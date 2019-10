Concorsi pubblici per diplomati nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia: tutte le informazioni su requisiti e limiti d'età

Orientamento e studio: il ruolo delle Scuole di Preparazione ai Concorsi Pubblici

Ilma soprattutto per quei ragazzi che vedono nel proprio futuro la vita militare, è stato una sorta di 'anno zero'. Perché con il riordino delle carriere sono cambiati i criteri per l’accesso a molti gradini della scala gerarchica. Equiparati i limiti di età – minimi e massimi – di molti concorsi. Ma la novità più importante è che(Allievi Carabinieri, Allievi Agenti Polizia di Stato, Allievi Finanzieri, Allievi Agenti Polizia Penitenziaria). Così, anche i, che verranno nei prossimi mesi saranno un po’ più ‘chiusi’ rispetto al passato. In pratica, l’unico(per tutte le Forze Armate).Una delle principali conseguenze è che, aumentando la preparazione dei candidati, anche la concorrenza si fa più spietata. Fondamentale, dunque, arrivare preparati al meglio e con le idee chiare. Due obiettivi che i ragazzi possono raggiungere rivolgendosi alleStrutture che non solo danno gli strumenti più adatti per affrontare le prove d’esame ma che forniscono anche un servizio di orientamento che, valutando ambizioni, attitudini, titolo di studio, età e caratteristiche psicofisiche delle singole persone permette di fare la scelta migliore. La Scuola di preparazione Nissolino Corsi , ad esempio, ha da sempre un focus specifico suima prima di capire come muoversi è il caso di fare un breve ripasso suie sui rispettivi limiti di età per accedervi.In questa breve guida, ovviamente, sono escluse quelle procedure che richiedono titoli di studio differenti dal diploma come requisito d’iscrizione: i concorsi VFP1 (dove basta la licenza media ), i Concorsi Scuole Militari (che chiedono l’idoneità al terzo anno di liceo classico e liceo scientifico), i Concorsi Allievi Ufficiali in servizio permanente (per i quali serve la laurea magistrale), i Concorsi per Marescialli a nomina diretta (solo per laureati triennali), i Concorsi Commissari Forze di Polizia (riservati a chi a una laurea magistrale). Ecco, invece, tutti iPer partecipare a questi concorsi bisogna avere un’età compresa tra i 17 e i 22 anni non compiuti. Tale limite è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato - fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque non superiore a tre anni per chi ha prestato o presta servizio militare nelle Forze Armate (non sono previsti aumenti del limite di età nel Concorso Accademia Guardia di Finanza).ma può essere conseguito anche entro la fine dell’anno scolastico. Vincendo questo concorso e superando il corso di preparazione quinquennale nelle singole Accademie, si consegue la laurea magistrale e il grado di tenente con la possibilità di continuare la carriera, fino a raggiungere i gradi più elevati della gerarchia militare.Per iscriversi a queste selezioni è necessario avere un’età compresa tra i 17 e i 26 anni non compiuti (fa eccezione il Concorso Allievi Sottufficiali della Guardia di Finanza: età compresa tra i 18 e i 26 anni non compiuti). Tale limite è elevato a 28 anni non compiuti per chi ha prestato o presta servizio militare nelle Forze Armate (anche in questo caso fa eccezione il Concorso Allievi Sottufficiali della Guardia di Finanza che non prevede innalzamenti di età per gli ex militari).ma può essere conseguito anche entro la fine dell’anno scolastico. Vincendo questo concorso e superando il corso di preparazione biennale nelle singole Scuole Sottufficiali, si consegue la laurea triennale e il grado di maresciallo con la possibilità di continuare la carriera, fino a raggiungere il grado di Maresciallo Capo o Tenente.Per accedere a queste due procedure concorsuali bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti. Non sono previsti innalzamenti di età per i militari in servizio o gli ex militari.Vincendo questo concorso e superando il corso di preparazione delle Scuole Ispettori, si consegue la laurea triennale e il grado di viceispettore con la possibilità di continuare la carriera, fino a raggiungere i gradi più elevati della scala gerarchica interna.Per tutti i vari concorsi alle carriere iniziali bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni non compiuti (fa eccezione il Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria, dove il limite massimo è di 28 anni non compiuti). Per i concorsi dove il limite è 26 anni non compiuti si applica l’innalzamento del limite a 28 anni per chi ha prestato o presta servizio militare nelle Forze Armate.Vincendo questo concorso e superando il corso di preparazione nelle rispettive Scuole Allievi, si consegue il relativo grado base (Carabiniere, Agente della Polizia di Stato, Finanziere, Agente di Polizia Penitenziaria e Vigile del Fuoco) con la possibilità di continuare la carriera, sia partecipando a concorsi interni, sia partecipando a concorsi pubblici.Come visto, sono veramente tante le opportunità cheNormale un po’ d’iniziale disorientamento, ma la carriera militare è una scelta di vita che richiede molto sacrificio, rispetto delle regole, spirito d’adattamento: solo i più determinati ce la fanno. Partire con il piede giusto è fondamentale. Peccato che molti giovani che vorrebbero indossare una divisa non sanno da dove iniziare per cercare diPer questo motivo la Scuola di preparazione Nissolino Corsi offre da anni servizi di orientamento alla carriera militare. Per diffondere un messaggio ben preciso: le opportunità fornite dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia sono ampie e possono essere raccolte da chiunque, ma servono impegno costante e dedizione.equivale a ottenere un lavoro stabile e duraturo con la possibilità di avviare una soddisfacente carriera in divisa. In alcuni casi (Concorsi Accademie Militari, Concorsi Marescialli e Concorsi Vice Ispettori), dopo i vari concorsi di selezione c’è persino l’opportunità di ottenere una laurea triennale e/o magistrale a costo zero. Se, perciò, avete deciso dima ancora non avete ben chiaro il quadro generale potete rivolgervi aglipresenti in Italia con oltre 50 centri di preparazione e orientamento. Qui sarà possibile avere un supporto costante sia nella fase di scelta della carriera in divisa più adatta (con notizie aggiornate e un servizio di consulenza personalizzato), sia nella fase di preparazione del concorso (con corsi, in aula e online, supporti didattici, assistenza burocratica e simulazioni delle prove concorsuali). A parlare sono i numeri: chi si rivolge al Centro Specializzato Nissolino Corsi ha molte più chance di passare al primo colpo, come è emerso dal primo Osservatorio sulle professioni in divisa , nato dalla collaborazione tra la scuola di preparazione Nissolino Corsi e il portale degli studenti Skuola.net.