Tipps zum Deutscherlernen

(Alcuni suggerimenti prima di affrontare lo studio del tedesco• Ogni termine deve essere imparato con l’articolo. Perché? L’articolo ci indica il genere, cioè se il termine è maschile, femminile o neutro Per farci capire il genere, la parola da sola non è sufficiente nel 90% dei casi. La desinenza di un termine quasi mai è collegata al genere (salvo alcuni casi), come invece avviene quasi sempre in italiano.Inoltre le parole, spesso hanno un genere diverso rispetto all’italiano. Per ogni termine nuovo, sarebbe buona regola imparare sempre anche il plurale (le regole della formazione del plurale sono piuttosto complesse in tedesco). Da tenere anche presente che, a violte, lo stesso termine cambia di significato se è maschile o femminile• È buona regola studiare ogni giorno, magari 15/20 minuti, in modo tale da mantenersi in esercizio• I vocaboli non sono molto semplici da imparare. Si suggerisce di trascrivere ogni vocabolo nuovo, magari se complesso, su di un post-it e attaccarlo ù ovunque in modo ben visibile• Guardare ogni tanto su you tube dei filmati in lingua tedesca, meglio con i sottotitoli in tedesco. Questo esercizio serve per fissare la pronuncia e pere abituarsi al suono• È anche molto utile leggere dei semplici fumetti in tedesco o all’inizio, anche dei libri per bambini. Si tratta di un’attività che aiuta molto la comprensione perché le espressioni sono associate all’immagine e la lingua utilizzata è molto elementare• Può essere anche utile incollare sugli oggetti che utilizzate ogni giorno un biglietto con il nome (sempre accompagnato dall’articolo)• Può essere anche molto utile, specialmente all’inizio imparare alcune frasi già fatte su cui in un secondo momento si può costruire una riflessione grammaticale• Se avete occasione avere contatti con persone tedesche, non vi tirate indietro e approfittatene e cercate di utilizzare anche le poche parole che avete appreso• Indulgente e capirà lo sbaglio. Non bisogna mai avere paura di sbagliare. Il vostro interlocutore tedesco sarà molto indulgente• Le declinazioni e la costruzione della frase costituiscono un grosso scoglio. Non crediate di dover imparare tutto e bene in poco tempo. L’apprendimento deve essere graduale ed ogni volta prima di affrontare un nuovo argomento è buona norma dare una “rispolveratina” ai vecchi.• La conoscenza del latino vi può essere utile o in mancanza è sufficiente la conoscenza dell’analisi logica e del periodo.