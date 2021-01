Video appunto: Indirizzi IP - Introduzione

Struttura degli indirizzi IP

Classi di indirizzi IP

Reti IP private

Nelle reti TCP/IP a ogni host deve essere assegnato l’indirizzo IP; composto da 32 bit (4 byte), viene espresso scrivendo i valori decimali di ciascun byte da 0 a 255, separati dal carattere punto.L’indirizzo IP è diviso in due parti:• indirizzo di rete (Net-ID o Network-ID);• indirizzo dell’host (Host-ID).Gli indirizzi IP sono univoci a livello mondiale e assegnati da un’unica autorità.L’indirizzo IP non identifica l’host fi sico, come l’indirizzo MAC, ma la connessione di un host alla relativa rete: quindi se il PC viene connesso a un’altra rete il suo indirizzo IP cambia.A seconda del valore dei bit più significativi gli indirizzi IP sono suddivisi in classi, che si differenziano in base alle dimensioni della rete.Le WAN hanno generalmente IP-address di classe A, mentre le LAN hanno IP-address di classe B o C.Oltre che per il prefisso, le varie classi di indirizzi si distinguono per la diversa ripartizione dei bit tra l’identificativo della rete locale (Net-ID) e quello della scheda di rete (Host-ID).• 0.0.0.0. indica l’host corrente senza specifi carne l’indirizzo;• 255.255.255.255 è l’indirizzo di limited broadcast;• 127.x.y.z è il loopback, che ridirige i datagrammi agli strati superiori dello stesso host;• 169.254.x.y è riservato per l’autoconfi gurazione degli host.La IANA ha riservato tre blocchi di indirizzi a reti IP private, ovvero reti IP che non sono connesse a Internet e di conseguenza neppure alle altre reti pubbliche: quando raggiunge un router presente su queste reti, il datagramma non viene instradato “fuori dalla rete” e perciò neppure inoltrato ad altri router. Quindi gli host che hanno un indirizzo privato non sono raggiungibili da altri host oltre a quelli che appartengono alla stessa rete privata.Possiamo affermare che nel mondo esisteranno sicuramente migliaia (o milioni) di host con lo stesso indirizzo IP: la condizione è che si tratti di un indirizzo privato, disponibile solo nella rete di appartenenza e quindi non visibile da nessun’altra rete, né pubblica né privata.I motivi per cui si ricorre all’indirizzamento IP privato sono essenzialmente due:• maggiore sicurezza: le macchine con indirizzo privato non sono direttamente raggiungibili da Internet e non possono quindi essere utilizzate da intrusi come bersaglio;• abbondanza di spazio di indirizzamento: come vedremo, gli indirizzi privati consentono di scegliere liberamente la tecnica di attribuzione degli stessi (o statica o dinamica), al contrario degli indirizzi registrati.