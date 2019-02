Vuoi indossare la divisa? Ecco come diventare VFP 1 nell’Esercito Italiano

La divisa, è risaputo, ha mantenuto negli anni un certo fascino, attirando sempre più ragazzi e ragazze. Tantissimi infatti i giovani che ogni anno tentano di intraprendere la carriera militare. Se anche tu vuoi indossare la divisa, già in questi giorni puoi provare a realizzare il tuo desiderio: per questo 2019 è infatti indetto il reclutamento nell’Esercito Italiano di ben 8.000 VFP 1 (volontario in ferma prefissata di 1 anno). Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare alla selezione…affrettati e consulta le scadenze per non rischiare di perdere questa grande opportunità!

Reclutamento VFP 1: i posti disponibili

il 1° blocco , di 2.000 posti, prevede l’incorporazione a maggio 2019. La domanda di partecipazione deve essere consegnata tra il 18 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019. Possono partecipare tutti coloro che sono nati tra il 16 gennaio 1994 e il 16 gennaio 2001.

, di 2.000 posti, prevede l’incorporazione a maggio 2019. La domanda di partecipazione deve essere consegnata tra il 18 dicembre 2018 e il 16 gennaio 2019. Possono partecipare tutti coloro che sono nati tra il 16 gennaio 1994 e il 16 gennaio 2001. il 2° blocco prevede l’incorporazione nel settembre del 2019 e comprende 2.000 posti. La domanda dovrà essere presentata tra il 25 febbraio e il 26 marzo 2019. Può partecipare chi è nato tra il 26 marzo 1994 e il 26 marzo 2001.

prevede l’incorporazione nel settembre del 2019 e comprende 2.000 posti. La domanda dovrà essere presentata tra il 25 febbraio e il 26 marzo 2019. Può partecipare chi è nato tra il 26 marzo 1994 e il 26 marzo 2001. il 3° blocco , con incorporazione a dicembre 2019, conta 2.000 posti. La domanda, che può essere inoltrata dai nati tra il 19 giugno 1994 e il 19 giugno 2001, può essere presentata già dal 21 maggio 2019 fino al 19 giugno 2019.

, con incorporazione a dicembre 2019, conta 2.000 posti. La domanda, che può essere inoltrata dai nati tra il 19 giugno 1994 e il 19 giugno 2001, può essere presentata già dal 21 maggio 2019 fino al 19 giugno 2019. il 4° blocco prevede 2.000 posti l’incorporazione nel mese di marzo del 2020. La domanda di partecipazione, da inviare tra il 3 settembre e il 2 ottobre 2019, può essere inoltrata dai nati nel periodo che va dal 2 ottobre 1994 e il 2 ottobre 2001.

10 per “Elettricista Infrastrutturale”;

10 per “Idraulico Infrastrutturale;

10 per “Muratore”;

5 per “Fabbro”;

10 per “Falegname”;

3 per “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

2 per “Operatore Equestre”.

Reclutamento VFP 1: chi può partecipare

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età ;

e non aver superato ; non essere stati condannati ;

; non essere stati destituiti , dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

, o dichiarati in una Pubblica Amministrazione; aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

(ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ;

; aver tenuto condotta incensurabile ;

; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze ;

per l’impiego nelle ; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Reclutamento VFP 1: dove e come presentare la domanda

Reclutamento VFP 1: tutte le fasi del reclutamento

Svolgimento delle prove di efficienza fisica: simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm., simulazione dell’armamento di una mitragliatrice, simulazione di un trascinamento di un ferito, corsa piana 2.000 mt.;

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

Reclutamento VFP 1: come fare carriera

