Verbi in tedesco - Formazione e coniugazione del presente

I verbi in tedesco: formazione e coniugazione il presente

1) I verbi regolari sono abbastanza numerosi e, per coniugarli, è sufficiente conoscere la radice dell’infinito. Le desinenze sono sempre le stesse, per qualsiasi verbo.Esempio: presentemachen (= fare) wohnen (= abitare) kaufen (= comprare)ich mache ich wohne ich kaufedu machst du wohnst du kaufster macht er wohnt er kauftwir machen wir wohnen wir kaufenihr macht ihr wohnt ihr kauftsie machen sie wohnen sie kaufenDa notare che:• la 4.a e la 6.a persona coincidono con l’infinito• per le altre persone si toglie la desinenza -en dell’infinito e si aggiunge -e, -st, - t (la desinenza -t è la stessa per la 3.a e la 5.aEsempi:• Ich mache sport• Du machst einen Deutschkurs.• Heute, macht er Pizza• Wir machen Hausaufgaben.• Ihr wonht in Berlin• Sie kaufen ein Geschenk

2) Se la radice dell’infinito termina per -t, davanti alle desinenze -st, -t, si aggiunge una “e” per rendere la voce verbale pronunciabile

arbeiten (= lavorare) antworten (rispondere)

ich arbeite ich antworte

du arbeitest du antowortest

er arbeitet er antwortet

wir arbeiten wir antworten

ihr arbeitet ihr antwortet

sie arbeiten sie antworten

3) Se la radice dell’infinito termina per -s o per -ß, alla 2.a persona, la desinenza -st diventa -t per evitare che due “s” sui incontrino. Di conseguenza la 2.a, la 3.a e la 5.a persona in questo coincidono

reisen (= viaggiare)

ich reise

du reist

er reist

wir reisen

ihr reist

sie reisen

4) I verbi irregolari hanno questa caratteristica: alla 2.a e alla 3.a persona cambiano la radice. Di solito e > ie oppure i, a > ä.

lesen (= leggere) fahren (= guidare) essen (= mangiare)

ich lese ich fahre ich esse

du liest du fährst du isst

er liest er fährter er isst

wir lesen wir fahren wir essen

ihr lest ihr fahrt ihr esst

sie lesen sie fahren sie essen

sprechen (= parlare) nehmen (= prendere)

ich spreche ich nehme

du sprichst du nihmmst

er sprichte er nimmt

wir sprechen wir nehmen

ihr sprecht ihr nehmt

sie sprechen sie nehmen

5) Il presente dei verbi modali – können, dürfen, müssen, wollen, mögen (ma non sollen) - è irregolare nella radice alle tre persone singolari in cui.

ö > a ü > a oppure u – o > i

können dürfen müssen

ich kann ich darf ich muß

du kannst du darfst du mußt

er kann er darf e rmuß

wir können wir dürfen wir müssen

ihr könnt ihr dürft ihr müß

sie können sie dürfen sie müssen

wollen mögen

ich will ich mag

du willst du magst

er will er mag

wir wollen wir mögen



ihr wollt ihr mögtsie wollen sie mögen