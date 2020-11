Memoria (2)

La memoria centrale si suddivide in tre categorie: la memoria RAM, la memoria ROM e la memoria Cache.La(Random Access Memory) è una memoria volatile, quindi le informazioni che contiene al suo interne vengono perse quando spegniamo il computer. Al suo interno sono conservati i dati sui quali stiamo lavorando e dei programmi in uso in quel momento; infatti è considerata la memoria di supporto della CPU.La(Read Only Memory) è una memoria che contiene tutti i dati che non devono essere cambiati, infatti come indica il nome, è possibile solamente leggerli e solo il costruttore può registrarli. Il contenuto della ROM è permanente e non è possibile eliminarlo, inoltre al momento dell'accensione è immediatamente disponibile all'utilizzo.Laè una memoria estremamente veloce che permette di aumentare le prestazioni del computer. Si trova tra la CPU e la memoria centrale