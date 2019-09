Come inserire JavaScript all'interno di HTML

Inserire JavaScript all'interno di HTML

per strutturare la pagina si utilizzano i tag ogni tag è distinta dai segni "<>" e una volta aperti i tag si devono chiudere mettendo "/" dopo "<" quindi scriviamo l'html di base includendo javascript:

<html>

<head>

<title>titolo della pagina</title>

</head>

<body onload="MyFunction()">

<script>



</script>

</body>

</html>



Nota: all'interno del tag body è presente il comando onload vuol dire che quando il corpo della pagina sarà caricata al momento del lancio della pagina avvierà la funzione in javascript MyFunction() che scriveremo a breve e inoltre il tag script sta ad indicare che stiamo cambiando linguaggio, per la precisione stiamo passando da HTML a JavaScript



ora andiamo a creare la funzione:

<html>

<head>

<title>titolo della pagina</title>

</head>

<body onload="MyFunction()">

<script>

function MyFunction(){



}

</script>

</body>

</html>



Nota: la funzione in javascript va creata scrivendo prima function seguito dal nome della funzione, dalle parentesi tonde e graffe all'interno della quale andremo a scrivere le istruzioni



e adesso andiamo a scrivere le istruzioni:

<html>

<head>

<title>titolo della pagina</title>

</head>

<body onload="MyFunction()">

<script>

function MyFunction(){

var name=prompt("inserisci il tuo nome");

document.write("ciao, ", name);

}

</script>

</body>

</html>



Nota: in javascript ogni istruzione termina con il ";"



L'HTML (HyperText Markup Language) è un linguaggio utilizzato spesso nella creazione di siti, pagine web e webapp ma html da solo serve solo per dare la struttura alla pagina mentre tutta la parte che riguarda i calcoli e la scrittura di algoritmi spetta a JavaScript e vedremo come includerlo all'interno di html e scrivere una semplice funzione dove ti chiede il tuo nome e una volta inviato stampa il tuo nome sulla pagina.Nota: per scrivere in html basta un semplice editor di testo come il blocco note e una volta finito di scrivere salvare il file come "nome_del_file.html"