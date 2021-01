Video appunto: C++ con vettori - Da numero decimale a numero binario

#include using namespace std;const int MAX=50;void conversione(int n, int&d, int v[]);void stampa(int d, int v[]);void conversione (int n, int&d, int v[]) {while (n>0) {if (n%2==0) {v[d]=0;else {v[d]=1;n=n/2;d++;d--;void stampa (int d, int v[]) {while (d>=0) {cout< >numero;conversione(numero,dimensione,vettore);stampa(dimensione,vettore);system ("pause");return 0;