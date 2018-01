Excel - Definizione e funzioni

Excel

Che cos'è Excel?

Che cos'è un foglio di lavoro?

Che cos'è una cella?

Excel è uno dei tanti programmi realizzati dalla Microsoft Corporation, la cui prima versione è stata resa pubblica il 30 settembre 1985.Esso permette di gestire fogli di lavoro, organizzati in cartelle di lavoro.Un foglio di lavoro è una tabella composta da una serie di celleidentificabili da una lettera e un numero.Nel caso di Excel, la lettera indica la colonna, mentre la riga indica un numero.Un foglio di lavoro Excel contiene, mentre nella versione 2007 esse sono molte di più!Il foglio di lavoro permette di:-Raccogliere dati in tabelle;-Eseguire operazioni matematiche;-Ricavare graficiPer ogni cella presente nel foglio di calcolo si ha la possibilità di scegliere la sua formattazione. Chiamiamo formattazione l'aspetto "estetico" della cella, per esempio il colore del carattere, il riempimento della cella, lo stile del carattere, la sua dimensione...In Excel, per fare riferimento a una cella si indica la colonna e la riga di appartenenza. L'ordine è importante! È corretto scrivere A1, mentre scrivere 1A è sbagliato.Ogni cella può contenere. Esistono vari tipi di informazione:-un testo, ovvero tutto ciò che contiene almeno un carattere che non sia un numero;-un valore, ovvero dei numeri;-delle formule, ovvero delle operazioni matematiche che restituiscono dei valori. È importante sapere che le formule vanno scritte sempre con il segno = all'inizio;-delle funzioni, ovvero insiemi di formule, argomenti che restituiscono valori o testi.