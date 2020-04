In un negozio di alimentari - dialogo

Heute Morgen gehen wir in ein Lebensmittelgeschäft um einen Einkauf zu machen.Das ist ein kleiner Laden I(ein Tante Emma Laden)Einkaufsliste :• Brot• Tomates• Äpfel• Birnen saft• Eier• Käse• Kirschmarmelade• Guten Tag• Guten Tag, meine Dame. Was kann ich Ihnen geben ?• Ich brauche 1 kg Brot und ich hätte germ 1 kg Tomaten• Hier, Bitte.• Ich nehme auch fünf Äpfel und zwei Birnensafts• Darf es sonst noch etwas sein ?• Ja, geben Sie mir, Bitte, Dutzent Eier. Sind diese Eier frisch? Ja, tagsüber sehr frisch.• Noch was ? (desideraaltro?)• Haben Sie französichen Käse ?• Ja, selbsverständlich. Wie viel brauchen Sie ? Das ist ein Camembert ; das ist die beste Qualität die empfehle ich Ihnen.• Camembert ist sehr gut ! Gib mir 3 Hektogramme• Noch etwas ?• Haben Sie Kirschmarmelade?• Natürlich. Brauchen Sie ein Glas?• Ja, ein Glas, Bitte• Das ist alles ? (E' tutto)• Danke, das ist alles für Heute• Was kostet alles zusammen (Quanto fa tutto insieme?)• Das macht zusammem 23,20 €• Entschuldigung, bitte. Haben Sie Kleingeld ?• Nein, es tut mir leid. Können Sie auf 50 € herausgebem ?• Ja. Und Danke für dem Kauf.• Auf wiedersehen !• Auf wiedersehen. Bis MorgenN.B: Si ricorda di imparare tutti i sostantivi nuovi con il relativo articolo determinativo