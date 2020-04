Uso delle preposizioni VOR e ZWISCHEN

1. Entrambe introducono un complemento di luogo; VOR introduce anche un complemento di tempo o di causaVOR significa davanti (luogo) oppure prima (tempo)2. Se VOR è collegato con un verbo che indica quiete, richiede il DativoSe VOR è collegato con un verbo che indica movimento, richiede l’accusativoEsempi:Vor dem Hotel, warte ich ein Taxi (il verbo warten indica quiete per cui VOR regge in dativo : den Hotel)Ich stelle mein Fahrrad vor das Hotel (il verbo stellen indica un movimento per cui VOR deve essere costruito con l’accusativo: das Hotel)Der Stuhl ist vor dem TischDie Katze geht vor das Haus3.VOR traduce anche l’italiano fa + complemento di tempo, ma deve essere collocato prima. Si costruisce con il dativoEsempi:Una settimana fa il tempo era belloVor einer Woche, war das Wetter schönHo visto Carlo, 3 giorni faIch habe Karl vor drei Tagen gesehenDue anni fa abbiamo visitato questa cittàVor zwei Jahre, haben wir diese Stadt besucht4. VOR introduce anche una provenienza occasionaleIch komme vor Florenz (in questo caso dipende molto dalla persona che parla)5. VOR indica anche un complemento di causa interna, ciò una motivazione che trova origine dentro di noiEsempi:Dalla gioia piangeva = Vor Freunde, weinte erTremava dalla paura = Er zitterte vor Angst6. ZWISCHEN corrisponde all’italiano fra/tra/in mezzo se riferito a fra due o gruppi di due. Assomiglia molto al francese ENTRE7. Se è unito ad un verbo di stato, richiede il dativo; se è unito ad un verbo che indica un movimento richiede l’accusativo. In tedesco, a volte lo stesso verbo può indicare quiete o movimento per cui bisogna fare molto attenzione all’uso del caso richiestoEsempi:Sono seduto fra lui e sua moglie (stato) = Ich sittze zwischen ihm und seiner FrauVado a sedermi fra lui e sua mogli (movimento) = Ich setze mich zwischen ihn und seine Frau8. Zwischen può anche avere un valore temporale, come in italiano, del restoEsempi :Zwischen Weihnachten un Neujahr, mache ich eine Reise durch Deutschland.Wir kommen zwischen dem ersten un dem dritten Dezember (in questo caso richiede il dativo)