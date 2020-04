Descrizione reti

Le reti possono essere classificate in :• Locali (LAN) che riescono a coprire un singolo edificio o un gruppo di edifici.• Metropolitane (MAN) che riescono a coprire un’intera città.• Geografiche (WAN) che riescono a coprire aree geografiche estese come nazioni o continenti.Reti peer-to-peer :Tutti i computer sono considerati uguali.Vantaggi :• Capacità di tollerare entità di guasto notevole (se una stazione non funziona più si perdono solo i dati relativi a quella stazione).• Software semplice da gestire rispetto che quello del client-server.Svantaggi :• Molte password richieste per accedere alle reti (se un utente deve entrare in più reti ha bisogno di più password, questo causa una diminuzione della sicurezza).• La modalità di salvataggio non è centralizzata quindi risulta difficile trovare file o documenti.Reti client-server :Un computer funge da supervisore.Vantaggi :• La modalità di salvataggio è centralizzata quindi si possono proteggere bene i dati.Svantaggi :• Se il server ha un guasto, non funziona tutta la rete.Topologia fisica :Riguarda gli aspetti geometrici della rete. Si divide in :• Bus.• Anello.• Stella.• Stella estesa.Topologia logica :Riguarda le modalità di accesso.Bus :Il cavo è singolo e tutti i computer sono collegati. Quando host esegue una trasmissione, tutti gli host la possono raccogliere; questo significa che l’informazione è condivisa in tutti i nodi della rete. La rottura del cavo fa cadere la connessione e ha ripercussioni su gran parte della rete. Se si rompe una stazione non vi sono ripercussioni per la rete.Anello :Ogni host è collegato a quello adiacente formando una configurazione circolare chiamata ring. Il segnale viene rigenerato da ciascuna stazione. Si può calcolare il tempo di percorrenza dei messaggi; ma aggiungendo computer, quindi stazioni, il tempo di percorrenza aumenta.Stella :I collegamenti fisici si irradiano sta un’unità centrale che funge da controllore e da regolatore del traffico fra le stazioni. Questa topologia si può estendere per grandi aree geografiche.Stella estesa :Si ottiene collegando più stelle. Il centro stella non è più un’unità centrale, ma un apparato chiamato hub.