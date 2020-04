Naturalismo Francese - Schema

Naturalismo francese

Emile Zola (caposcuola)

E’ un movimento letterario il cui retroterra culturale e filosofico è il Positivismo, movimento filosofico secondo cui tutto ciò che è regolato da leggi scientifiche è “positivo”, giusto. Secondo questo movimento di pensiero la realtà è regolata da ferree leggi meccaniche, spiegabili razionalmente e conoscibili grazie alle scienze.Essa rappresenta, quindi, il pensiero del tempo che era fiducioso nelle scienze e nel progresso, mentre rigettava ogni visione di tipo religioso, metafisico o idealistico.Il pensatore da cui si ispira il Naturalismo è Hippolyte Taine la cui concezione era ispirata ad un rigoroso determinismo materialistico. Egli affermava che i fenomeni spirituali fossero prodotti della fisiologia umana e fossero determinati dall’ambiente in cui l’uomo viveva. Taine sosteneva, infatti, che il ruolo della letteratura fosse quello di studiare con il metodo sperimentale i fenomeni spirituali, determinati da fattori ereditari, ambientali e storici. Si inizia a delineare, quindi, la figura dello “scrittore scienziato”.Tra i precursori del Naturalismo: Balzac con Commedia Umana che rappresenta il modello dello scrittore scienziato poiché dà un quadro della società francese del tempo con la precisione di un anatomista.Altro precursore è Flaubert che scrisse Madame Bovary(1857):- la vicenda narra di una donna (Emma) che ha sposato un ufficiale sanitario (Charles Bovary) un uomo di mediocre personalità e ottuso. Ella possiede una sensibilità romantica acutissima a causa della lettura di molti romanzi d’amore. La vita nella cittadina in cui si trova con il marito è grigia e vuota poiché contrasta con i suoi sogni, ovvero, una vita lussuosa e aristocratica segnata da romanzesche passioni; il marito si rende conto dell’infelicità della sua sposa e decide di trasferirsi. Nonostante ciò lei continua ad avere un’acuta insofferenza nei confronti dell’ambiente i cui si trova per la gente meschina ed ottusa. Emma conosce, però, prima un uomo (Leon) e poi un altro (Rodolphe) con cui avrà delle relazioni e in cui proietta tutti i suoi sogni sentimentali, ma verrà delusa da entrambi. Ella comincia, quindi, a condurre una vita stravagante dispendiosa,fino ad indebitarsi; vedendo prossimi la rovina ed il disonore e successivamente ad un sequestro giudiziario decide di suicidarsi con il veleno.- quest’opera è molto complessa perchè, da un lato, Emma esprime con i suoi sogni una forma di contestazione della grettezza e della stupidità dell’ambiente borghese di provincia; dall’altro lato, Emma è anche partecipe di quella stupidità e i suoi sogni romantici si degradano in lei al livello della mediocrità piccolo borghese- le novità più importanti di questo romanzo realistico sono:1. Scomparsa del narratore onnisciente.2. Focalizzazione interna: i fatti sono visti attraverso l’ottica del personaggio.3. Discorso indiretto libero → diverrà dominante nella narrativa ottocentesca.Altri precursori sono i fratelli de Goncourt con Germinie Lacerteux (1865) che narra di una serva, malata di isteria, che si degrada progressivamente fino alla morte per una passione amorosa. Ispirato ad un caso vero → domestica dei due fratelli. La prefazione di quest’opera rappresenta uno dei primi e più importanti manifesti del Naturalismo da cui emergono punti essenziali del movimento letterario:- Rifiuto della narrativa di consumo, convenzionale, d’evasione.- Attenzione alle classi inferiori e alle loro miserie, trattati in chiave seria.- Attenzione ai malati (casi patologici) e alla degradazione umana. (es. alcolismo)- Obiettivi scientifici e sociali: letteratura con metodi rigorosi e scientifici intenta a studiare la società e le miserie di questa affinché si possa dare una documentazione minuziosa della realtà del tempo.Romanzo sperimentale (1880): scritto teorico, considerato manifesto del naturalismo. In questo Zola sostiene che il metodo sperimentale debba essere applicato anche alla sfera “spirituale”, perciò, letteratura e filosofia devono divenire delle scienze. Il romanzo deve divenire, quindi, un resoconto di un’esperienza scientifica esposto al pubblico. Egli si basa sulla convinzione che anche le qualità “spirituali” siano un dato di natura e perciò possano essere spiegate con scientificità e con delle leggi tra le quali: ereditarietà biologica e influsso esercitato dall’ambiente sociale.Lo scopo del romanzo è, quindi, quello di impadronirsi dei meccanismi psicologici per poi poterli dirigere → scopo dello scrittore: sociale e politico, deve consigliare, sulla base dei suoi studi, politici e legislatori sui fenomeni socialiCiclo dei Rougon-Macquart (1871-1893): 20 romanzi che si rifanno alla Commedia umana di Balzac, in cui dà uno spaccato della società del tempo attraverso la storia di una famiglia.- Intento scientifico: il principio di interpretazione di tutte le vicende di personaggi è la legge dell’ereditarietà, infatti, al centro dei romanzi, vi sono casi patologici dovuti a tare ereditarie come, ad esempio, nel Germinal (1885) in cui il figlio patisce le conseguenze dell’alcolismo dei genitori avendo problemi mentali.- Intenti sociali e politici: dà un quadro completo della società francese, per dare una rappresentazione scientifica va nei luoghi e si documenta con scrupolo estremo raccogliendo testimonianze e documenti.- Atteggiamento progressista → polemica verso la corruzione e l’avidità dei ceti dirigenti e verso l’ottusità della classe borghese + interesse per i ceti subalterni. (posizioni dichiaratamente socialiste)- Rappresenta con crudezza anche gli aspetti più ripugnanti (alcolismo, violenza, degradazione morale) della società, per questo fu molto criticato dai moralisti, ma, allo stesso tempo, ebbe molto successo.L’Assommoir (1877): è ambientato nella Parigi operaia e narra una storia di alcolismo, miseria e degradazione umana. Fu un esperimento stilistico poiché Zola vuole riprodurre il gergo dell’ambiente proletario. Assommoir significa ammazzatoio, ma indica la bettola dove le classi meno abbienti facevano uso di bevande alcoliche.Dalla recensione di questa e di altri romanzi da parte di Capuana nasce il Verismo.