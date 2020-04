Reti di computer - Estensione, topologia, arrchitettura

Le reti

Rete: termine che indica in informatica una serie di computer collegati tra loro ed in grado di comunicare e di condividere risorse hardware e software.I computer in una rete sono detti nodi.Protocollo: per far comunicare i nodi e quindi far funzionare una rete c’è bisogno di un protocollo, ossia, un insieme di regole che definisca le modalità in cui deve avvenire la comunicazione tra i computer.Il protocolo di internet si chiama tcp/ip, in cui il tcp suddivide le informazioni da trasmettere e l’ip si occupa dell’indirizzamento.Le reti vengono classificate secondo l’estensione o la topologia.-Secondo1)lan (local area network), rete che si estende all’interno di un edificio, con estensione non superiore al Km.2)wlan (wireless local area network), rete aziendale o domestica, con collegamento senza fili.3)wan (wide area network), copre una vasta area geografica, tipo internet.-Secondo(struttura):1)a bus: tutti i nodi connessi ad un unico mezzo di trasmissione.2)ad anello: ogni nodo della rete è connesso al precedente e al successivo, a formare una struttura circolare.3)a stella: ogni nodo connesso ad un nodo centrale.4)a maglia:(come internet) ciascun nodo connesso almeno ad un altro ed ogni nodo svolge anche la funzione di routing (instradamento) di messaggi sulla rete.Questa è la topologia più resistente data la presenza di molteplici cammini.5)a maglia completamente connessa: tutti i nodi sono connessi tra loro.L’delle reti:1)client-server, in cui un computer (client) “richiede” il servizio ad un computer più potente che svolge funzioni di controllo (server).2)peer-to-peer, in cui tutti i nodi svolgono le stesse funzioni gestionali, ogni nodo può essere sia client sia server.