Concorsi Militari 2020, come prepararsi e superarli: il metodo più efficace

Per alcuni è una scelta di vita, per altri una vera e propria vocazione. La, per tantissimi giovani, rappresenta il sogno nel cassetto fin dall’infanzia., sentire l’orgoglio di rappresentare la propria nazione e allo stesso tempo avere unè infatti l’aspirazione di molti ragazzi e ragazze. Spesso, però, non hanno abbastanza informazioni suiche periodicamente vengono organizzati o, peggio ancora, partono già sconfitti perché convinti di non avere le carte in regola per superarli. In, abbiamo elaborato una serie di informazioni per fare un po’ di chiarezza sulle. Cosa aspetti, scopri le possibilità che ti riservano ie inizia da ora a prepararti!Se sei interessato aie vorresti indossare laallora i concorsi per diventare un) dei vari corpi fanno al caso tuo. Cos’è un? Si tratta di una figura nata in seguito alla legge del 2004, quella che stabiliva la sospensione del servizio di leva obbligatorio. Per i bandi i periodi di pubblicazione sono diversi, a seconda della Forza prescelta (per entrare nell’Esercito, il primo viene pubblicato a Dicembre-Gennaio, il secondo a Marzo-Aprile; per la Marina Militare, invece, c’è un solo bando a Agosto-Settembre; così come per l’Aeronautica c’è un unico bando a Novembre-Dicembre). Mentre le fasi di reclutamento sono divise per tutti in due fasi: la prima riguarda la valutazione dei titoli di merito, la seconda consiste nell’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale e, dove previste, nelle prove di efficienza fisica.Terminato il percorso come VFP1, se vuoi continuareper, ovvero. Requisito necessario per accedervi è esser stato VFP1 oppure aver ricoperto questa posizione da almeno 9 mesi. Superato il concorso, potrai vantare il titolo di Caporale per quanto riguarda l’Esercito, di Comune di Prima Classe per la Marina e di Aviere Scelto per l’Aeronautica. Non solo, aisono riservate delle quote di posti all’interno deiper diventare Allievo Agente della Polizia di Stato, Allievo Carabiniere, Allievo Finanziere, Allievo Agente della Polizia Penitenziaria, Vigile del Fuoco.Se la tua intenzione è quella di ricoprire direttamente il grado di- che sia nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica o nell’Arma dei Carabinieri - la strada più veloce è quella delaperto a tutti i cittadini in possesso di almeno un diploma con età compresa tra i 17 e i 26 anni. Le prove da sostenere sono diverse. Superato il concorso, gli Allievi Marescialli dovranno affrontare (in base alla Forza scelta) un percorso formativo retribuito di 3 anni che condurrà anche al conseguimento di una laurea.Diventareè certamente un traguardo molto ambito. Per ricoprire tale grado, però, bisogna superare un concorso non certo semplice, che garantisce l’ammissione alle diverse. Ilviene pubblicato ogni anno nel mese di Gennaio ed è unico per tutte le Forze. Possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso di un diploma (oppure che lo conseguiranno entro la fine dell’anno scolastico), con età compresa tra i 17 e i 22 anni. Alla fine del percorso formativo retribuito (della durata di 5 anni) si conseguirà una laurea e il grado di ufficiale.Non solo: le possibilità di intraprendere una carriera in divisa sono davvero ampie e variegate. Oltre aivisti finora, ci sono altri concorsi che puoi prendere in considerazione. Ti stai chiedendo quali sono? Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Scopri come indossare una di queste divise superando uno di questi concorsiDalla figura del Poliziotto a quella del Commissario, passando per l’Ispettore: tante le possibilità che puoi avere se la Polizia di Stato è il Corpo che preferisci. Per quanto riguarda la figura del Poliziotto, i posti da Allievo Agente disponibili ogni anno variano in base agli spazi che si aprono nell’organico della Polizia di Stato (e vengono assegnati su base percentuale a civili, VFP1 e VFP4). Ilprevede una prova scritta, delle prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e una valutazione dei titoli di servizio. Vinto il concorso, inizierai un corso di formazione di 6 mesi in una delle Scuole di Polizia presenti in Italia. Se invece la tua ambizione è ricoprire il ruolo di Vice Ispettore di Polizia, puoi realizzarla partecipando ad un concorso pubblico. Le prove del concorso da Vice Ispettore della Polizia di Stato sono di diverso tipo: una preliminare, una scritta, accertamenti psico-fisici e una prova orale. Vinto il concorso, ti aspettano 12 mesi di formazione. Se invece vuoi diventare un Commissario di Polizia, puoi partecipare al rispettivo. Vinto il concorso (le prove da superare sono diverse: preselettiva, scritta, orale e accertamenti psico-fisici) frequenterai un corso di formazione di due anni in cui conseguirai anche un Master di II livello.Finanziere semplice, Maresciallo o Ufficiale: sono questi i gradi a cui puoi aspirare se la divisa che sogni è quella della Guardia di Finanza. I posti da Allievo Finanziere disponibili ogni anno vengono assegnati su base percentuale tra Civili, VFP1 e VFP4 e sono suddivisi tra il Contingente Ordinario e il Contingente di Mare. Per vestire invece la divisa di Maresciallo della Guardia di Finanza, le opzioni che hai sono due: quella del(riservato a chi fa già parte del corpo) e quella delriservato a VFP1, VFP4 e Civili. Anche per diventare Ufficiale della Guardia di Finanza, esistonoai quali è possibile partecipare.Altro Corpo che potrebbe essere di tuo interesse è la Polizia Penitenziaria. Tra le sue funzioni quella di garantire l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e tutelarne la sicurezza. In questo. È possibile accedere a tali posizioni dopo aver superato i rispettivi concorsi, che ovviamente sono diversi in base al grado scelto.Se vuoi davvero intraprendere lae superare tutte le prove di selezione. Ogni concorso ha dei requisiti specifici di accesso e diversi livelli di difficoltà da superare. Per affrontare le varie prove sono necessarie tanta costanza e dedizione ma non solo, bisogna infatti iniziare a studiare con largo anticipo rispetto alla pubblicazione del bando. Sono migliaia i ragazzi e le ragazze che in oltre 25 anni di attività si sono affidati alla Scuola di preparazione per. Con oltre 40 Centri di Preparazione in tutta Italia, la Nissolino Corsi dà utili consigli sulle reali possibilità di carriera e ti aiuta a scoprire ipiù adatti alle tue attitudini, conoscenze scolastiche, caratteristiche psico-fisiche e aspettative. 