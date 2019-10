Programma C++ - Numero primo

Dato un numero inserito da tastiera dice se è primo o no. Se è primo specifica come divisori '1' e il numero inserito. Se non è primo elenca tutti i divisori di quel numero compresi '1' e il numero inserito.#include #include using namespace std;int main()int numero;int divisore = 0;cout << "Inserire il numero intero positivo: "; cin >> numero;int divisori[numero+1];for (int i = 1; i <= numero; i++)if (numero % i == 0 && i != 1 && i != numero) //Controlla se il resto della divisione tra il numero e il valore in analisi sia uguale a 0, il valore in analisi diverso da 0 e lo stesso diverso dal numero inseritodivisori[divisore] = i;divisore++;if (divisore == 0)cout << "

Divisori: " << divisore << ".";cout << " (1 e " << numero << ")" << endl;cout << "

Il valore inserito e' un numero primo.

" << endl;elsecout << "

Divisori: ";for (int i = 0; i < divisore; i++)if (i == divisore-1)cout << divisori << ".";elsecout << divisori << ", ";cout << " (1 e " << numero << ")" << endl;cout << "

Il valore inserito non e' un numero primo.

" << endl;system("Pause");