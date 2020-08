Traduzione inglese The miller, Geoffrey Chaucer

Il mugnaio era un uomo di sedici pietre (unità di misura equivalente a 6,350 kg)Un gran tipo robusto grande nella muscolatura e nell'ossatura.Questo si poteva ben notare, poiché dovunque andava ,era in grado di vincere il montone in qualsiasi gara di lotta.Tarchiato e tozzo, stretto di spalle, si vantavadi potere scardinare una porta ,o correndogli addosso di poterne rompere una con la sua testa.La sua barba era rossa come una scrofa o volpe,E così ampia, come se fosse una pala;Sull’esatta sommità il suo naso avevauna verruca su cui c'era un ciuffo di pelirossi come le setole nell'orecchio di una vecchia scrofa.Le sue narici erano tanto nere quanto ampie.Appresso aveva una spada ed uno scudoLa sua larga bocca era come l'apertura di un forno.Un attaccabrighe ed un buffone, aveva un repertoriodi storie licenziose (da taverna appunto), sporche per la maggior parte.Era un maestro nel rubare il granturco.Lo tastava con il pollice e quindi sapevala sua qualità e ne prendeva tre volte di quanto gli spettava-un pollice d’oro, per Dio, per misurare l'avena!Egli indossava un cappotto bianco e un cappuccio blu.Amava suonare la cornamusa su e giùe fu facendo ciò che ci portò fuori dalla città.Si tratta di un realistico ritratto di Geoffrey Chauser tratto da "The Canterbury Tales"