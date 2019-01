Come diventare Community manager: lavoro, requisiti, carriera

Chi è il community manager

Nell’era delle moderne tecnologie e del digitale che ha cambiato irreversibilmente le tecniche della comunicazione, uno dei. Ma osserviamo più da vicino questa professione.Si tratta di una figura professionale del, che si occupa di, nonché di promuovere le aziende nella rete. Il community manager è responsabile. Il compito principale di questa figura è quello di incrementare e, interpretando al meglio le esigenze degli iscritti alla community, facendo da moderatore e da garante del rispetto di un linguaggio appropriato ed in linea con il sito di riferimento.Essendo protagonista dello sviluppo e del miglioramento delle frontiere del marketing, il community manager deve chiaramente possedere conoscenze e padronanza di tutto ciò che concerne questo settore. Doti personali richieste sono una grande, oltre una notevole capacità di, un’ ottima conoscenza di diversi linguaggi operativi e social network come facebook o twitter. La propensione all’ascolto e all’elaborazione di soluzioni ai problemi rappresentano un insieme di valori aggiunti.Il titolo di studio più attinente a questa professione, ma, è lae in Scienze della comunicazione. C’è poi la possibilità di svolgere, oltre che di iscriversi e frequentare corsi di specializzazione come quelli organizzati dal. Il community manager può trovare occupazione sia in aziende e agenzie, ma può svolgere anche la libera professione con possibilità, in entrambe le ipotesi, di compensi compresi tra i mille e i duemila euro al mese a seconda del grado di specializzazione e di esperienza professionale.