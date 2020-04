“#Iorestoacasa e preparo il futuro”: lezioni gratis online per prepararsi ai concorsi militari

Nissolino Corsi, le lezioni in streaming durante l’emergenza Covid-19

Nissolino Corsi, il programma delle lezioni in streaming

2 Lezioni di Logica (Dott.ssa Patrizia Nissolino): Presentazione dei maggiori test di logica somministrati durante i concorsi in divisa con relative tecniche di risoluzione (questionari di verifica finali)

2 Lezioni di Matematica (Dott. Paolo Di Croce): Dai calcoli statistici alla geometria: calcolo delle probabilità; moti relativi; i quadrilateri (questionari di verifica finali)

2 Lezioni di Educazione Civica (Dott. Flavio Morelli): Storia e struttura della Costituzione: principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini (questionari di verifica finali)

Come partecipare alle lezioni in streaming Nissolino Corsi

Una cosa che il coronavirus non può fermare è certamente la determinazione di chi, nonostante il periodo che stiamo affrontando, è deciso a voler raggiungere il proprio obiettivo. Lo hanno capito da subito alla, scuola leader in Italia per la, quando hanno deciso di offrire ai tanti ragazzi e ragazze, desiderosi di indossare una divisa,Il tutto, all’interno dell’iniziativa "". Se anche tu desiderigrazie alla Nissolino Corsi non sei costretto a rinunciare alla tua preparazione a causa del lockdown. Scopri come!Laha quindi deciso didurante l’emergenza Covid-19: i giovani interessati potranno partecipare alle lezioni gratuite in live streaming con la Dott.ssa Patrizia Nissolino e alcuni dei tutor che da tempo si occupano di preparare i ragazzi desiderosi di indossare la divisa. I programmi delle lezioni in streaming sono stati strutturati per dare unaa su alcune delleda conoscere per superare le prove deiLe discipline in questione, sulle quali si focalizzano le lezioni, sono. Grazie alle, sarà possibile così comprendere le reali difficoltà con le quale i candidati vengono a confrontarsi durante le prove di selezione.I partecipanti verranno inseriti in classi virtuali formate da circa 50 studenti: ragazzi e ragazze che condividono il desiderio di. Il ciclo di lezioni in streaming fornite dalla Nissolino Corsi, ciascuna delle. Al termine di ciascuna verranno svolte delle. Le lezioni sono così organizzate:Non ti resta che iscriverti alleofferte dalla. Farlo è facilissimo: per partecipare alle lezioni in streaming, basta prenotarsi compilando il modulo : lo staff della Nissolino Corsi ti contatterà il prima possibile per comunicarti il calendario completo. Con pochi click avrai la possibilità di. Dopo aver terminato le lezioni, inoltre, ci sarà la possibilità di, anche questa, attraverso la quale scoprire la vasta gamma di