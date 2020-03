“Onore al Merito”, scopri l’iniziativa che ti aiuta a superare i concorsi per le Forze Armate o di Polizia

“Onore al Merito”: 391 borse di studio in palio per sognare la divisa

Onore al merito 2020 Vinci una delle 391 borse di studio Scopri come partecipare. Clicca qui!

“Onore al Merito” tutte le info da sapere

essere cittadini italiani;

aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 Maggio 2021;

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari.

una prova scritta di cultura generale, in programma il 18 maggio alle 16:00;

accertamenti psico-attitudinali, che si svolgeranno il 18 maggio alle ore 17:00;

una prova di composizione italiana, prevista per il 19 maggio alle 14:00;

un colloquio motivazionale-attitudinale, la cui data è ancora in via di definizione.

“Onore al Merito” il successo della passata edizione

5000 i ragazzi e le ragazze che hanno fatto domanda;

3.500 coloro che avevano i requisiti necessari per accedere al bando;

circa 1500 i candidati che hanno partecipato effettivamente all’iter concorsuale;

137 i giovani che hanno portato a casa una borsa di studio (40 totali e 97 parziali).

Non perdere la puntata!

Sono davvero tanti i ragazzi e le ragazze che, pensando al loro futuro, sperano di poterlo vivere indossando la divisa. Sempre più giovani, infatti, ambiscono a questo obiettivo: riuscire ad entrare nelleL’impresa, però, non è certo delle più semplici, anzi. Oltre ad impegno e costanza, i dati raccolti da Skuola.net e basati sulle testimonianze dei concorsisti spiegano che uno dei fattori chiave per il successo è una preparazione guidata da realtà specializzate, che di concorsi militari se ne intendono.Ecco perché noi di Skuola.net abbiamo deciso di dedicare una nuova puntata della Skuola | Tv proprio ai concorsi nelle Forze Armate e di Polizia. Dopo avervi spiegato nel dettaglio che tipo di opportunità formative e lavorative vengono offerte nonché i requisiti di accesso e selezione, oggi vogliamo presentarviuna iniziativa che offre bencon le quali potrai frequentare gratuitamente un percorso di studio della Nissolino Corsi, realtà leader nella preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Avrai così più chance di conquistare uno dei numerosi posti messi a bando dalle Amministrazioni in divisa, realizzando così il tuo sogno diCurioso di saperne di più? Bene, allora non perdere ilsaremo inOvviamente tutti ad un metro di distanza, perché in Skuola.net prendiamo seriamente tutte le misure richieste dal Governo.iniziativa nazionale - giunta alla– èimpegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. A intervenire saranno il Dott. Emanuele Buscarino, Presidente di AssOrienta, e la Dott.ssa Elisa Artegiani, ReferenteRoma. Saranno loro a illustrare questa importante iniziativa che darà la possibilità a ben 391 ragazzi e ragazze di ricevere una borsa di studio per poter affrontare più serenamente laUn aiuto concreto per tutti i giovani come te che sognano un futuro in divisa. Durante la videochat, i nostri ospiti spiegheranno: dalla durata del bando all’articolazione delle prove di selezione, passando ovviamente per le scadenze fondamentali in termini temporali. Insomma,e ricevere un valido aiuto per il tuo, non puoi non conoscere fino in fondo questa importante, e certamente unica nel suo genere, iniziativa. Come? Seguendo la nostra prossima puntata della Skuola Tv, ovviamente!In attesa della videochat, però, ti diamo qualche anticipazione! L’edizione 2020 del Concorsomette in palio ben. Di queste,permettono di frequentare iper l’anno accademico 2020/2021, in uno dei 65 centri sparsi in tutta la Penisola. Gli assegnatari potranno così ricevere una preparazione completa e tutti gli strumenti utili per poter affrontare i vari concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia., invece, è stata messa a disposizione per accedere alla: un iter formativo esclusivo riservato a coloro che aspirano a ricoprire i futuri quadri dirigenziali delle Amministrazioni in divisa.Ogni centro Nissolino Corsi che ha aderito all’iniziativa “Onore al Merito” (in tutto 65 centri) ha messo adisposizione 2 borse di studio totali (copertura 100% del costo totale) e 4 borse di studio parziali (copertura50% del costo totale). La Nissolino Academy ha messo a disposizione 1 borsa di studio totale (copertura100% del costo totale) per la frequenza del corso presso la sede di Roma.Per partecipare al bando “Onore al Merito” è necessario avere questiOvviamente l’iter per portare a casa una delle 391 borse di studio richiede impegno e dedizione. Diverse, infatti, le prove che bisogna superare:Per partecipare bisogna redigere lasu apposito modulo sul sito di Nissolino Corsi specificando il Centro Nissolino Corsi tra quelli aderenti. Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per via telematica a partireTutte le domande che perverranno in seguito a questa data non verranno prese in considerazione.A spingere AssOrienta e Nissolino Corsi a replicare il ConcorsoA confermarlo i numeri registrati:Proprio questi dati hanno dimostrato la voglia e l’interesse che c’è nei ragazzi di voler intraprendere un percorso all’interno delle Forze Armate o delle Forze di Polizia. Se anche tu vuoi avere la possibilità di aggiudicarti una delle 391 borse di studio messe in palio nell’edizione 2020, non ti resta che guardare la nostra videochat e scoprire tutte le info utili sul bando, pubblicato online dal 16 marzo.A guidare i giovani nella scoperta deci sarà Daniele Grassucci, co-founder nonché direttore di Skuola.net. Sarà lui a ‘interrogare’ i nostri ospiti su tutto ciò che è necessario sapere su questa iniziativa, davvero moltoCome sempre laDurante la diretta potrai partecipare attivamente: avrai infatti la possibilità di mandarci tutte le domande che vuoi e di ricevere le risposte ai tuoi dubbi e alle tue curiosità in diretta! Ricorda, l’appuntamento è fissato per