i volti dei tre uomini che avevano portato via il suo ducato e tentarono di ucciderlo. L'ultima volta che li aveva visti era stato dodici anni prima. Allora era il Duca di Milano, un uomo normale come loro, non un mago. Ora la situazione era diversa - aveva imparato potenti incantesimi che avrebbe potuto usare per vendicarsi di loro se voleva. Ma lui aveva deciso che non voleva. La magia non era l'unica cosa che aveva imparato mentre era sull'isola. Stava per perdonarli. Guardò il quarto uomo e le lacrime riempirono gli occhi.“Buon Gonzalo” disse sottovoce. Sei stato un servo fedele e gentile. Hai salvato la mia vita e la vita di mia figlia. Non ho dimenticato che hai messo cibo e acqua nella barca per noi, e i miei libri sulla magia. Questo è stata una nobile azione. Per questo ti ringrazio e quando ritorno in Italia ricompenserò la tua gentilezza. Quanto a voi tre,” continuò a rivolgersi agli altri, “Alonso, Sebastian e tu, Antonio, mio ​​fratello, cosa posso dirti? Tu, che hai trattato me e mia figlia così crudelmente per soddisfare le tue stesse ambizioni? Eri pronto per uccidere il tuo re! Ma tu sei in mio potere adesso e potrei distruggerti. Ma non ho intenzione di farlo. Non lascerò che la mia rabbia regoli la mia testa. Ma ti perdonerò anche se sei un mostro.Ho intenzione di perdonare tutti voi.”Gli uomini erano ancora sotto il suo incantesimo e non capivano cosa stesse dicendo. Lo guardarono e poi si guardarono l'un l'altro con espressioni confuse sui volti. Chi era il vecchio uomo in un lungo mantello che parlava con loro? Come sapeva i loro nomi? Poteva davvero essere Prospero? Ma Prospero era morto. Stavano tremando di paura e non potevano parlare.“Guardali!” Prospero disse ad Ariel. “Le loro menti sono ancora confuse ma stanno cominciando a capire cosa sta succedendo. Non mi riconoscono ancora, però, quindi devo renderlo più facile per loro.”Si tolse il mantello magico e lo diede allo spirito dicendo “Ariel! Prendi questo dentro e portami la mia spada e i miei vecchi vestiti. Mi riconosceranno più facilmente in quelli. Veloce! E poi sarai libera!”Ariel era così felice di sentire questo che ha cantato una piccola canzone mentre aiutava Prospero a vestirsi.Dove l'ape succhia lì, io succhio:In una campana d'oro, sto mentendo;Lì mi sdraio quando i gufi piangono.Sul dorso del pipistrello voloDopo l'estate allegramente.Felicemente, allegramente vivrò oraSotto il fiore che pende sul ramo.Le parole della sua canzone riguardavano la sua nuova vita da spirito libero e facevano sentire Prospero un po’ triste.“Mi mancherai, piccola Ariel,” disse. “Ma ... “Ariel lo guardò con ansia.“Ma avrai la tua libertà,” ha promesso. “C'è solo un'altra cosa che voglio che tu faccia per me - l'ultima, lo prometto. Renditi invisibile e vai sulla nave del re. I marinai stanno ancora dormendo sottocoperta. Svegliateli e portateli qui con il nostromo, che dovrebbe già essere sveglio.”“Sì maestro. Tornerò prima che il tuo cuore possa battere due volte,” disse Ariel, e volò via verso la baia dove si trovava la nave.Alonso, Sebastian, Antonio e Gonzalo stavano nel cerchio che Prospero aveva disegnato nella sabbia e guardano l'uomo di fronte a loro. Ora che si era tolto il mantello e indossava abiti simili ai loro, sembrava più familiare. Ma era Prospero o era il suo fantasma? Guardò ciascuno di loro per un lungo tempo prima che finalmente parlasse.“Vostra maestà!” disse ad Alonso. “È un piacere rivederti.”E per lo stupore del re, si avvicinò a lui e lo abbracciò.“Sei tu, Prospero?” Sussurrò Alonso, incapace di credere ai suoi occhi e alle sue orecchie. “Sei davvero tu? Non sei morto?”Prospero sorrise “No, Alonso, non morto, molto vivo, infatti.”“Sono successe così tante cose strane da quando siamo arrivati ​​su quest'isola, non so cosa sia reale e cosa non lo sia più,” disse Alonso. “Pensavo di impazzire. Guardarti, però, mi ha fatto sentire meglio. Prospero, se sei tu, sono molto, molto dispiaciuto. Puoi mai perdonarmi? Ho sbagliato a permettere a quei due villani di coinvolgermi nei loro piani malvagi.”Guardò Sebastian e Antonio, che non dissero nulla ma si vergognarono molto.“Ma dimmi,” proseguì. “Cosa ti è successo dopo che i soldati ti hanno messo sulla barca? Come sei riuscito a sopravvivere?”“Sono sopravvissuto grazie a questo brav'uomo,” disse Prospero avvicinandosi a Gonzalo e abbracciandolo calorosamente. “Gli devo la mia vita. È un vero amico.”Per un momento Gonzalo non poté parlare. Le lacrime scorrevano lungo le sue guance mentre prendeva le mani di Prospero nelle sue.“Non so se lo sto sognando o no,” alla fine riuscì a dire.“Non preoccuparti, Gonzalo. È l'isola. Ha questo effetto sulle persone”, rispose Prospero. Poi alzò le braccia in aria e guardò ciascuno di loro a turno mentre diceva: “Benvenuti! Tutti voi!”Alonso e Gonzalo non avevano più paura, ma le parole di benvenuto di Prospero non avevano fatto nessuna differenza per Sebastian e Antonio. La paura era ancora scritta sui loro volti. Prospero sapeva perché. Si avvicinò a loro e disse a bassa voce in modo che gli altri non potessero sentire “so esattamente cosa avresti dovuto fare e se lo avessi detto al re, ti avrebbe impiccato come traditore!”I due uomini diventarono pallidi. Come poteva Prospero sapere del loro piano di uccidere Alonso? Aveva delle spie? Stava per dirlo al re?“Ma per il momento,” aggiunse, “questo rimarrà un segreto tra voi e me!”Gli uomini emisero un profondo sospiro di sollievo. Erano al sicuro almeno per un po', Prospero si rivolse a suo fratello.“Antonio,” disse guardandolo negli occhi “ti ho amato e mi sono fidato di te una volta, ma ora mi fa male chiamarti fratello mio. Quello che hai fatto a me e mia figlia era cattivo. Molto, molto male. Ma io ti perdono, ti perdono tutto.”Antonio distolse lo sguardo, non sapeva cosa dire, non si aspettava di essere trattato con tanta generosità dal fratello che aveva rubato e cercato di uccider.“Naturalmente,” Prospero aggiunse “Dovrai restituirmi il mio titolo e il mio ducato”“Prospero” disse Alonso, “se sei Prospero. Non capisco come sei arrivato qui e come sapevi che eravamo sull'isola. Siamo arrivati ​​solo poche ore fa dopo che la tempesta ha distrutto la nostra nave e …” Le parole che ha dovuto dire dopo sono state difficili per lui. . “... e ha preso la vita del mio caro figlio Ferdinando.”“Mi dispiace, Alonso,” rispose Prospero solennemente. Non voleva dirgli ancora che Ferdinando era vivo e vegeto. Voleva lasciare che il re soffrisse ancora un po'.“È una perdita terribile,” disse Alonso. “Non riuscirò mai a dimenticarlo. Il mio unico figlio!”“Capisco come ti senti, amico mio,” disse Prospero. “Perché oggi ho perso anche un bambino. La mia unica figlia.”“Anche tu? In quella terribile tempesta?”“Sì, nella tempesta,” disse Prospero. “Ma non ho più dubbi su chi io sia, Alonso. Sono Prospero, dodici anni fa sono atterrato sulle rive di quest'isola e poco dopo ne sono diventato il governatore, ma non voglio parlare di il passato ora! Ci sarà tempo per quello dopo. Vorrei darti il ​​benvenuto nella mia corte,” disse indicando la sua caverna. “Non è un palazzo ma è casa mia. Per favore, vostra Maestà, diate un’occhiata!”Mentre lo diceva, tirò indietro una spessa tenda che copriva l'entrata della sua caverna. Dentro Miranda e Ferdinando erano seduti a un tavolino a giocare a scacchi.“Ferdinand!” gridò Alonso. “Figlio mio, vivo!”Ferdinand alzò lo sguardo sorpreso.“Padre!” gridò saltando su e correndo per abbracciarlo.“Non ci credo!” disse Sebastian.Padre e figlio erano entrambi felici di trovarsi vivi e vegeti. C’erano molte lacrime prima che qualcuno di loro potesse parlare.“Padre!” Ferdinand riuscì a dire alla fine. “Non mi aspettavo di vederti più”“E io pensavo fossi sdraiato sul fondo del mare, annegato, figlio mio. Dimmi, come sei sopravvissuto alla tempesta? Come ci sei arrivato? E chi è questa bella ragazza in piedi accanto a te? È una dea dell'isola?”Indicò Miranda, che stava fissando il gruppo di uomini fuori dalla caverna.“Così tante persone!” pianse. “E’ tutto così bello! Da quale mondo nuovo e coraggioso devono venire!”“È nuovo per te adesso, mia cara,” disse gentilmente suo padre. “Ma presto sarà anche il tuo mondo.”Ferdinando arrossì e le prese la mano.“Lei non è una dea, padre. Questa è Miranda e ci sposeremo. È la figlia di quest'uomo, Prospero, il duca di Milano, di cui ho sentito parlare molto ma che non ho mai incontrato fino ad ora. Mi dispiace di aver preso la decisione di sposarla senza chiedere il tuo consiglio. Pensavo davvero che tu fossi morto. Ad ogni modo, spero che tu approvi la mia scelta.”Dal modo in cui la giovane coppia si guardava l'un l'altro, Alonso poteva vedere che erano molto innamorati.“Sì, Ferdinando,” disse. “E sarò orgoglioso di essere il suo secondo padre.”Questo era troppo per il povero vecchio Gonzalo, che ha iniziato a piangere ancora.Poi Alonso ha preso le mani dei due giovani e li ha tenuti insieme dicendo “Ferdinando, Miranda, vi auguro la più grande felicità, figli miei.”“E Dio vi benedica tutti!” Gridò Gonzalo, fu così felice che la loro avventura fosse finita felicemente.“Era chiaramente il nostro destino venire qui,” disse. ”Il viaggio è stato buono per tutti alla fine. La figlia di Alonso, Claribel, ha trovato un buon marito, Ferdinand ha trovato l'amore, e Prospero è ancora una volta il duca di Milano e penso che tutti noi siamo cambiati in meglio.”Proprio mentre finiva di parlare, si udì un tintinnio nell'aria dietro di lui, si voltò e vide due uomini avvicinarsi alla grotta.“Guarda! Chi sono quegli uomini? Possono essere il comandante e il nostromo?”Erano loro, Ariel, invisibili a tutti tranne che Prospero, li aveva portati alla grotta.“Benvenuti!” gridò Gonzalo che si avvicinava a loro e stringeva calorosamente le loro mani.“Così sei sopravvissuto anche al naufragio! Dimmi, hai qualche notizia sulla nave e sui marinai?”“Sì, signore,” rispose il nostromo. “Ho trovato la nave e non ci sono segni di danni. In effetti, è in condizioni migliori rispetto a quando abbiamo lasciato Tunisi. È un mistero per me il perché. Non capisco.”“L’ho fatto io, signore,” sussurrò Ariel all'orecchio di Prospero.“Ben fatto, piccolo spirito!” ha sussurrato indietro.“Questi eventi non sono naturali” , ha detto Alonso. “Troppe cose strane sono successe qui. Mi piacerebbe sapere che tipo di magia li ha causati.”“Non preoccuparti della causa, tua maestà,” disse Prospero. “Goditi i risultati.”Poi si voltò e chiamò Ariel.“Vai e porta qui Calibano e i suoi amici”, sussurrò.A Ariel occorse meno di un secondo per andare a prenderli. Stephano e Trinculo indossavano ancora i loro nuovi vestiti.“Stephano, il mio maggiordomo! E Trinculo, il mio giullare” esclamò Alonso “Ma chi, o cosa, è l'altro?”“È il mio servitore Calibano, vostra maestà”, rispose Prospero. “È un nativo dell'isola. Sua madre era Sycorax, una strega cattiva. Aveva intenzione di uccidermi con l'aiuto degli altri due.”“È la cosa più strana che abbia mai visto”, disse Alonso.“Caliban! Vai nella caverna e togliti quei vestiti che mi hai rubato!” ordinò Prospero. “Poi fai le mie valigie perché domani partirò per Napoli.”Si rivolse ad Alonso.“Abbiamo un matrimonio da celebrare lì, no?” ha detto. “Quando sarà finita, tornerò a Milano, dove intendo passare il resto dei miei giorni a leggere e vivere tranquillamente.”Ha invitato la festa reale a passare la notte nella sua caverna e ha dato a Caliban l’ordine di prepararlo e preparare del cibo per tutti.mi è successo da quando sono arrivato qui. Ha invitato la festa reale ,“Allora, stasera,” ha detto, “prometto che ti parlerò di tutto quello che è successo da quando sono qui.”“Non vedo l'ora,” disse Alonso.

Mentre gli altri si stavano accomodando nella grotta, Prospero scese a riva. Portò con sé i suoi libri sulla magia, il suo bastone e il suo mantello e li gettò tutti in mare.

Quindi chiamò Ariel per l'ultima volta.

“Assicurati che domani ci sia un buon vento, Ariel,” disse. “E che il mare è calmo. Dopo questo sei libero. L'isola sarà di nuovo tua.”

Ariel tintinnò di felicità mentre volava via.

“Arrivederci, mio ​​piccolo spirito, e buona fortuna!”